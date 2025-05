Costos de vida superan los ingresos de los estadounidenses, según estudio reciente

Un análisis publicado recientemente por el Instituto Ludwig para la Prosperidad Económica Compartida (LISEP) destacó que actualmente el Costo de Vida de los estadounidenses está superando el nivel de sus ingresos.

Para desarrollar el informe, el instituto tomó en consideración algunos factores como: alojamiento, alimentos básicos, costos de bienes y servicios, gastos médicos, cuidado infantil y costos de educación, entre otros donde se conoció que la brecha salarial entre lo que gana un estadounidense y su nivel de vida más básico sigue creciendo.

Los investigadores de LISEP, destacaron en el informe que analizaron estos componentes no sólo en términos de cifras financieras, sino también como elementos cruciales que configuran la capacidad de una familia para alcanzar un nivel de vida deseable.

Y la conclusión a la que llegaron es que para más del 60% de los hogares más pobres en Estados Unidos lo que representa una calidad de vida mínima o “el sueño americano” no es posible ya que está fuera de su alcance.

Al respecto, Gene Ludwig, presidente de LISEP comentó que esta situación es realmente peligrosa porque es el tipo de que contexto que suele provocar malestar social. “El sueño americano no es algo que te regalan; es que, si trabajas duro, tienes la oportunidad de salir adelante y lograr lo que quieres en la vida. No se trata de vivir en una tienda de campaña, de no tener que robar”, dijo.

Ludwig agregó también que “los indicadores económicos tradicionales, como el PIB y el desempleo, nos indican que la economía está prosperando, pero no reflejan la realidad de la mayoría de los estadounidenses”, agregado que la clase media actualmente ha estado en declive y simplemente no la hemos reconocido plenamente, expresó.

Los analistas de LISEP detallan que actualmente los hogares de ingresos bajos necesitarían ganar más de $60,000 dólares para cubrir sus necesidades básicas a diferencia del 2023 donde el promedio era de $38,000 dólares.

“Los estadounidenses están trabajando más duro que nunca, impulsando nuestro crecimiento económico, pero los beneficios de ese arduo trabajo no se están distribuyendo de forma que favorezcan la movilidad ascendente de demasiados estadounidenses de ingresos medios y bajos”, añade Ludwig.

