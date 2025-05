Danka, hija de Daniela Castro, revive el infierno que vivió en la escuela: “Me tiraron por la escalera”

Danka, la hija de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz, reveló en una de sus más sinceras entrevistas lo mal que la pasó durante su etapa estudiantil, en donde fue víctima del bullying.

La joven habló sobre ese delicado tema en una entrevista que concedió a Jorge ‘Burro’ Van Rankin para su canal de YouTube, en donde abordaron varios temas ahora que Danka trabaja junto a su mamá en la telenovela ‘Cautiva por amor’, la cual se emite a través de la pantalla de TV Azteca.

La exparticipante de ‘Top Chef VIP’ compartió, con lujo de detalle, lo mal que la pasó en sus años de estudiante, pues la tiraron por las escaleras y hasta la metieron a la basura.

“Me metieron al basurero, casi me meten al excusado. La primera vez me pegaron en las piernas, me patearon, y las acusé con la prefecta. Las castigaron, les metieron un reporte y todo, pero a la semana me tiraron de las escaleras, me quitaron mi comida y ahí decidí callarme por un año”, compartió la joven actriz.

Danka detalló que a raíz de los abusos que sufrió comenzó a cambiar su forma de vestir, pues no quería que en su casa descubrieran lo que vivía, pero su suerte cambió gracias a Alexa, su hermana, quien tras enterarse fue y se lo contó absolutamente todo a sus papás, quienes ya empezaban a tener sus sospechas de que algo estaba mal, pues un día llegó Danka y les dijo que tenía que llevar 40 roscas de Reyes a la escuela.

“Mi hermana se empezó a dar cuenta que no comía en el recreo, que me iba a la enfermería y me quedaba ahí todo el tiempo con ella porque yo no sabía dónde estar para que no me pegaran o me hicieran sentir mal o no me tiraran. Mi hermana decidió tomar cartas en el asunto y les comentó a mis papás y les explicó lo que estaba pasando”, narró Danka.

En la entrevista también estuvo presente Daniela Castro, quien detalló que lo primero que hicieron fue cambiar a Danka de escuela y hablar con las autoridades de colegio para exhibir lo que había pasado con su hija, pues en una de las agresiones le rompieron la muñeca de la mano.

“Dani es una niña muy generosa, muy dadivosa, sensible. Ella lo que quería era pertenecer”, relató Daniela Castro.

