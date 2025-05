Productos para eliminar las manchas del hogar

Ten a mano estos productos esenciales para limpiar los derrames y las manchas rápidamente

Algunas cosas que quizás ya tengas en casa, como el vinagre y el bicarbonato de sodio, pueden servirte cuando intentes quitar una mancha.

By Janet Siroto

Si haces un tratamiento rápido de las manchas, podrías evitar que estas se vuelvan permanentes. Pero es difícil actuar con rapidez si no tienes los suministros adecuados. Los limpiadores, paños y demás, listados a continuación, te serán útiles cuando un derrame o salpicadura amenace con arruinar la ropa, las encimeras, la alfombra o los muebles. Lo más probable es que uses algunos productos, como las toallas de papel y la solución limpiadora, más que otros. Solo asegúrate de guardarlos en un lugar de fácil acceso.

Para aprender a tratar una variedad de manchas (desde café y vino hasta salsa de tomate y manchas de sangre) en diversas superficies usando este kit de productos, consulta La guía para quitar manchas.

Materiales para el kit de productos

Quitaesmalte con acetona

Este disolvente es excelente para eliminar manchas como el maquillaje y el pegamento instantáneo. (Pero no lo uses en telas sintéticas, ya que podría dañarlas).

Amoníaco, lejía y vinagre blanco destilado

Estos líquidos pueden ser útiles para eliminar algunas situaciones de emergencia por manchas, pero no los mezcles.

Bicarbonato de sodio y maicena

Ambos productos son excelentes para absorber un derrame de grasa.

Solución de limpieza

Mezcla ¼ de cucharadita de detergente lavavajillas suave blanco o transparente (se suele recomendar Dawn), sin lejía, en 1 taza de agua tibia.

Hisopos de algodón

Son ideales para comprobar si un quitamanchas es seguro para la tela. Usa un hisopo para aplicar el producto en una zona pequeña o de difícil acceso de la tapicería o en la costura interior de una prenda.

Pretratamiento enzimático para el lavado de ropa

“Estos productos marcan una gran diferencia. Realmente eliminan las manchas orgánicas”, afirma Jessica Ek, vicepresidenta asociada de comunicaciones estratégicas del American Cleaning Institute. Mira a continuación los productos recomendados por CR.

Toallas de papel o paños

Las toallas de papel o los paños son perfectos para absorber los derrames. Si usas un paño, elige que sea de algodón o microfibra y asegúrate de que esté limpio. Si usas paños o toallas de papel de color blanco, no tendrás que preocuparte de que el tinte se transfiera de la tela o el papel y empeore aún más la situación.

Envoltura de plástico

Cuando pongas una pasta de bicarbonato de sodio sobre una superficie dura, como una encimera de piedra natural, cubre el área con envoltura de plástico y eso te ayudará a mantener la zona húmeda mientras la pasta absorbe la mancha.

Mayonesa normal

La mayonesa normal contiene al menos un 65% de aceite vegetal en peso (en comparación con los productos bajos en grasa) y los expertos del servicio de limpieza Molly Maid recomiendan usarla si tienes una mancha de agua en los muebles de madera. Aplica una capa sobre la mancha, déjala actuar durante la noche y límpiala por la mañana.

Cepillo de dientes

Esta herramienta puede ser útil cuando necesitas limpiar suciedad o derrames de comida de las juntas de las baldosas de cerámica. Úsalo para aplicar un poco de vinagre blanco sobre las juntas. Deja que actúe y sécalo después de un minuto.

Limpiador de tapicería

Como no puedes meter el sofá ni las sillas del comedor en la lavadora, un quitamanchas específico como Resolve Upholstery & Multi-Fabric Spot & Stain Remover puede ser la solución si tienes manchas de aceite, grasa de comida o aderezo para ensaladas. Asegúrate de revisar la etiqueta de cuidado de la tela antes de aplicarlo para comprobar que puedes usar líquidos.

Peróxido de hidrógeno al 3%

Aplicar un poco sobre las manchas de café, té, vino o jugo de fruta, o alimentos a base de tomate o especias amarillas, suele eliminarlas de los pisos de vinilo más antiguos, que pueden ser más propensos a las manchas. Una mancha de barro rebelde en la alfombra también puede quedar limpia con esto, si tu producto de limpieza no la ha eliminado por completo. Humedece el área con peróxido de hidrógeno al 3%, espera una hora y luego sécalo.

Persil Advanced Clean Oxi+Odor Power

La herramienta de limpieza secreta de los profesionales

Los expertos en lavandería usan un ‘hueso’ quitamanchas de tintorería ($3.98 en wawak.com) para quitar las manchas sin extenderlas. Usa este sencillo dispositivo, de unas cuatro pulgadas de largo, para aplicar una solución limpiadora en una tela lavable y presionar la mancha para eliminarla. Coloca una toalla detrás de la prenda sucia para absorber lo que se haya derramado, recomienda la experta en limpieza Melissa Dilkes Pateras.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de mayo/junio de 2025 de la revista Consumer Reports.

