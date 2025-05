Erick Brian, impulsado por el amor a la música

Para Erick Brian, participar en el concurso de telerrealidad La Banda, fue más emocionante y divertido que estresante. Tenía solo 14 años y nada alimentó más su espíritu competitivo que pasar con cierta facilidad de una eliminatoria a otra y a otra.

“Cuando me inscribí quería seguir”, dijo Erick, dueño de unos ojos verdes expresivos y profundos. “Soy muy competitivo y eso me retaba, me daba ganas de seguir mejorando […] Fue bien loco, la verdad”.

El concurso, cuyo promotor fue el cantante puertorriqueño Ricky Martin, ofrecía como premio ser parte de una agrupación de cinco integrantes hombres que llevó el nombre de CNCO. Los jóvenes viajaron por el mundo por varios años hasta que uno de ellos, Christopher Vélez, dejó la banda y se lanzó como solista.

Así que hace unos meses, cuando terminó la última gira de CNCO, Erick pensó que era el momento para que él también dejara el grupo, algo que ya traía entre manos porque también quería probar suerte como solista.

“Lo que me impulsó fue el amor por la música”, dijo Erick, quien nació en Cuba y vive desde niño en Estados Unidos. “Siempre tuve claro que cuando se acabara CNCO yo quería seguir con mi carrera como solista”.

Su debut llegó finalmente con “Lo intenté”, un EP de seis canciones con ritmos pop que tienen como denominador común la tormentosa relación que vivió con una exnovia. Sin abundar en detalles, el artista dijo que las letras en su mayoría están inspiradas en esa vivencia, y que lo hizo a sabiendas de que mostraría una parte vulnerable de sí mismo.

”Fue una relación donde aprendí mucho de mí”, dijo. “Y quería soltar eso, expresarlo a través de la música; pero no lo veo como algo negativo sino más bien como una enseñanza aprendizaje”.

Ya quedó atrás su sueño de ser futbolista, una carrera que en algún momento consideró. Ahora busca conseguir el éxito que alcanzó como parte de CNCO.

El primer gran paso ya está dado.