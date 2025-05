Walmart proyecta aumentar sus precios para soportar los aranceles de Donald Trump

Walmart, considerada la tienda minorista más grande del mundo, no es ajena al impacto provocado por la política arancelaria Donald Trump y, aunque el presidente ha frenado 90 días su implementación, anticipa que los precios de sus mercancías se incrementarán de precio en las próximas semanas.

A finales del mes pasado, en una reunión celebrada a puerta cerrada en la Casa Blanca, directivos de Walmart, Target y Home Depot le advirtieron al jefe de la nación sobre el riesgo de los aranceles.

Aunque durante el encuentro no hubo ningún medio de comunicación presente, el sitio Axios y la cadena de televisión CBS News coincidieron en señalar que, funcionarios involucrados en el tema, describieron cómo el presidente quedó sorprendido al escuchar las críticas hacia su decisión de imponerle aranceles recíprocos a más de un centenar de países.

“Los directores ejecutivos le dijeron sin rodeos que los precios no iban a subir, que están estables, pero que se incrementarían. Y no se trataba de comida. Le advirtieron que los estantes estarían vacíos“, indicó un funcionario a Axios bajo condición de no revelar su identidad.

Las ventas de Walmart se cayeron más de lo proyectado para el primer trimestre del año. (Crédito: David Zalubowski / AP)

Dicha amenaza parece haberse fortalecido, pues el reporte de ganancias de Walmart en el primer trimestre descendió y ahora la compañía debe aumentar los precios con el objetivo de mejorar sus ventas y lograr que, en el segundo trimestre, pasen del 3.5% al 4.5%.

Mediante un comunicado, Doug McMillon, director ejecutivo de la multinacional, anticipó un incremento de precios para el mercado consumidor.

“Haremos todo lo posible para mantener nuestros precios lo más bajos posible, pero dada la magnitud de los aranceles, incluso en los niveles reducidos anunciados esta semana, no podemos absorber toda la presión dada la realidad de los estrechos márgenes minoristas”, indica parte del texto.

Las luces de alarma se encendieron en Walmart al revelarse que ganó $4.45 mil millones de dólares, o 56 centavos por acción, durante el trimestre. Es decir, su margen de utilidad resultó menor de acuerdo con los $5.10 mil millones de dólares, o 63 centavos por acción, registrados en el mismo período, durante 2024.

Sigue leyendo:

India amenaza con imponer aranceles más altos a los productos de Estados Unidos

EE.UU. y China llegan a un acuerdo para reducir los aranceles en 115% durante 90 días

Importaciones chinas se desploman en EE.UU. por cancelaciones de pedidos tras aranceles