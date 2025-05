EE.UU. recopila una lista de narcopolíticos mexicanos, según el periodista Tim Golden

El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a cancelar visas y aplicar sanciones a políticos mexicanos presuntamente relacionados con redes de narcotráfico.

Funcionarios estadounidenses señalaron que las medidas forman parte de una estrategia más amplia para combatir el flujo de drogas hacia su territorio, lo que representa una acción que marca un aumento significativo en la presión diplomática, de acuerdo con el periodista Tim Golden.

Hasta ahora, al menos una figura política mexicana ha reconocido públicamente la revocación de sus visas. Se trata de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien afirmó que su visa fue anulada debido a una situación vinculada con su esposo, excongresista federal.

También el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, habría sido objeto de una medida similar, aunque su equipo de prensa ha calificado la información como no confirmada. En tanto, el alcalde de Matamoros fue recientemente impedido de cruzar a Texas, aunque no se le ha notificado oficialmente la cancelación de su visa.

Sheinbaum pidió explicaciones

De acuerdo con funcionarios del gobierno estadounidense, que hablaron bajo condición de anonimato, la lista de personas bajo investigación incluye a gobernadores, líderes del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y aliados cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha solicitado explicaciones diplomáticas, pero el Departamento de Estado ha mantenido que los registros de visas son confidenciales.

El artículo de Golden publicado en ProPública, explica que el Departamento del Tesoro también evalúa posibles sanciones financieras como el congelamiento de cuentas y restricciones comerciales, como impedirles realizar negocios con empresas estadounidenses.

Ávila afirmó no tener cuentas bancarias en Estados Unidos y que no enfrentaba ninguna sanción de ese tipo. “No he cometido ningún delito”, aseguró.

De acuerdo con Golden estas acciones se enmarcan en una revisión impulsada por la Casa Blanca, enfocada en identificar figuras del gobierno mexicano con presuntas conexiones criminales. La iniciativa es liderada por un equipo de seguridad nacional y ha retomado listas elaboradas por agencias como la DEA desde 2019.

La legalidad de estas cancelaciones se basa en la Sección 212 de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, que permite negar el ingreso a personas sospechosas de colaborar con el narcotráfico, incluyendo a familiares que pudieran haberse beneficiado.

Relación bilateral en riesgo

La administración Trump sostiene que México ha ofrecido “santuarios” a cárteles dedicados al tráfico de fentanilo y otras drogas, lo que ha intensificado las tensiones bilaterales.

Analistas advierten que estas medidas podrían dañar la relación entre ambos países, justo cuando Sheinbaum ha intentado consolidar una postura firme en defensa de la soberanía nacional, sin romper la cooperación antidrogas.

A pesar de ello, voces críticas dentro de Morena y sectores diplomáticos temen que las sanciones sean utilizadas como arma política por parte de Washington.

Sheinbaum, quien recientemente llamó a su partido a actuar con integridad y rechazar el amiguismo, enfrenta así su primer gran reto diplomático ante un gobierno estadounidense que endurece su discurso y acciones, incluso considerando a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“Deberíamos estar usando todos los recursos del gobierno para perseguir a estas personas”, dijo la fuente, refiriéndose a los funcionarios mexicanos corruptos.

“Pero la pregunta más importante es: ¿Funcionará esto con la presidenta Sheinbaum? ¿Van a perder una oportunidad ahora con un gobierno mexicano que ha sido muy obediente en el tema del narcotráfico?”, expresó un funcionario estadounidense.

