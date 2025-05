Tulsi Gabbard exige encarcelar a James Comey por presuntamente amenazar de muerte a Donald Trump

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, se suma a los republicanos que piden encarcelar a James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) después de que compartió una publicación en las redes sociales donde, presuntamente incita a la ciudadanía a atentar en contra del presidente Donald Trump.

El abogado neoyorquino compartió en Instagram una imagen donde aparecía escrito con conchas de mar y sobre la arena de la playa el número “86 47”.

Presuntamente, “86” se usa en jerga con el significado de “matar” y “47” aludiría al número de presidente de Estados Unidos de Trump.

Al ser detectada dicha acción, el Departamento de Seguridad Interior y el Servicio Secreto abrieron una investigación para determinar cuál era el objetivo detrás de la publicación.

Comey argumentó haber encontrado el mensaje mientras caminaba sobre la playa y se le ocurrió buena idea compartir el mensaje político sin imaginar que le acreditarían la autoría.

“No me di cuenta de que algunas personas asocian esas cifras con la violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a cualquier tipo de violencia, así que borré la publicación”, escribió en un mensaje posterior.

La elección de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional continúa generando controversia. (Crédito: John McDonnell / AP)

Al respecto, durante una aparición frente a las cámaras de la cadena de televisión Fox News, la directora de Inteligencia Nacional reprobó enérgicamente la acción de Comey, pues la considera una incitación orientada a poner en riesgo la integridad del presidente.

“Es el tipo que está lanzando un ataque contra el presidente Trump, el presidente por el que votó el pueblo estadounidense.

Ya hemos visto intentos de asesinato. Me preocupa mucho su vida. James Comey, en mi opinión, debería rendir cuentas y ser encarcelado por esto”, expresó.

Cabe señalar que, durante la primera etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, optó por despedir a James Comey al definirlo como un soplón al servicio de los demócratas.

En contraparte, en sus memorias publicadas en 2018, el exfuncionario neoyorquino de 64 años describió al presidente conservador como un “mentiroso compulsivo”, lo cual recrudeció la enemistad entre ambos personajes.

