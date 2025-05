¿Conoces los centavos Cheerios? Algunos valen hasta $3,725

En el año 2000, millones de estadounidenses encontraron una moneda dentro de su caja de cereal. Se trataba de un centavo Lincoln, parte de una campaña promocional entre la Casa de Moneda de EE.UU. (U.S. Mint) y General Mills, fabricante de Cheerios. Aunque a simple vista estos centavos parecen comunes, algunos ejemplares raros han alcanzado precios de hasta $3,725 dólares en subastas especializadas.

La iniciativa fue lanzada como parte de un esfuerzo publicitario para celebrar el nuevo milenio. Se distribuyeron 10 millones de centavos de 2000 y 5,500 monedas de dólar Sacagawea dentro de cajas de cereal Cheerios marcadas especialmente. Cada caja contenía un centavo promocional, y una de cada 2,000 incluía además una moneda dorada. Algunas afortunadas incluso ofrecían un vale canjeable por $100 dólares en monedas.

Cada centavo “Cheerios” venía encapsulado en un estuche plástico, montado sobre una tarjeta negra decorada con imágenes del centavo y el nuevo dólar. Aunque todas las monedas fueron acuñadas en Filadelfia, las ilustraciones en el empaque mostraban monedas con la marca “S” de San Francisco, lo que causó cierta confusión entre los coleccionistas.

Lo que distingue a estos centavos no es su diseño físico, sino su presentación original. Empresas como NGC y PCGS los certifican como parte de la “Promoción Cheerios”, pero solo si la moneda permanece sellada en su empaque original. En este estado, el valor promedio en el mercado ronda los $10 dólares.

Sin embargo, existe una variedad poco común que incrementa notablemente su valor. Alrededor del 10% de los centavos Cheerios fueron acuñados con un reverso conocido como Wide AM, en el que las letras “A” y “M” de la palabra AMERICA están más separadas de lo habitual. Esto indica que se utilizó un troquel de reverso para monedas Proof, lo que los convierte en piezas mucho más deseadas por los coleccionistas.

Para identificarlos, es necesario sacar la moneda de su empaque, lo que elimina la posibilidad de conservar su estatus como pieza promocional. Aun así, un centavo con el reverso Wide AM puede venderse por más de $30 dólares.

El atractivo de estos centavos se dispara cuando se encuentran en estados de conservación excepcionales. Las monedas se califican en una escala de 1 a 70. Solo las que casi no muestran señales de contacto reciben una calificación de MS67 o superior, lo que las convierte en ejemplares tipo Superb Gem. La calificación más alta registrada para un centavo Cheerios ha sido MS69RD, una rareza extrema.

En el mercado, centavos con calificación MS68RD se han vendido por cifras impresionantes. En mayo de 2019, un ejemplar alcanzó los $3,600 en una subasta de Stack’s Bowers. Otras ventas recientes incluyen $1,560 dólares en marzo de 2024 y $1,440 dólares en mayo del mismo año. Aunque los precios han bajado ligeramente, estas piezas siguen siendo altamente cotizadas.

El año del apogeo fue 2019, porque se vendieron algunas piezas entre los $3,500 y los $3,725 dólares.

El diseño del centavo Lincoln de 2000 no presenta grandes variaciones respecto a años anteriores. El anverso muestra el retrato clásico del presidente Abraham Lincoln diseñado por Victor David Brenner, con las inscripciones “IN GOD WE TRUST”, “LIBERTY” y el año de emisión. En la parte posterior, obra de Frank Gasparro, se aprecia el Memorial de Lincoln, con el lema “UNITED STATES OF AMERICA” y “E PLURIBUS UNUM”. La moneda no tiene marca de ceca, ya que fue acuñada en Filadelfia.

Estos centavos, aunque comunes en apariencia, pueden representar una valiosa sorpresa para quienes los conservan en buen estado. Si tienes uno en casa, es buena idea revisar si aún está en su empaque original o si tiene el raro reverso Wide AM. En ambos casos, podrías tener entre manos una pequeña joya del coleccionismo numismático.

