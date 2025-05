Jorge Pietrasanta de ESPN y Andrés Vaca de TUDN siguen con su pleito de vecindad

Andrés Vaca, comentarista de TUDN y Jorge Pietrasanta de ESPN, escenificaron el segundo round de su pleito que sostienen en redes sociales como resultado de las provocaciones que inició el representante de la televisora de señal restringida de Estados Unidos al criticar a Ricardo La Volpe y después a Vaca.

Como era de esperarse, Vaca no tardó en engancharse con las críticas de Pietrasanta que abrió el cuadrilátero de este pleito que parece de vecindad al criticar la fonética de las expresiones del extécnico de la selección de México en los análisis que realiza para la empresa TUDN.

El que no tiene dicción ocupa el lugar que tu deseas volver a tener.

El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tu deseabas en Maracaná.

Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo.



Hey, pero sigue diciendo “me paro de pie”, todos te… https://t.co/m9KbJMelwa — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) May 17, 2025

Vaca en este sentido dejó en claro que todo se debe a que Pietrasanta supura por la herida después de su salida de Televisa y en donde aparentemente tomó su lugar la ahora figura de esta empresa como narrador de los juegos importantes de la Liga MX y de la selección de México.

“El que no tiene dicción ocupa el lugar que tú deseas volver a tener. El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tú deseabas en Maracaná. Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo. Ey, pero sigue diciendo ‘me paro de pie’, todos te recordamos por eso. Ánimo”.

Ahora entiendo

Lavolpe analiza el fulbo, no fútbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO. 🤣 — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) May 16, 2025

Pietrasanta entonces volvió a la carga y le recordó al locutor de Televisa que él fue quien renunció a la televisora de Chapultepec 18 y que si no hubiera dado ese paso, la carrera de Vaca no se habría creado, en estos dimes y diretes que demuestran poca calidad de ambos comentaristas, pero que le han dado gasolina pura para que los usuarios de la red social X tomen partido en esta disputa de egos.

Los antecedentes

Cabría señalar que Jorge Pietrasanta inició esta disputa con menciones directas a Ricardo La Volpe por su forma de hablar y contra Andrés Vaca por su actual momento que vive como comentarista estelar de TUDN

Sobre La Volpe dijo que en su red social X: “Ahora entiendo. La Volpe analiza el fulbo, no fútbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO” y además acompaño su publicación con un emoji de risa.

Después La Volpe no tardó en responder a Pietrasanta: “Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás por qué de ‘Fulbo’, no sabes nada”.

Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de "Fulbo", no sabes nada. https://t.co/oZjCPLMn09 — Ricardo La Volpe (@RicardoLaVolpeG) May 16, 2025

Finalmente incluyó a Vaca: “No Ricardo, no se te entiende por que no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, ???? y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO”.

Bajo este panorama, seguramente no tardará otro capítulo más de descalificaciones personales y d e estilos a la hora de realizar sus respectivos trabajos, tomando en cuenta que al final de cuentas los que deciden quién es mejor o quién está en lo correcto, son los aficionados.

Para colmo de males, Pietrasanta también ya abrió otro frente de batalla con el analista político Marco Levario Turcott, quien hizo mención respecto a la crisis del periodismo deportivo con un halago que pareció más un comentario con sarcasmo y ahora esperemos la respuesta de dicho analista.

