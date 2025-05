Maripily Rivera explota contra Lupillo y le dice: ”Si no mencionas a Maripily, no facturas”

La mala relación de Maripily y Lupillo Rivera no terminó con el fin de ‘La Casa de los Famosos 4’, sino que continuó con la versión ‘All-Stars’ del reality, en la que él fungió como participante y ella lo hizo como panelista.

Para viva muestra de lo anterior está el nuevo escándalo que ambos protagonizaron tras la entrevista que ‘El Toro del Corrido’ le otorgó a Javier Ceriani, a quien le recriminó por la forma que ha hablado de él, incluso le insinuó que, seguramente, ‘El Huracán Boricua’ le estaba pagando para que se dedicara a criticarlo y descalificarlo.

“Puro quemarme, puro tirarme… ¿te está pagando Maripily?”, le reclamó Lupillo al periodista argentino durante una breve llamada que tuvieron para su programa de YouTube, luego de que le asegurara que en el pasado la relación entre ambos era cordial, pero de unas semanas a la fecha cambió radicalmente, por lo que tenía sus dudas si era por órdenes de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’.

Los dichos del hermano de Jenni Rivera no pasaron desapercibidos para Maripily, quien la mañana de este sábado se defendió y dio la cara tras los señalamientos realizados en su contra al aire, en donde lamentó que ‘el pandillero perdedor’, como se refiere al intérprete, siga hablando de ella y mencionando su nombre.

“ Que te quede claro pandillero perdedor y enfermo de la mente loca que tienes 🤯 que este Huracán 🌪️ Boricua 🇵🇷 no te tiene miedo y menos se esconde para decirte la verdad en tu asquerosa cara de huevo 🥚 Si en tu perra vida no has encontrado a una mujer empoderada segura y fuerte que te hable tus verdades pues morirás frustrado con que yo te lo diga”, se lee al inicio del texto publicado por la empresaria.

Tras sus primeras palabras Maripily lanzó un dardo en torno a la enfermedad que habría llevado a Lupillo a abandonar el reality show estrella de Telemundo, al asegurarle que todo pareciera que su enfermedad tiene nombre y apellido: Maripily Rivera.

“Tu única enfermedad se llama superar a Maripily y ser un perdedor perfectamente ridículo 🤭🤣😂 #votoperdido Please no me hagas poner el video de cuando te nombraron 3er finalista el año pasado para que veas como celebraron tu salida por viejo ridículo 🤣 y cuando este año frustrado te saliste de la casa 🏠 por mal perdedor. Chúpate esta, mientras te mondo la otra, como dicen en mi país Puerto Rico 🇵🇷❤️”, se lee en el resto del mensaje que Maripily le dedicó.

El texto de la mamá de Joe Joe estuvo acompañado de un video en el que se le ve y oye muy molesta por lo que Lupillo insinuó de ella en la reciente conversación que tuvo con Javier Ceriani.

“Él si no es mencionando mi nombre, no está tranquilo. Después dice que yo soy la obsesiva, que soy la que menciono su nombre. Él es el que siempre, en todas sus entrevistas, menciona mi nombre, le gusta provocar también, porque es un provocador, y siempre me tiene en su mente. Yo creo que su enfermedad más grave se llama Maripily porque le ganó y porque quedó como un perdedor el año pasado, este año y después como ridículo.

Deja de estar hablando de mí, pandillero, ponte a hacer cosas productivas, a llenar conciertos, que no llenas ni un concierto, y deja de andar haciendo el ridículo, no sé cómo a ti no te da vergüenza estar haciendo el ridículo que estás haciendo. Si no mencionas a Maripily, no facturas”, concluyó la celebridad de Internet, quien no se guardó nada en su mensaje.

