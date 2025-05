Oscar Piastri se lleva la pole en Emilia Romagna con poca diferencia a Verstappen

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) firmó una actuación estelar este sábado al conquistar la pole position del Gran Premio de Emilia-Romaña 2025, superando por solo 34 milésimas de segundo al tricampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) en una clasificación electrizante en el circuito de Imola.

Con esta pole, Piastri, actual líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, consolida su gran momento en la temporada y manda un claro mensaje a sus rivales en la lucha por el título.

Duelo al límite con Verstappen

En la última ronda de clasificación (Q3), Verstappen marcó el mejor tiempo en su primer intento, pero Piastri mejoró en su segunda vuelta lanzada, deteniendo el cronómetro con un tiempo imbatible que le dio la primera posición de salida para la carrera del domingo. El neerlandés, aunque competitivo, debió conformarse con la segunda posición en la parrilla.

Russell y Norris completan los primeros cuatro

El británico George Russell (Mercedes) se ubicó en tercera posición, mientras que Lando Norris (McLaren), ganador en Miami y compañero de Piastri, saldrá cuarto. La batalla interna en McLaren se intensifica con el australiano imponiéndose de nuevo en un momento clave del calendario.

Alonso y Sainz, destacados entre los españoles

Los pilotos españoles también brillaron en la clasificación: Fernando Alonso (Aston Martin) partirá desde la quinta posición, superando por apenas una milésima a Carlos Sainz (Williams), quien clasificó sexto. Ambos mostraron gran ritmo en un circuito técnico como Imola, donde la estrategia será crucial.

Ferrari decepciona en casa

La gran sorpresa negativa del día fue la debacle de Ferrari, que no logró meter a ninguno de sus monoplazas en el Top 10. El monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) no encontraron el ritmo en el último sector y saldrán 11º y 12º, respectivamente. Peor fue la actuación del joven Andrea Kimi Antonelli, que no pasó de la Q2 ante su afición.

Parrilla de salida del GP de Emilia-Romaña 2025:

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Carlos Sainz (ESP/Williams)

Alexander Albon (THA/Williams)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

