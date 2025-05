¿Deberías arrendar tu próximo auto?

Descubre si arrendar, en lugar de comprar, podría ser una mejor opción para ti.

By Keith Barry

Adquirir un coche nuevo implica decidir entre arrendar o comprar. En general, la cuota mensual será menor si arriendas, pero a la larga pagarás menos si financias tu coche nuevo, y ahorrarás aún más si pagas todo al contado.

Pero la decisión no se trata solo del costo. El arrendamiento y la compra ofrecen ventajas y desventajas únicas según tu estilo de vida y preferencias. ¿Te gustaría tener un coche nuevo cada tres años con un pago mensual predecible sin preocuparte por reparaciones fuera de garantía ni por las complicaciones de venderlo o cambiarlo? Si es así, probablemente deberías considerar el arrendamiento o leasing en lugar de comprar. Pero si planeas conservar tu coche por mucho tiempo o prevés manejar muchas millas, probablemente te convenga más comprar.

Con eso en mente, tenemos ejemplos reales de acuerdos de arrendamiento ofrecidos por fabricantes de coches y datos exclusivos de la encuesta de Consumer Reports para ayudarte a decidir si este año tiene más sentido arrendar o comprar.

Cuándo deberías arrendar

Arrendar puede ofrecer claras ventajas sobre la compra en las siguientes situaciones:

No quieres lidiar con reparaciones inesperadas ni con los costos de mantenimiento habituales. “Los arrendamientos rara vez superan la duración de la garantía del fabricante, y muchos también ofrecen mantenimiento gratuito durante al menos los dos primeros años”, dice John Ibbotson, gerente de pruebas de coches de CR. Como resultado, el costo de propiedad es muy predecible. Arrendar también es una forma de evitar la incertidumbre sobre el valor de reventa.

Te interesa un coche de lujo. Los fabricantes de coches suelen descontar el costo del arrendamiento de un coche de lujo para atraer a nuevos compradores. Esto puede equiparar la cuota mensual con lo que costaría financiar un vehículo más económico, dice Tom Libby, analista del sector en la consultora S&P Global Mobility. Sin embargo, ten en cuenta que ciertas opciones y versiones no siempre están disponibles en un arrendamiento con descuento.

Quieres un coche con las últimas novedades. “Los coches nuevos suelen contar con el equipo de seguridad más moderno y mejor protección contra choques que los modelos anteriores”, dice Jennifer Stockburger, gerente de operaciones del Centro de Pruebas de Autos de CR. “Si renuevas tu contrato de arrendamiento, siempre tendrás un coche de último modelo con las últimas novedades en seguridad”.

Cuándo deberías comprar

En las siguientes situaciones, comprar, ya sea financiando o comprando el vehículo directamente, tiene más sentido.

Manejas mucho o desgastas mucho tu coche. La mayoría de los contratos de arrendamiento limitan las millas que puedes manejar (normalmente entre 10,000 y 15,000 millas al año) y te cobran entre 10 y 30 centavos por cada milla que superes ese límite. Para muchos, ese millaje no es suficiente. Los coches arrendados también deben devolverse en buen estado según el contrato, así que, si tienes una mascota que ensucia mucho o sueles tener golpes y abolladuras, te conviene más comprar.

Planeas conservar el coche por mucho tiempo. No tendrás pagos mensuales una vez que lo hayas pagado, pero aún tendrá valor de reventa. En cambio, te quedas sin nada al finalizar el contrato de arrendamiento. “¿Estás preparado para firmar otro contrato de arrendamiento con otro pago inicial y pagos mensuales potencialmente más altos si no das un pago de entrada alto?”, pregunta Melinda Zabritski, directora sénior del equipo de soluciones financieras de Experian Automotive.

Tus necesidades pueden cambiar en uno o dos años. “Es difícil rescindir un contrato de arrendamiento antes de que finalice su vigencia”, dice Gabe Shenhar, director asociado del Centro de Pruebas de Autos de CR. Comprar tiene más sentido si crees que tus necesidades pueden cambiar; por ejemplo, si prevés necesitar un coche más grande o si tendrás que manejar más millas de las que permite el contrato de arrendamiento.

Arrendamiento vs. Compra: Comparación de Costos

Esta gráfica compara los costos de un arrendamiento de 10,000 millas y tres años para una SUV Honda CR-V 2025 con la compra y financiación del mismo vehículo. Nuestras cifras incluyen el valor de reventa estimado después de tres años, suponiendo que el pago inicial sea el mismo. En este ejemplo, Honda ofreció un descuento de más de $3,000 al arrendatario y redujo la tasa de interés al 2.9% para compradores con excelente crédito, lo cual es típico de los incentivos y condiciones actuales.

Ten en cuenta que las ofertas de arrendamiento podrían no aplicarse a todos los niveles de equipamiento y opciones. Además, las ofertas variarán si tu historial crediticio no es excelente. Si planeas conservar el coche más de tres años o si el valor de reventa del CR-V baja, tus cálculos también podrían cambiar.

Honda CR-V LX AWD 2025, creado en el sitio web de Honda en rojo radiante metalizado (+$455).

Photo: Honda

2025 Honda CR-V LX AWD: $32,995

Arrendar Comprar Pago inicial $4399 $4399 Pago por mes X 36 meses $319 $832 Pago de entrada + pagos mensuales $15,883 $34,322 Valor de reventa futuro $0 $24,600 Costo total $15,833 $9,732

Por qué es inteligente arrendar un vehículo eléctrico

Según la empresa de análisis de datos Experian, más del 50% de los conductores de vehículos eléctricos optaron por un arrendamiento en 2024, frente al 30.7% en 2023 y tan solo el 9.8% en 2022. Es fácil entender por qué: los arrendatarios aún pueden optar a un crédito fiscal federal de hasta $7,500 sin cumplir requisitos restrictivos sobre dónde se fabricó un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido enchufable, el costo o tus ingresos; todo lo que se aplica a las compras. Algunos fabricantes de autos también ofrecen descuentos en los arrendamientos de vehículos eléctricos e híbridos enchufables para facilitar la venta de vehículos que cumplen las normas de emisiones.

Arrendar un vehículo eléctrico también tiene sentido por otras razones, dice Jake Fisher, director sénior de pruebas de vehículos de Consumer Reports.

Un Ford Mustang Mach-E cargando

Photo: Ford

“Los precios y los descuentos de los vehículos eléctricos han fluctuado considerablemente, lo que hace imposible predecir el valor de reventa”, afirma. “Pero si arriendas un vehículo eléctrico que se deprecia significativamente en los próximos años, su valor al final del contrato no es tu problema”.

Además, la tecnología de los vehículos eléctricos avanza tan rápidamente que los actuales podrían quedar obsoletos en una década. La autonomía de las baterías está aumentando, los estándares y velocidades de carga están cambiando, y los precios de compra están bajando, dice Fisher. “Si compraste un vehículo eléctrico hace un par de años, es posible que ni siquiera sea capaz de realizar el tipo de carga más rápido”, añade, “mientras que los vehículos más nuevos tienen baterías más grandes, cargan más rápido y pueden costar menos”.

Estos coches podrían ser los mejores para arrendar

Si quieres un vehículo divertido cuando manejas, aunque tenga una puntuación inferior a la media en las calificaciones de confiabilidad de CR, el arriendo podría ser la mejor opción, dice Steven Elek, líder del programa de análisis de datos automotrices de CR. “Si bien puede ser una molestia llevar un vehículo poco confiable al concesionario para reparaciones, al menos está en garantía mientras lo manejas”, añade. “De esta manera, será un problema para alguien más cuando lo devuelvas al final del arriendo”.

Por ejemplo, el Lincoln Nautilus y los Rivian R1S y R1T tienen puntuaciones altas en las pruebas de manejo y en la satisfacción del propietario, pero una confiabilidad inferior a la media. Sería mejor arrendar uno en lugar de comprarlo, pero solo si encuentras una buena oferta que también sea rentable.







Nota del editor: Este artículo se ha actualizado desde que apareció en la edición de julio de 2024 de la revista Consumer Reports.

