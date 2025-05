El FBI advierte: no respondas a mensajes que contengan esta información

El FBI ha emitido una advertencia contundente que debería hacer que todos los usuarios de iPhone y Android presten atención: no respondas a mensajes que digan provenir de altos funcionarios del gobierno. Esta advertencia llega en un momento en que las estafas digitales se están volviendo cada vez más sofisticadas, aprovechando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para engañar a los usuarios de manera mucho más convincente.

Según la agencia federal, los delincuentes están utilizando técnicas avanzadas para imitar las voces y los estilos de comunicación de figuras gubernamentales reconocidas. El objetivo de estos mensajes no es otro que manipular emocionalmente al destinatario y lograr que realice alguna acción perjudicial, como entregar datos personales, descargar software malicioso o incluso transferir dinero.

Estafas cada vez más sofisticadas gracias a la inteligencia artificial

Una de las razones por las que esta tendencia es tan alarmante es la forma en que la inteligencia artificial ha sido integrada al arsenal de los ciberdelincuentes. Hoy en día, basta con unos pocos segundos de grabación de audio para generar una imitación casi perfecta de la voz de cualquier persona. Esta técnica, conocida como clonación de voz, se está usando para hacer llamadas automatizadas que suenan como si provinieran directamente de una figura de autoridad.

El FBI ha señalado que muchos de estos fraudes empiezan con un mensaje o una llamada que dice ser del FBI, el IRS, el Departamento de Seguridad Nacional o incluso de algún funcionario de alto rango como el director de una agencia federal. El mensaje puede incluir frases alarmantes como “su número de seguridad social ha sido comprometido” o “usted tiene una orden judicial pendiente”. El miedo es un arma poderosa, y es exactamente lo que los estafadores están utilizando para presionar a sus víctimas.

Además de las llamadas, los estafadores también están utilizando mensajes de texto o correos electrónicos falsificados que llevan logos oficiales y un lenguaje muy creíble. A menudo incluyen enlaces que redirigen a sitios web clonados que imitan a la perfección portales gubernamentales. Una vez allí, las víctimas son instruidas para introducir información sensible o descargar aplicaciones maliciosas.

Aumento de las estafas y cómo protegerse

El aumento de estos fraudes es preocupante. De acuerdo con los informes del FBI, las quejas por estafas que suplantan a funcionarios gubernamentales han crecido de forma constante en los últimos dos años, y se estima que han generado pérdidas millonarias para los ciudadanos estadounidenses. La facilidad con la que se pueden crear mensajes engañosos, gracias a herramientas de IA generativa, está haciendo que más personas caigan en la trampa.

Frente a este panorama, el FBI ofrece una serie de recomendaciones clave:

Nunca respondas directamente a mensajes de texto, correos o llamadas no verificadas que afirmen provenir del gobierno.



a mensajes de texto, correos o llamadas no verificadas que afirmen provenir del gobierno. No hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos adjuntos de fuentes desconocidas.



ni descargues archivos adjuntos de fuentes desconocidas. Verifica la información utilizando los canales oficiales. Si recibes un mensaje que te genera dudas, comunícate directamente con la entidad en cuestión mediante sus números oficiales.



utilizando los canales oficiales. Si recibes un mensaje que te genera dudas, comunícate directamente con la entidad en cuestión mediante sus números oficiales. Activa funciones de seguridad como la verificación en dos pasos en tus cuentas personales para añadir una capa adicional de protección.



como la verificación en dos pasos en tus cuentas personales para añadir una capa adicional de protección. Reporta cualquier incidente o intento de fraude a través del sitio oficial del FBI para delitos cibernéticos: www.ic3.gov.



La importancia de la precaución en la era digital

Vivimos en una época en la que la tecnología facilita nuestra vida, pero también abre la puerta a nuevos riesgos. Lo que antes eran estafas torpes y fáciles de detectar, hoy se han transformado en operaciones sumamente convincentes, respaldadas por herramientas de inteligencia artificial capaces de generar textos y voces indistinguibles de los reales.

El FBI insiste en que la prevención comienza por la conciencia del usuario. Si bien las agencias gubernamentales están trabajando para combatir estas amenazas, la mejor defensa está en cada uno de nosotros. Nunca está de más detenerse a pensar: ¿realmente un alto funcionario me contactaría directamente por mensaje de texto? ¿Tiene sentido lo que me están diciendo? Si algo no cuadra, probablemente sea un intento de fraude.

Además, este tipo de advertencias no solo aplican a los usuarios de Estados Unidos. En un mundo hiperconectado, cualquier persona, en cualquier país, puede convertirse en objetivo de estas campañas fraudulentas. La recomendación es clara: mantente alerta, desconfía de lo que parece urgente o alarmante, y protege tus datos como si fueran oro. Porque, en el mundo digital, lo son.

