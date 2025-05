Gripe aviar en EE.UU.: no se ha registrado ningún caso humano en tres meses

Mientras los casos confirmados de gripe aviar H5N1 en humanos han disminuido en Estados Unidos en los últimos meses, varios expertos en salud pública alertan sobre un fenómeno que no se explica únicamente por razones estacionales. La ausencia de nuevos reportes ha encendido las alarmas entre científicos y epidemiólogos, quienes temen que se esté perdiendo visibilidad sobre una amenaza latente debido a una vigilancia debilitada, barreras sociales y políticas, y recortes en agencias clave.

El virus H5N1, ampliamente extendido entre aves silvestres y de corral, cruzó la barrera entre especies y comenzó a infectar también a vacas lecheras en el país. Desde entonces, 70 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad, la mayoría trabajadores agrícolas expuestos directamente a animales infectados. Aunque los cuadros han sido en general leves y solo una persona ha fallecido, la propagación del virus en el entorno ganadero ha preocupado a las autoridades. Sin embargo, tras picos importantes a finales de 2023 y principios de 2024, la notificación de casos humanos ha disminuido drásticamente.

California, uno de los estados con más reportes incluyendo el 75% de las infecciones en ganado ha reducido significativamente la cantidad de pruebas realizadas. Mientras a fines de 2024 al menos 50 personas eran evaluadas mensualmente, en marzo de 2025 solo tres fueron sometidas a pruebas, una en abril y ninguna en lo que va de mayo. Ninguna infección humana ha sido confirmada desde el 14 de enero, pese a que continúan detectándose casos en animales.

El cambio podría estar relacionado con la naturaleza estacional del virus. Así lo sugirió recientemente un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), quien recordó que los brotes suelen intensificarse en otoño e invierno, cuando aumentan las migraciones de aves silvestres. No obstante, esta posible explicación no despeja todas las dudas. Michael Osterholm, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, sostiene que si bien los casos graves serían detectados, es probable que muchas infecciones leves no se estén reportando, especialmente en comunidades vulnerables.

Las hipótesis sobre este subregistro apuntan a varios factores. Uno de ellos es el miedo de trabajadores agrícolas inmigrantes a presentarse para pruebas, temiendo consecuencias legales o migratorias en medio de un ambiente político hostil. Angela Rasmussen, viróloga canadiense, ha denunciado una caída en la vigilancia dirigida desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, y cuestiona si los riesgos de persecución están desincentivando la cooperación con las autoridades sanitarias.

Además, las recientes renuncias y despidos en el Departamento de Agricultura (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han afectado la capacidad de respuesta ante brotes zoonóticos. Tres expertos de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Animal han dejado sus cargos, y más de 15.000 empleados del USDA aceptaron paquetes de renuncia diferida. La pérdida de personal técnico clave pone en riesgo la detección oportuna de nuevas infecciones.

A pesar de este panorama, algunos esfuerzos de investigación continúan. En Texas, científicos de la Universidad A&M, con financiamiento de los CDC, han recolectado muestras de sangre de trabajadores en granjas lecheras para estudiar posibles exposiciones al virus. El estudio concluirá en julio. Por otro lado, la Universidad de Maryland investiga los casos de gripe aviar en gatos domésticos, que podrían haber sido los primeros en mostrar la transmisión del virus desde vacas infectadas. Desde 2024, más de 120 felinos han sido confirmados con H5N1 en Estados Unidos, aunque en la mayoría de los casos después de morir.

Mientras las autoridades aseguran que el riesgo para la población general es bajo, los expertos insisten en que la vigilancia debe fortalecerse. La posibilidad de una pandemia futura sigue siendo calificada como “moderada” por los CDC, por lo que muchos consideran que, más que bajar la guardia, es momento de redoblar esfuerzos para evitar que una amenaza conocida se transforme en una crisis inesperada.

