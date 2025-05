Valencia podría ejercer acciones legales por acusaciones racistas en documental de Vinicius Junior

El Valencia CF rompió el silencio este lunes ante lo que considera un retrato injusto de su afición en el documental “Baila, Vini”, centrado en la figura del jugador brasileño Vinícius Jr. La producción, a cargo de la compañía brasileña Cospiraçao Filmes y distribuida por Netflix, muestra imágenes del estadio de Mestalla durante el incidente del 21 de mayo de 2023, cuando el delantero del Real Madrid denunció insultos racistas.

Desde la cuenta oficial del club en X (antes Twitter), el Valencia exigió públicamente “una rectificación inmediata” a la productora. Aseguran que el material audiovisual difunde “falsedades” que no se ajustan a lo ocurrido realmente en el estadio, y no descartan llevar el caso a tribunales.

“La verdad y el respeto a nuestra afición deben prevalecer”, sentenció el comunicado.

🦇 Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

En particular, el club protesta por una secuencia extraída de TikTok que aparece en el documental, donde se observa a Vinícius siendo expulsado del campo.

Esa parte del video está subtitulada con la palabra “mono”, lo cual genera molestia en el entorno valencianista, ya que durante ese momento el cántico de la grada era otro: “Tonto, tonto”, según afirma la institución.

Un episodio que reabrió heridas

El enfrentamiento entre Real Madrid y Valencia de aquel mayo fue suspendido momentáneamente luego de que Vinícius denunciara haber sido víctima de insultos racistas desde la grada. El jugador incluso señaló a un aficionado ante la policía. Más tarde, Carlo Ancelotti avivó la polémica al declarar que todo Mestalla le había gritado “mono” a su jugador.

Días después, el propio entrenador italiano matizó sus palabras: “Cuando me referí a Mestalla, no me referí a 46.000 personas. Es a un grupo que lo ha hecho muy mal como pasó en Mallorca o en Valladolid”, admitió. Aun así, la repercusión de sus declaraciones instaló una imagen muy negativa del estadio valenciano a nivel internacional.

La policía, por su parte, identificó a tres hinchas implicados en los insultos. Todos fueron juzgados y condenados a ocho meses de prisión y dos años sin acceso a recintos deportivos. La sentencia consideró probado que los acusados emitieron sonidos y gestos “de carácter racista”, como imitar los movimientos de simios y realizar el sonido “uh, uh, uh”.

El fallo también destacó que los hechos atentaron contra “la dignidad intrínseca” de Vinícius Jr., causándole frustración, vergüenza y humillación. No obstante, el tribunal aplicó una atenuante por arrepentimiento, ya que los involucrados pidieron disculpas de forma inmediata al ser identificados.

Ahora, con el documental ya disponible y generando reacciones, el Valencia busca limpiar su nombre. El club asegura que defenderá en todas las instancias posibles la imagen de su afición y de Mestalla. La posibilidad de emprender acciones legales sigue sobre la mesa.



