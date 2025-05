Bárbara de Regil expone malos tratos de Susana Zabaleta

Una nueva polémica azota a la actriz y cantante Susana Zabaleta luego de que su colega Bárbara de Regil sacara a relucir los roces que protagonizaron mientras compartían un proyecto en televisión. Pero, ¿en qué consistió dicho encontronazo? Te contamos lo que se sabe.

Fue durante un episodio del reality “Secretos de parejas”, de Canela TV y en el que la mexicana participa junto a su esposo, que se sinceró sobre su experiencia al conocer a Susana Zabaleta. Allí, indicó que si bien ya le habían “advertido” sobre su personalidad “conflictiva”, ella hizo caso omiso y se dio la oportunidad de conocerla.

“Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí”, contó frente a las cámaras. No obstante, vaya interacción vivió en pleno set de grabación de la serie “Rosario Tijeras” al volverse el blanco de las burlas de su compañera.

“Yo estaba en una videollamada con Mar y cuando terminé, me empezó a hacer burla y a imitarme”, explicó. “Todos me contaron que empezó a decir: ‘Ay, esto aguanta, esto aguanta, yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas’. Empezó a decir mucha tontería”, añadió.

Otra de las interacciones que le dejó mucho que desear se dio en medio de la filmación de una escena en la que Zabaleta debía simular aplicarle una inyección. A pesar de las indicaciones, la famosa habría sido “brusca” con la acción.

“Le dije: ‘Inyecta aquí’, y me dijo: ‘Sí’, pero me metió un madrazo y me pegó horrible. Yo pensé: ‘¿Es broma?’ Volteé y le dije: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me contestó: ‘Yo no me llevo pesado, yo vivo pesado’“, complementó.

Para finalizar, Bárbara de Regil lamentó que su convivencia junto a la ‘villana de telenovelas’ no haya sido la que esperaba: “Yo siempre quiero tener mi propia experiencia y no dejarme llevar por lo que me digan. Pero en este caso, mi experiencia confirmó lo que me habían advertido los demás”, admitió.

Seguir leyendo:

• Bárbara de Regil reveló que fue víctima de abuso sexual a los 12 años

• Bárbara de Regil fue blanco de críticas por peculiar tratamiento estético

• El sorprendente cambio de look de Bárbara de Regil para un nuevo proyecto