Lupita D’Alessio anuncia su retiro con mensaje que alarma a fans

La reconocida cantante Lupita D’Alessio ha dejado a muchos de sus seguidores con sentimientos encontrados luego de compartir un mensaje en sus redes sociales que confirmó lo que desde hace tiempo se venía sospechando: su retiro definitivo de los escenarios.

En una publicación en Instagram, la intérprete mexicana habló con franqueza sobre su estado emocional, su salud y los motivos que la llevan a decir adiós tras más de cinco décadas de trayectoria artística.

“He estado pasando muy duros momentos. Han sido momentos de tristeza y desilusión; he sido el blanco perfecto para mucha gente”, escribió D’Alessio, haciendo referencia a las especulaciones que circularon sobre su salud en las últimas semanas. Desde que fue hospitalizada recientemente, múltiples versiones han surgido, algunas de ellas cargadas de desinformación. Sin embargo, la artista aclaró que está de pie y fuerte: “Estoy sana, estoy de pie”.

A lo largo del mensaje, la llamada Leona Dormida explicó que esta vez su despedida es definitiva, después de otras ocasiones en las que había insinuado un retiro sin llegar a concretarlo. “Amigos, este es el último año para mí y mi música. Ya nos estaremos viendo en cualquier parte… Los amo y gracias por tantas muestras de amor”, expresó con emotividad. También agradeció a su público por acompañarla durante “54 años ininterrumpidos en la música”.

La intérprete de Mudanzas no ocultó que ha vivido una etapa complicada emocionalmente, pero asegura que su fe la ha mantenido firme. “Sí, he llorado mucho, sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo en su inmensa misericordia y gracia ha estado sanando”, compartió. Además, cerró su mensaje con una reflexión íntima: “No siempre oro con palabras bonitas; a veces solo digo: ‘Dios, no entiendo nada pero confío en ti’”.

Aunque aún no hay una fecha oficial para su último concierto, Lupita D’Alessio ha expresado su deseo de despedirse en el Auditorio Nacional, un recinto que ha sido testigo de muchos de sus éxitos.

Con este anuncio, cierra un ciclo que marcó la historia de la música mexicana y deja un legado imborrable en el corazón de sus fans.

