Neumáticos de la Tesla Cybertruck: ¿Caros y poco duraderos?

Hay promesas del mundo automotor que tienen que ver con innovación tecnológica, potencia y durabilidad, y en ese sentido, la Tesla Cybertruck vuelve a ocupar titulares.

Pero esta vez no es por sus atrevidos ángulos futuristas ni por su aceleración de deportivo. El problema ahora está en el contacto más básico entre cualquier vehículo y la carretera: sus neumáticos.

Los primeros propietarios que decidieron quedarse con su Cybertruck –en lugar de revenderla a sobreprecio como ha sucedido en muchos casos– comienzan a descubrir que el vehículo tiene una debilidad crítica: sus gigantescas ruedas.

Según las experiencias compartidas en redes y foros especializados, los neumáticos están mostrando un desgaste prematuro que obliga a reemplazarlos a los 11.000 km, e incluso antes en algunos casos.

No es una cifra menor ni un fallo menor. El dato alarma no solo por el bajo kilometraje recorrido antes del recambio, sino por los costos asociados. Los neumáticos de la Cybertruck no son convencionales, y mucho menos baratos.

El problema de los neumáticos de la Cybertruck

Según detalla el manual de usuario de Tesla, la Cybertruck puede equiparse con dos tipos de neumáticos: Pirelli Scorpion ATR o Goodyear Wrangler Territory RT, ambos en la medida 285/65R20.

Estamos hablando de neumáticos de 285 milímetros de ancho, diseñados para llantas de 20 pulgadas de diámetro.

Dicho en otras palabras: neumáticos grandes, caros y diseñados para soportar el colosal peso de una pick-up eléctrica que supera las tres toneladas.

Un vehículo con esa masa exige mucho a sus neumáticos, y eso se traduce en un desgaste más rápido, especialmente si el uso implica conducción fuera de asfalto, remolque frecuente o arranques rápidos, algo común entre los conductores de Tesla.

Una factura de cuatro cifras por mantenimiento

La cifra no es exagerada. Tesla vende los neumáticos originales a un precio que ronda los $500 dólares por unidad, sin contar la instalación.

Eso significa que el reemplazo completo del juego puede ascender fácilmente a $2,000 dólares, si se opta por los neumáticos homologados y compatibles con los tapacubos aerodinámicos exclusivos de la Cybertruck.

Este diseño particular complica la opción de sustituirlos por alternativas más baratas del mercado, ya que no todos los neumáticos disponibles son compatibles con los sistemas de la Cybertruck o cumplen los estándares estéticos y técnicos de Tesla.

Aunque es posible encontrar opciones más económicas en el mercado, muchos propietarios se enfrentan al dilema de perder rendimiento o estética si no compran los neumáticos oficiales.

El peso de la innovación

La Cybertruck es, sin lugar a dudas, uno de los lanzamientos más polarizantes de la industria automotriz en los últimos años.

Su diseño anguloso de acero inoxidable, su carrocería supuestamente resistente a impactos y su rendimiento eléctrico la han convertido en un símbolo de la ambición tecnológica de Tesla.

Sin embargo, a medida que el vehículo sale a la calle y empieza a acumular kilómetros, aparecen cuestiones prácticas que cuestionan su viabilidad como pick-up del día a día.

El desgaste de los neumáticos es solo uno de los muchos detalles que ponen en entredicho su desempeño en el uso real.

¿Qué dice Tesla?

La compañía no ha emitido un comunicado oficial en relación a las quejas por la duración de los neumáticos. Sin embargo, en sus manuales y documentación técnica, Tesla aclara que el desgaste depende de muchos factores: tipo de neumático, estilo de conducción, carga del vehículo y superficie de manejo.

Además, Tesla ha utilizado un sistema de medición que se basa en el índice de desgaste del neumático, una escala en la que un neumático clasificado como “100” tiene una vida útil estándar y uno de “150” dura 1,5 veces más bajo las mismas condiciones.

No obstante, este índice es una referencia técnica y no garantiza resultados idénticos en condiciones reales de uso, especialmente en un vehículo tan pesado y potente como la Cybertruck.

