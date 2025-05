Presentan proyecto de ley bipartidista destinado a promover la detección temprana del Alzheimer

Con el objetivo de promover la detección temprana y el diagnóstico del Alzheimer y de otros síndromes surgidos a partir del deterioro de la función cognitiva, los representantes Linda Teresa Sánchez, demócrata por California; Darin McKay LaHood, republicano por Illinois; Doris Okada Matsui, demócrata por California; y Gus Michael Bilirakis, republicano por Florida, presentaron el proyecto de Ley de Concentración en las Necesidades de Alzheimer de Alto Valor para Llegar a su Fin (CHANGE).

Este proyecto de ley bipartidista responsabiliza a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a identificar herramientas de detección del deterioro cognitivo para ayudar a los médicos a detectar, derivar y diagnosticar más eficazmente el Alzheimer y las demencias relacionadas en sus fases más tempranas, cuando la intervención de los expertos médicos puede ser de mayor aporte.

“El proyecto de ley bipartidista y bicameral realizaría evaluaciones tempranas y ofrecería recursos cruciales para las familias. Como nuestra población sigue envejeciendo y se espera que aumenten los diagnósticos, no podemos permitirnos esperar”, señaló Linda Teresa Sánchez.

Los pacientes con Alzheimer van enfermando progresivamente y requieren de atención médica lo más pronto posible. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Por su parte, Doris Okada Matsui advirtió que existe un amplio sector de estadounidenses que son víctimas del Alzheimer y de otros síndromes relacionados con el envejeciendo, lo cual implica una atención oportuna, de tal suerte que el proyecto de ley pretende garantizar eso.

“Es fundamental que el Congreso encuentre formas de apoyar a los pacientes, sus familias y cuidadores.

Necesitamos un enfoque integral para abordar el devastador impacto del Alzheimer y apoyar a los millones de estadounidenses que luchan contra esta enfermedad. La detección e intervención tempranas son cruciales para mejorar la atención y prolongar la vida de los seres queridos”, subrayó.

Cabe señalar que los senadores Shelley Moore Capito y Mark Warner presentaron una ley similar en el Senado, pues se estima que, en 2060, 13.8 millones de estadounidenses mayores de 65 años desarrollarán Alzheimer.

La Ley CHANGE está respaldada por UsAgainstAlzheimer’s, la Academia Americana de Neurología, la Asociación Americana de Alzheimer, la Fundación Americana de Alzheimer, AMDA – La Sociedad de Medicina de Cuidados Posteriores y a Largo Plazo, Alliance for Aging Research, Partnership to Fight Chronic Disease, la Sociedad Gerontológica Americana, la Sociedad Americana de Farmacéuticos Consultores, Latinos Against Alzheimer’s y USAging.

