Regis Prograis dice que para vencer a Stevenson hay que ser impredecible

Regis Prograis explicó que la única manera de vencer a Shakur Stevenson es con un estilo impredecible, ya que el campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) es demasiado hábil.

En una entrevista YSM Sports Media, Prograis cree que plantarse a boxear con Stevenson no es buena idea y por eso aconseja usar una estrategia que nunca haya visto para confundirlo e intentar derrotarlo.

“¿Quién podría intentar superar a Shakur en boxeo en este planeta? No creo que nadie ahora mismo. Es demasiado joven. Para alguien así, hay que tener un estilo horrible para simplemente vencerlo. Cuando lo venció, Vernon Forrest era un buen boxeador. Mayoga era simplemente salvaje y contundente. Creo que con alguien como Shakur, él ha estado en el mundo amateur y fue olímpico. Así que vio todos los estilos. Para alguien como un peleador callejero, no sabe qué esperar. La mi**da viene de todas partes. Así que creo que con él hay que pelear. No puedes boxear mejor que Shakur”, dijo.

Shakur Stevenson está seguro de que vencerá al Camarón Zepeda. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

“Es demasiado bueno boxeando. Hay que darle algo que nunca haya visto o algo con lo que se sienta realmente incómodo, y simplemente lanzar muchos golpes. Haz como Maidana con Floyd. Como Mayorga con Forrest. Tienes que salir y simplemente pelearle. Puede que seas tan bueno que esperas que lance un golpe de cierta manera, y ellos lanzan golpes muy diferentes. Esta mi**da es horrible, pero funciona, sobre todo con alguien con poder. Es horrible, pero ‘Este cab**n me está pegando fuerte’”, agregó.

Después de muchas trabas por fin Shakur Stevenson y William ‘Camarón’ Zepeda se enfrentarán el 12 de julio en el Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York. Recordemos que el CMB ordenó la pelea obligatoria entre el mexicano y el estadounidense, pero no se había concretado.

Esta disputa debió haberse realizado el año pasado, pero diversas situaciones retrasaron el combate. Tras una cirugía en su mano, el estadounidense regresó a la acción en febrero y noqueó a Josh Padley en una cartelera en el Riad.

En cambio, el Camarón Zepeda concretó una revancha contra Tevin Farmer y repitió el resultado de la primera pelea. Con sus respectivos triunfos ambos aseguraron la pelea y el mexicano espera que Stevenson boxee y no corra por el ring como siempre lo hace.

Camarón Zepeda quiere pelear y no perseguir a Stevenson por el ring. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley, quien sustituyó al lesionado Floyd Schofield Jr., y defender su campeonato absoluto del CMB. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, retuvo su título interino de peso ligero del CMB ante Farmer otra vez y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· Camarón Zepeda a Stevenson: Espero que cumpla su promesa y pelee

· Tevin Farmer advierte a Shakur Stevenson sobre el difícil Zepeda

· Shakur Stevenson sobre pelea con Zepeda: “Esto es para los fans”