Shakira vuelve a ‘Zootopia 2’ nuevamente como Gazelle. ¡Mira el tráiler!

Shakira retoma uno de sus papeles más emblemáticos en la pantalla grande.

La estrella colombiana vuelve a interpretar a Gazelle, la carismática y glamurosa antílope que conquistó al público en Zootopia, ahora en su esperada secuela que llegará a los cines el 26 de noviembre de 2025.

Este regreso fue confirmado a través del nuevo avance de Zootopia 2, donde no solo se puede escuchar nuevamente la voz de Shakira, sino también ver a Gazelle con un diseño actualizado y lista para brillar con una nueva canción y coreografías acompañada por sus clásicos bailarines tigres. “Gazelle está de regreso y tiene un nuevo look, una nueva canción y, por supuesto, nuevos pasos de baile. Solo esperen a ver lo que ella y sus bailarines tigres han estado preparando”, dijo Shakira en un video promocional.

La secuela, dirigida por los ganadores del Óscar Jared Bush y Byron Howard, reúne al dúo protagónico original: Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (interpretado por Jason Bateman), quienes esta vez enfrentan un misterio mucho más complejo en las entrañas de la ciudad animal. Uno de los nuevos personajes que se une a la historia es Gary, una serpiente escurridiza con voz de Ke Huy Quan, ganador del Óscar por Everything Everywhere All at Once.

En el adelanto, se puede ver a Judy, Nick y Gary huyendo de las autoridades mientras atraviesan distintos escenarios urbanos y se enfrentan a una figura encapuchada de ojos brillantes, lo que sugiere que esta entrega tendrá más acción y suspenso que la anterior.

El debut de Shakira como Gazelle en 2016 fue todo un éxito, con el tema “Try Everything” convirtiéndose en un himno para la película y obteniendo certificación triple platino.

Ahora, con una carrera musical en pleno auge gracias a su gira Las Mujeres Ya No Lloran, la artista aporta aún más fuerza y presencia a este universo animado que mezcla humor, crítica social y aventuras salvajes.

Seguir leyendo:

•Sofía Vergara moverá mar y tierra para ir al concierto de Shakira en Los Ángeles

•Lele Pons acompañará a Shakira en su primer show en EE.UU

•Alejandro Sanz será el primer invitado de Shakira en sus shows en EE.UU