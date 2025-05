Pep Guardiola da ultimátum a Manchester City sobre la plantilla que quiere

Pep Guardiola ha dejado clara su postura de cara al mercado de fichajes veraniego: no quiere una plantilla extensa y, si el Manchester City no cumple su exigencia, el técnico español podría poner fin a su ciclo en el club.

Después de la reciente victoria del City sobre el Bournemouth, que los dejó a un paso de asegurar su clasificación a la próxima UEFA Champions League, Guardiola se mostró firme en sus declaraciones ante los medios:

“Le he dicho al club que no quiero una plantilla más grande. No quiero tener que estar dejando a cinco o seis jugadores en la grada. No quiero eso. Me iría”, sentenció el estratega.

Guardiola quiere un grupo reducido para mantener la motivación

El técnico catalán, que ha llevado al City a una era dorada con cuatro Premier League consecutivas y un histórico triplete en 2023, subrayó que es imposible mantener la motivación y entrega si tiene que dejar fuera a varios jugadores por jornada.

“Es imposible que le dé mi alma a los jugadores si se tienen que quedar en la grada y no jugar”, explicó.

Este llamado de atención directo a la dirigencia llega justo antes del próximo mercado de fichajes, en el que el City planea realizar varias incorporaciones para revitalizar un plantel que, pese a su dominio reciente, ha perdido la Premier, la Champions, la Copa de la Liga y la FA Cup esta temporada. Solo le queda en disputa el Mundial de Clubes 2025.

Plantilla del City 2024: saturada por fichajes y lesiones

Guardiola justificó su postura recordando que en el pasado mercado de invierno, el club fichó a Nico, Khusanov y Vitor Reis, invirtiendo más de 100 millones de libras para cubrir las múltiples bajas, destacando la larga lesión de Rodri, quien estuvo fuera ocho meses por una rotura del ligamento cruzado anterior.

“Durante tres o cuatro meses no pudimos contar con varios jugadores, no teníamos defensas, y era muy difícil. Después la gente vuelve de las lesiones, pero la próxima temporada no puede ser así”.

Actualmente, el City cuenta con más de 24 jugadores en plantilla, un número que Guardiola considera inviable para mantener la armonía y el rendimiento del grupo.

