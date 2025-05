Sony te regala un televisor 4K de $600 dólares: así puedes conseguir el tuyo gratis

Sony se ha adelantado al Memorial Day con una promoción que está haciendo ruido en el mundo tech: una campaña BOGO (Buy One, Get One) con la que puedes llevarte un televisor completamente gratis. Sí, así como lo lees. Esta oferta por tiempo limitado no solo es real, sino que podría hacerte ahorrar hasta $600 dólares si aprovechas bien la jugada. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te lo explicamos con todos los detalles.

¿Cómo funciona la promo BOGO de Sony?

La promoción es tan simple que parece mentira. Sony ha lanzado una oferta especial en la que, al comprar uno de sus televisores Bravia 8 II QD-OLED 4K, automáticamente te regalan otro televisor 4K. No hay cupones, ni registros, ni condiciones raras. Solo tienes que añadir el modelo indicado al carrito, y el segundo TV aparece gratis. Así de fácil.

Estas son las combinaciones incluidas en la campaña:

Si compras el Sony Bravia 8 II de 65 pulgadas , te llevas gratis un Sony X77L de 55 pulgadas , valorado en $590 .



, te llevas , valorado en . Si eliges el Bravia 8 II de 55 pulgadas, te regalan un Sony X77L de 50 pulgadas, cuyo precio habitual es de $530.



No necesitas hacer nada más. El descuento se aplica de forma automática y, para ponerle la cereza al pastel, el envío también es gratuito. Eso sí, tienes hasta el 8 de junio para aprovechar esta campaña… o hasta que se agoten las unidades.

¿Qué ofrecen estos televisores?

La joya de la corona en esta promoción es el Sony Bravia 8 II, el buque insignia actual de la marca. Este modelo no solo presume de un panel QD-OLED 4K de última generación, sino que incluye tecnología de alto nivel como:

Dolby Vision, Dolby Atmos e IMAX Enhanced , para una experiencia audiovisual envolvente.



, para una experiencia audiovisual envolvente. Acoustic Surface Audio Plus , que transforma la pantalla en un altavoz para una inmersión sonora total.



, que transforma la pantalla en un altavoz para una inmersión sonora total. Procesador XR con reconocimiento de escenas por IA, que mejora la imagen automáticamente según lo que estés viendo. Incluso los contenidos antiguos se ven más vivos y dinámicos.



En pocas palabras, estamos hablando de uno de los mejores televisores del mercado, ideal para cinéfilos, gamers y cualquier amante del buen contenido.

Por otro lado, el Sony X77L que recibes gratis también tiene lo suyo. Aunque no alcanza el nivel premium del Bravia, ofrece:

Resolución 4K con Motionflow XR , que suaviza el movimiento y reduce el desenfoque.



, que suaviza el movimiento y reduce el desenfoque. Compatibilidad con Dolby Atmos , para un audio más potente y envolvente.



, para un audio más potente y envolvente. Google TV integrado, que te da acceso a miles de apps y contenido en streaming.



Vamos, que incluso el televisor gratuito vale totalmente la pena por sí solo.

¿Cuánto puedes ahorrar con esta oferta?

Hablemos de números. Si te llevas el combo del Bravia 8 II de 65” + X77L de 55”, estás recibiendo un producto extra de $590 sin pagar un centavo adicional. Y si vas por la opción de 55” + 50”, el regalo sigue siendo muy jugoso: $530 de ahorro directo. Teniendo en cuenta que el envío también es gratuito, podrías decir que Sony está tirando la casa por la ventana.

Eso sí, hay que moverse rápido. La promoción expira el 8 de junio de 2025, pero como suele pasar con este tipo de campañas, las existencias pueden agotarse mucho antes. Así que si estabas pensando en renovar tu televisor, este puede ser el mejor momento del año para hacerlo.

No todos los días se ve una promo así. Sony lo tiene claro: si quieres dominar el verano desde tu sofá, nada como empezar con un combo de teles 4K por el precio de uno.

