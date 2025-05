El 100% de graduados de escuela chárter son aceptados en la universidad

Por tercer año consecutivo, una pequeña escuela pública chárter llamada Collegiate Charter High School of Los Angeles ubicada en el barrio de Boyle Heights consigue que el 100% de sus graduados de secundaria sean aceptados en universidades de cuatro años.

La generación de graduados compuesta por 49 alumnos, incluye a muchos estudiantes que no sólo son los primeros de sus familias en ir a la universidad, sino también los primeros en graduarse en la escuela secundaria. El 15% de ellos son inmigrantes y casi todos proceden de familias hispanohablantes de uno de los barrios más desfavorecidos de Los Ángeles.

“La misión de Collegiate Charter High School es asegurar que el 100% de nuestros estudiantes de último año estén listos para ingresar a una universidad de cuatro años”, dijo la directora Natalie Mejia.

“Nos enorgullece compartir que el 100% de nuestros estudiantes solicitó admisión y fue aceptado a una universidad. Esto es un gran logro para nosotros. Cada estudiante solicitó admisión en al menos cuatro universidades”.

Los estudiantes graduados viven en los barrios de Boyle Heights, Compton y el sur y centro de Los Ángeles.

Natalie Mejia, directora de la Collegiate Charter High School. (Araceli Martínez/La Opinión)

Las principales universidades a las que han sido admitidos son Cal State Fullerton, Cal State Los Angeles, Cal State Dominguez Hills, pero también Cal Poly Pomona y San Diego State University

¿Cómo preparan a los estudiantes para que califiquen para una universidad de cuatro años?

“Ante todo, trabajamos juntos como un equipo formado por maestros, asistentes de educación especial y de quienes aprenden español por primera vez.

“También, por supuesto contamos con el equipo de liderazgo escolar que brinda apoyo y trabajamos estrechamente con las familias, construyendo relaciones con los padres y estudiantes, y luego laboramos juntos como equipo en el plan de estudios, el comportamiento y cualquier otra cosa que necesiten”.

Precisó que alrededor del 20% de los estudiantes tienen menos de cinco años de haber emigrado al país.

“La graduación de la secundaria y que sean aceptados por una universidad es una gran cosa para las familias porque muchas son inmigrantes, y tal vez es la primera vez que un hijo o hija va a la universidad, y eso significa oportunidad de lograr sus sueños, es motivo de orgullo y de saber que su sacrificio ha valido la pena”.

La directora Mejía dice que ante el ambiente antiinmigrante que se vive en el país, los estudiantes se preocupan unos por otros y por la comunidad.

“Muchos han sufrido ansiedad y miedo de que deporten a sus padres y abuelos. Por eso organizamos una caminata solidaria. Salimos al bulevar Whittier con algunos carteles, protestamos y simplemente hablamos sobre por qué creemos que las familias merecen permanecer unidas.

“Otros estudiantes pintaron un mural que colocamos aquí mismo, justo afuera de nuestra clase, y luego algunos aprendieron sobre, por ejemplo, cuáles son algunas de las luchas que han enfrentado los estudiantes latinos, no solo en este tiempo reciente, sino históricamente, y cuáles son algunos de los desafíos como las huelgas del Este de Los Ángeles no hace mucho tiempo, en la década de 1960. Así que aprendieron por qué su voz todavía importa”.

Su mensaje a los estudiantes que están por ir a la universidad es que pueden superar las dificultades porque son geniales.

“Les recuerdo que provienen de un legado por el que sus antepasados ​​ya se sacrificaron para que estuvieran aquí. También les digo que no están solos, y que en esta escuela los apoyamos.

“Le hago ver que cuando se sientan solos, si están dispuestos a compartir, estamos dispuestos a escuchar, y sostenemos conversaciones valientes cuándo están haciendo algo mal; y dónde puedo les doy consejos como director y como alguien que fue adolescente”.

Así que su mensaje en su viaje por la secundaria, es que están ahí para acompañarlos académica, social y emocionalmente, en todo lo que necesiten.

Felices graduados

Justin Echavarría, quien llegó a los diez años de El Salvador, fue aceptado en Cal State Domínguez Hill.

“Estoy entre estudiar negocios o arquitectura”, dice Justin de 17 años.

El muchacho se siente orgulloso de estar a punto de ir a la universidad.

“Estoy feliz porque es algo que veía como imposible cuando llegué a este país, y quiero agradecerle a mi papá que se dedica a la construcción y a mis maestros por todo lo que me han ayudado y motivado para que me diera cuenta que sí podía”.

Marisol Ávalos de 17 años se decidió por Cal State Fullerton para estudiar psicología.

“Me veo en diez años trabajando con niños”, dice Marisol, nacida en el este de Los Ángeles, e hija de padres inmigrantes de Puebla, México.

La menor de tres hermanos mayores, una ya graduada de la universidad, revela que se siente muy orgullosa.

“Mis papás han trabajado muy duro haciendo de todo por nosotros, y no les quiero fallar”.

Agrega que se siente muy agradecida con los maestros ya que aunque batalló con algunas materias, con su apoyo, al final logró aprobarlas.

Roxana Piña, de 18 años, quien nació en Los Ángeles y vive en el sur-centro de Los Ángeles y es hija de padres de Jalisco, México, dice que su madre, quien se gana la vida como cocinera, está muy feliz y satisfecha de ver que su única hija está por graduarse e ir a la universidad.

“Estoy nerviosa de ir a una escuela donde no conozco a nadie; y aún estoy indecisa entre estudiar enfermería o administración de negocios. Así que voy a comenzar con las clases generales”, dice Roxana quien escogió ir a Cal State Long Beach.

Han sido su madre y sus maestros quienes más la han animado a perseguir la educación superior y hacer una carrera.

“Ellos me han dicho que me ponga las pilas, que crea en mí misma. Me han convencido de que lo puedo lograr. No solo a mí sino a todos los estudiantes”.

Ricardo García contento de que su hijo Andrés García se esté graduando de la secundaria. (Araceli Martínez/La Opinión)

Un padre contento

Ricardo García esperaba con ansías la noticia que le daría su hijo Andrés García de 18 años al revelarle qué universidad seleccionó de entre las cuatro que lo aceptaron.

“Con él, ya son dos de mis hijos que se gradúan de esta secundaria. Mi hija también se graduó de aquí”, dice Ricardo, cuyo país de origen es México, pero llegó a Los Ángeles siendo un niño, y ahora se gana la vida con dos empleos, como supervisor de atracciones en Disneyland y gerente de una popular cafetería.

“Estoy muy alegre de ver a mi hijo graduarse. Lo que más les ha ayudado son los consejos que le hemos dado, y yo trato de estar muy al pendiente de todo lo que hace. Desde los diez años baila folklórico, y eso le ha servido mucho para tener amigos y aprender a socializar”.

Fundada en 2015, la Collegiate Charter High School de Los Ángeles es una escuela pública chárter libre de matrícula que sirve a 145 estudiantes en los grados 9-12.

La escuela se encuentra ubicada en el campus de la Escuela Intermedia Stevenson en Boyle Heights en el 725 S. Indiana Street de Los Ángeles, CA 90023. La puerta de entrada está en la calle Esperanza.