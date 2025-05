Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de mayo de 2025

LEO

Leo, recuerda que quien no aprende del pasado, termina otra vez con la dignidad en los tobillos. Esa traición que te tragaste con refresco y todo no fue gratis, así que afina tus sentidos: no todos los que te sonríen quieren verte feliz… algunos solo quieren verte mal y llorando. Hay altas probabilidades de que termines encamándote con una amistad. ¡Aguas! Que ese cuerpo conocido podría convertir tu cama en zona de guerra emocional. Si te enamoras, que sea con casco y plan de emergencia, porque podrías terminar apostando todo: corazón, dignidad… y hasta el WiFi. Exprésate sin miedo, pero con filtro, porque últimamente andas con la lengua más suelta que brasier sin tirantes. Cualquier secreto que sueltes podría volverse un boomerang que te dé justo en la reputación. No todos merecen saber tus planes, especialmente los que te aplauden por delante y te cuchichean por la espalda. Personas del pasado se asoman. Traen drama, chismes y ganas de dejarte peor que antes, cierra esa ventana emocional. Cuídate de golpes y caídas, y no solo físicos… también los emocionales. Se vienen dos noticias inesperadas, una te va a poner a brincar y la otra… a pensar. No digas nada hasta que todo esté claro. Escucha más, opina menos, y verás cómo te evitas broncas. Estás en una etapa donde si te lo crees, lo logras. Pero si te dejas caer por alguien que ni se preocupa por ti… mija, no hay horóscopo que te levante, la autoestima no se presta, se protege. Cambios positivos en tu estado de ánimo harán que hasta te levantes más perra. Se vienen días donde te va a ir tan bien que hasta vas a desconfiar… pero no, es real: ¡lo mereces! Y si algo no funcionó… suéltalo. Quédate con los buenos momentos, y lo demás, a la fregada con moño incluido. No te estanques por lo que no fue, mejor enfócate en lo que viene. Números de la suerte: 3, 11, 22, 47, 69. Color del día: Fucsia intenso (para atraer miradas, energía y un poco de pecado) Consejo hot: Si vas a jugar con fuego, mínimo que valga la quemada.

ESCORPIÓN

Escorpio, tú no seduces… hipnotizas. Estos días, tu mirada va a estar tan cargada que podrías derretir hasta al más frío, pero cuidado: así como atraes, también puedes confundir, no todos están listos para el juego que tú dominas con los ojos cerrados y una ceja levantada. Un ex podría asomarse como quien no quiere la cosa, tirando indirectas, likes sospechosos y caritas tristes, no caigas, no es nostalgia, es falta de opciones, y tú no estás para ser segunda vuelta de nadie, si ya te lloraron, que te extrañen, pero de lejitos.

Tu poder de atracción anda candente, pero también tu nivel de impaciencia, evita discusiones que solo sirven para alimentar tu ego (y después dejarte con culpa). Recuerda: hay peleas que se ganan en silencio y batallas que se evitan con una buena excusa… o una escapadita a la cama. En temas del amor, cuidado con esos “vamos viendo” o “fluimos”, tú no estás pa’ fluir, estás pa’ sumergirte, si no hay profundidad emocional ni buen ritmo en la cama, ¡a lo que sigue! Energéticamente, estás en un momento crucial: si canalizas bien esa intensidad, podrías cerrar un ciclo importante, cortar con lo que ya no vibra (o no vibra bien) y abrirte a lo nuevo, pero si te aferras al drama, prepárate para una telenovela con final innecesario y poca audiencia. Se vienen propuestas tentadoras: una laboral y otra indecente, a la laboral dile que sí (aunque sea con dudas), a la indecente… bueno, tú decides, pero ponte condón emocional. Hay alguien que te está observando más de lo que crees, tal vez no dice nada, pero está esperando el momento de acercarse. Ojo: puede ser un alma gemela… o un intenso con problemas de apego, detecta rápido y actúa según el tamaño del alma… o de la intención. La familia podría estar más intensa que novela turca, evita ponerte en medio, no todo conflicto merece tu energía, a veces, lo mejor es dejar que arda… mientras tú te haces una mascarilla y ves cómo el karma hace lo suyo. Números de la suerte: 6, 14, 33, 45, 77. Color del día: Negro con destellos dorados (misterioso, elegante, y con toque de diablura). Consejo hot: A veces el mejor org4smo es soltar… pero si hay manos dispuestas, ¡que sea con ganas!

LIBRA

Estos días ponte más pilas con las oportunidades que das, porque no todo el mundo se merece tu tiempo ni tu energía. Si sigues regalando chances a quien no se ha roto el alma por ganarlas, el karma te va a cobrar con intereses, y créeme, no quieres andar lidiando con broncas graves por andar siendo buena onda sin filtro. También, agárrate los oídos porque llegan noticias que van a ser más falsas que promesa de político en campaña — no creas ni la mitad, lo que dicen puede ser puro chisme sin sustento.

Aprende a ser la reina del silencio cuando nadie te pidió opinión, porque tu boca puede meterte en los líos más grandes sin que te des cuenta. Mejor dale vuelta a la página, que ni tu pasado ni personas tóxicas tengan chance de arruinar tus planes y sueños. Ponte perra, exprésate sin miedo y si alguien no le gusta, que se vaya a shingar a su madre, eso sí, sin miedo a tus errores pasados; quizá tropezaste mil veces, pero eso te hizo más fuerte, más perra y menos bonita, y de eso se trata la vida. Cambia el chip, busca soluciones y actúa con la gente según cómo ellos se comporten contigo, este es tu momento para despertar y darle con todo a esos sueños que traes en mente para los siguientes meses. No te martirices si las cosas no salen como esperas, la clave está en no dejar de avanzar, un familiar puede querer meterte en chismes — ni le hagas caso, sigue en lo tuyo y aprende a que las críticas te resbalen, porque tú eres de las personas más “perritas” del zodiaco. Ojo con cambios raros en tu familia que podrían poner a todos de malas y si alguien del pasado no te valoró, recuerda que no tienes que complacer a nadie más que a ti misma. Cree más en tu poder para lograr lo que quieras, porque vienen amores muy intensos e importantes, y si te aplicas bien, hasta podrías sacar provecho sentimental y económico. Números de la suerte: 7, 14, 23, 32. Color del día: Azul eléctrico, para que tu vibra se mantenga fuerte y clara.

VIRGO

Agárrate que vienen curvas… y no precisamente en el camino, sino en la cama, se te va a cruzar un amor de una noche que te va a dejar más revuelto que licuado de chocomilk, y lo peor (¿o mejor?) es que podría ser alguien de tu pasado, sí, ese que juraste olvidar y ahora aparece con la misma cara de “solo quiero hablar” y ya sabemos en qué acaba eso, mucho cuidado. Hay un sueño que se anda gestando, y pronto va a anunciar un giro importante en tu vida, uno que te va a dejar helada como panocha de pingüino, así que no lo subestimes. Vienen días muy buenos para ti y la gente cercana, pero si no cortas lazos con fantasmas del pasado, vas a andar cargando muertos emocionales que ya no te corresponden, deja el cementerio atrás y sigue viva, mija. Cambios de último momento se asoman, y con ellos la chance de un viaje al extranjero que puede marcar un antes y un después, pero ten cuidado con noticias que vienen de fuera, porque hay proyectos que no van a salir como los imaginaste, si algo no se da, no llores: mejor ponte creativa, porque lo tuyo no es rendirte, es reinventarte. Despedirte de personas que te hicieron daño ya no es una opción, es una necesidad, no te guardes nada: exprésate, grita, llora, ríe o mándalos a la fregada si hace falta, hay gente mediocre que solo quiere verte en el piso para sentirse superior; no les des ese gusto, tu autoestima necesita vitaminas, y tú tienes que dejar de doblarte por quien ni se merece tus migajas. Ojo con una figura del pasado que puede traerte problemas si le das chance otra vez, sonríe, y aunque por dentro estés recordando la traición, tú ponte diva, perra y en control. Reflexionarás sobre cosas que llevaban años estancadas y por fin verás con claridad qué hacer, aprende a decir NO, y deja de estar para todos cuando nadie está para ti ¿Traiciones? También se ven, así que ve a lo seguro: tú contigo. Recuerda: el mayor enemigo de tus sueños ha sido tu hueva y la falta de confianza, ponte las pilas, porque el universo quiere darte, pero tú te estás tardando en recibir. Números de la suerte: 11, 21, 33, 40. Color del día: Rojo cereza, para que ardas sin quemarte y atraigas lo que mereces.

PISCIS

Es momento de tomar las riendas de tu vida, aunque te tiemble la aleta, aprende a tomar tus propias decisiones y a decir “no” sin sentirte culpable, porque últimamente cualquiera llega y te mete hasta la cocina… y te deja lavando los platos. Hay personas que solo te buscan cuando necesitan un favor, pero cuando tú necesitas algo, te dejan en visto , ya no estás para andar mendigando amor ni atención; si alguien no te elige en sus días buenos, no merece ni un segundo en los tuyos malos, así que manda lejos a esas “amistades” que solo te drenan la energía y te dejan como calcetín de secundaria: usado, sucio y olvidado. Se viene un sueño cumplido —sí, uno de esos que creías que solo ibas a ver en TikTok motivacional—. Pero también llega alguien del pasado con la intención de reinsertarse en tu vida: sin pedir permiso y esperando encajar. Ten cuidado con eso, porque podrías terminar cayendo como si fuera la primera vez, y ya sabes lo que pasa cuando le das otra oportunidad al karma… se pone creativo. La parte económica se va a mover de forma interesante, hay oportunidades de crecer, pero también tentaciones de gastar en puras mmds que no necesitas, si te da mala espina, no inviertas ni un centavo, ni aunque el vendedor jure que es “una oportunidad única”, mejor ahorra para lo que sí importa: tus planes, tu bienestar y ese viajecito que traes en mente y que, si te organizas, podría ser más real que tus “citas serias”. Prepárate para un evento importante donde vas a ser el centro de atención, brilla, opaca y deslumbra; tú no estás para ser segundo plato de nadie, ni emocional ni profesionalmente, eso sí: cuida tu salud como cuidas tus chismes, porque se ven golpes, caídas y malestares estomacales al acecho y no queremos verte revolcándote en cama por andar comiendo lo que no debes… ni aceptando lo que no mereces. En el amor, si esa persona te hace sentir más humano, más tú, más libre… ¡aférrate! Pero si te hace sentir como si tu existencia fuera una molestia, que se vaya derechito a ching@r a otra parte, lo bueno está por venir, pero necesitas abrir los brazos, el corazón… y cerrar la puerta a quien no te suma. Números de la suerte: 3, 17, 22, 44. Color del día: Azul profundo, como tus emociones (y tus fantasías).

ACUARIO

Deja de hacerle al vidente con tu futuro económico: si sabes que traes la cartera más vacía que refrigerador de estudiante, ¿para qué sigues gastando como si fueras heredero de Slim? Este es el momento perfecto para organizar tus finanzas, dejar de prestar dinero a quien nunca te paga y controlar ese impulso de comprar “cositas” que terminan en la esquina de tu cuarto acumulando polvo y arrepentimiento. Ojo con tus negocios o proyectos: vienen cambios, y aunque a ti te da miedo el movimiento (porque te gusta tener el control de todo, ¿verdad?), estos ajustes traerán mejoras si sabes adaptarte, nada de encapricharte como adolescente enamorado.

En el amor… ay, corazón, ahí sí andas más enredado que cables de audífonos viejos, aparece la posibilidad de revivir algo con alguien del pasado, alguien que te movió el alma… y otras cosas, pero ten cuidado: lo que antes fue pasión, hoy puede ser pura distracción, si no viene con ganas de sumar, que siga su camino por la banqueta de la vida. Tu carácter anda como montaña rusa: de buenas, pero con tantito que te digan ya estás soltando veneno, respira antes de hablar, porque podrías reventar con alguien que ni la debe ni la teme, y luego vas a andar de dramático pidiendo perdón, controla ese genio porque ni tú te aguantas últimamente.

Cuidado con chismes laborales, alguien de tu trabajo podría estar metiéndote en un enredo para manchar tu reputación, tú sonríe, trabaja y deja que los resultados hablen por ti, y si se ponen muy culebrones, pues… que se ahoguen con su propio veneno. A nivel personal, te llega la oportunidad de mudarte, cambiar de ciudad o simplemente salir de la rutina, no le tengas miedo a lo nuevo, ni te amarre la nostalgia. Recuerda: tú no eres árbol, te puedes mover. Y a veces ese movimiento es lo que necesitas para renacer con más flow que nunca.

Si tienes pareja, bájale dos rayitas a tu intensidad, eso de querer controlar hasta el “visto” de WhatsApp no está cool, da libertad, porque cuando te toque a ti, vas a querer lo mismo y si no tienes pareja, deja de buscar con desesperación; el amor llega cuando andas enfocado en ti, no cuando lo andas cazando. Ah, y por cierto… ese viaje que tanto has soñado sí se va a dar, pero necesitas planearlo desde ya, nada de dejarlo para “cuando se pueda”, porque la vida no espera a nadie… y menos a quien se duerme. Números de la suerte: 6, 18, 25, 42. Color del día: Naranja fuego, como tus ganas de prenderle fuego a todo… menos a tus oportunidades.

CAPRICORNIO

Capri, tu economía anda como tu paciencia: colgando de un hilo, hay oportunidades de mejorar tus ingresos, pero primero debes dejar de querer hacerte millonario con cada idea loca que se te cruza, antes de invertir, investiga; no todo lo que brilla es oro… a veces es puro espejismo con olor a estafa. Alguien se puede aprovechar de tu confianza y meterse hasta la cocina de tu vida (y no para cocinarte, sino para robarte hasta los tenedores), abre bien los ojos, no todo el que se acerca con una sonrisa viene en son de paz… a veces traen la daga bajo el brazo, si ves actitudes sospechosas de alguien que entra o sale mucho de tu casa, mejor amarra bien tus cosas, incluyendo el corazón. Una noticia del pasado, probablemente relacionada con un ex que aún no se traga su dignidad, puede revolverte los sentimientos, respira hondo y recuerda que lo que no fue, no será, y lo que regresó sin avisar, puede irse sin despedirse. Tu lengua es poderosa y, últimamente, más venenosa que lengua de suegra, piensa dos veces antes de opinar, porque vas a abrir la boca en el momento menos indicado y podrías soltar algo que hiera más que un madrazo, aprende que no todo lo que piensas se dice, sobre todo si nadie te pidió la opinión. En el amor, si estás en pareja, cuidado porque andas más frío que abrazar un poste en invierno, ese desinterés que traes puede enfriar la relación hasta el punto de congelarla, si te importa, échale ganas, y si no… pues ya sabes, no alargues lo que ya se ve venir. En cuanto al cuerpo, deja de hacerle culto a la tortilla y ponte las pilas, deja el pan y las harinas, has descuidado tu físico al punto de que ya no sabes si es panza o estás escondiendo un futuro hijo, no se trata de volverte influencer fitness, pero al menos camina más y sube escaleras, no todo se arregla con excusas.

No es momento de vivir para los demás, Capri. Decídete a poner límites, a decir que NO sin miedo ni culpa, y sobre todo, a no estar para todo el mundo, hay gente que solo te busca cuando les urge, pero tú no eres ambulancia emocional. Se vienen oportunidades sentimentales nuevas, pero tú andas más cerrado que cofre sin llave, abre tu corazoncito (pero no demasiado, no sea que te metan goles por todos lados). Aprende a disfrutar del presente sin arrastrar el pasado. Números de la suerte: 4, 9, 28, 35. Color del día: Verde militar, para que te sientas listo pa’ la guerra… pero emocional.

SAGITARIO

Ay, Sagitario… tú que quieres aventuras, pero a veces te metes en unas que ni Netflix se atrevería a producir, este próximo fin de semana se viene calientito: es probable que te enteres de un chisme familiar, engaños, separaciones o verdades que se revelan como factura sin descuento. Prepárate para tener cara de “¡ah, caray!” en más de una ocasión. Amores de una noche podrían cruzarse en tu camino, pero aguas, que uno de esos “encuentros casuales” podría dejarte más que recuerdos… sí, hablamos de posibilidades de embarazo,así que si no quieres terminar jugando a la familia feliz antes de tiempo, usa protección (y no hablamos solo del “corazoncito”). En lo económico, ya bájale a las compras impulsivas, que no necesitas otro suéter con este calor de mayo “por si acaso”, cuida tus finanzas, porque podrías enfrentar gastos imprevistos que te dejen viendo estrellitas, se vienen buenas noticias con un dinerito esperado desde hace rato, pero si lo derrochas en tonterías, durará menos que una promesa de político. En el amor, si estás en una relación, evita convertirte en el Grinch emocional, te estás alejando sin darte cuenta, y si sigues en ese plan de “ya ni para qué hablar”, podrías quedarte hablando solo, exprésate, pero sin explotar, recuerda que tu mal genio está más afilado que navaja de barbero, y si no lo controlas, podrías terminar diciendo cosas que ni tú te crees.

Mentalmente andas en una montaña rusa, y en las noches te pegan pensamientos oscuros sobre la gente que podrías perder, en vez de amargarte con futuros imaginarios, dedícate a abrazar a quien sí tienes cerca, llora, ríe, dile a tu gente que la quieres antes de que te arrepientas por no haberlo hecho, y ya por favor, deja de andar de buen samaritano con quien solo te busca cuando está hasta el cuello de problemas, aprende a decir NO, así con todas sus letras y sin justificación, no tienes que cargar con los dramas ajenos como si fuera una mochila emocional. Ah, y si te andas sintiendo bipolar, no es el clima: eres tú con tus cambios de humor nivel “no me hablen que muerdo”, cuenta hasta 10, respira y no le lances tu frustración al primero que se cruce, hay gente que no merece tus tormentas. Números de la suerte: 3, 17, 22, 44. Color del día: Rojo pasión, porque ni aunque quieras pasar desapercibido, lo tuyo siempre es encender el ambiente… aunque a veces sea con chismes.

ARIES

Aries, tú no naciste para seguir el guion… tú lo arrancas, lo quemas y haces tu propio espectáculo, este dia es el momento ideal para dejar de andarte con medias tintas y ponerte bien perra. ¿Que te critican? Que se hagan bolas con su veneno, porque tú vienes a brillar, no a pedir permiso, ya basta de estar esperando que los demás vean tu valor: míratelo tú primero y súbete el autoestima hasta el cielo (y un poquito más). Tu actitud últimamente ha sido un poco como WiFi de rancho: a ratos conectas y a ratos desapareces, en especial con esa persona que te gusta… ponte buzo, porque si te ve con mala vibra o con actitudes raras, podría irse a buscar señal a otro lado, cambia eso antes de que te bloqueen el corazón y las redes sociales. Es momento de cerrar ciclos: sí, ese que te dejó como meme de payaso y tú aún con esperanzas de que “iba a cambiar”. ¡Ya no! Suelta, perdona y abre espacio para lo nuevo… y si no llega nadie, pues mínimo te quedas en paz y no con estrés post-traumático.

Cuidado con amores prohibidos, lo que no es tuyo, déjalo donde lo encontraste porque mira que andar jugando con fuego te puede dejar sin cejas, sin dignidad y sin ganas de volver a confiar y si ya andas ahí metido… más te vale que sea por puro gusto, porque por amor no se justifica tanta p3ndejad4. En la economía, podrían venir cambios que no te beneficien del todo, pero nada que no puedas resolver si dejas de gastar como si fueras millonario, planea mejor, guarda un dinerito y bájale a los gustitos culposos. Días inciertos se vienen en el tema familiar, y será mejor que estés más presente, no todo se resuelve echando la culpa a los demás, si algo se enfría, es porque tú también has dejado de prender la estufa, ¿me explico?

La rutina te está comiendo, Aries, si tienes pareja, ya se sienten como roomies aburridos, ponle sazón a esa relación, porque si no lo haces, todo se va perder.

Y cuidado con los viajes, uno podría cancelarse o atrasarse por falta de dinero o porque simplemente el universo dijo: “no todavía, mija/mijo, aguántate”, pero no todo es caos, una noticia linda está por llegar: algo relacionado con un nuevo ser que viene a revolucionarte el corazón, prepárate porque vas a sentir la energía más bonita en mucho tiempo. Números de la suerte: 1, 14, 29, 33. Color del día: Naranja fuego, porque vienes a incendiar lo que se te cruce (emocionalmente hablando… o no).

TAURO

Tauro, a ti nadie te quita lo terco… pero últimamente se te ha pasado la mano y ya pareces burro en reversa: no avanzas, no cambias, y lo peor, ¡te haces el ofendido! Este día el universo te grita: ¡despierta! No puedes seguir en piloto automático esperando resultados diferentes con las mismas malas decisiones, toca ponerte las pilas o mínimo las chanclas… pero moverte. En el amor andas como canción dolida: con miedo a enamorarte porque ya te han hecho el “ghosting”, el “breadcrumbing” y hasta el “ya no tengo datos”, no todos vienen a jugar contigo, pero mientras no cierres bien ese ciclo del pasado que te dejó viendo estrellitas (pero no del cielo, sino de coraje), no vas a poder ver al nuevo amor que te ronda.

Una amistad que jurabas eterna podría alejarse, y aunque al principio te va a doler, después lo vas a agradecer, las verdaderas amistades no desaparecen cuando ya no les das lo que quieren, aprende a decir “hasta aquí” sin culpa, no todos merecen tu tiempo ni tu lealtad, y hablando de lealtad…cuidado con amores del pasado que regresan como ex con nuevo look y promesas recicladas, no te confundas: lo que no funcionó antes, ahora podría doler el doble, si vuelve es porque no encontró otra víctima. Cuídate de andar dando “caldo de calzón” a cualquiera, porque tú muy de encender el boiler… pero a la hora de meterte, ya ni te acuerdas. ¡No más promesas sin acciones! Que no se diga que andas de antojadizo/a sin intención de cumplir.

Profesionalmente, vienen cambios muy buenos. Si te aplicas, podrías empezar algo nuevo que te deje buenas ganancias, eso sí, no seas ingenuo/a: revisa bien contratos, acuerdos o tratos que parezcan demasiado buenos, la tranza está a la vuelta de la esquina, y otra cosa: ya bájale a los antojitos, has descuidado el cuerpazo nivel diosa de tierra, unos kilitos de más están bien, pero si ya te cuesta amarrarte los zapatos sin sudar, es hora de actuar, tu salud es tu templo, no un centro de depósito de garnachas.

Los golpes y caídas estarán a la orden del día, así que mira por dónde caminas y no andes corriendo por la vida sin ver las señales (ni las banquetas). Números de la suerte: 5, 17, 26, 44. Color del día: Verde militar, porque es hora de entrar en batalla… ¡pero contra tus malas decisiones!

GÉMINIS

Géminis, este día vienes con toda la actitud de “hoy no me dejo de nadie”… y eso está perfecto, pero recuerda que a veces tus palabras tienen filo de navaja, aprende a decir las cosas sin partirle el ego a medio mundo, porque una cosa es tener carácter y otra muy distinta es andar escupiendo verdades sin filtro como si fueras influencer enojado.

Estás en un momento clave para aprender a decir NO sin culpa y a no andar arrastrando la cobija emocional por personas que nomás no dan una, ya basta de andar pidiendo permiso para brillar, el mundo no se va a detener por tus dudas ni por tus ganas de complacer a todos, hoy más que nunca es tu momento de decir: “Me vale máuser y me vale bien.” Viene un cambio laboral o un proyecto que te va a sacar de tu zona de confort, y aunque al principio te vas a cagar de miedo, luego vas a agradecerlo. El miedo no paga la renta, ni te da para el gustito de los fines de semana, así que échale ganas, sacúdete la hueva y ve por eso que tanto te quita el sueño.

En lo sentimental, hay alguien que quiere contigo pero tú andas tan ocupado/a dándole atención al que ni te pela, que ni cuenta te das, no seas así, Géminis, aprende a dejar de mendigar migajas emocionales y empieza a exigir banquete ¡Tú no estás pa’ sobras de nadie! Se avecina una reunión, fiesta o convivio donde habrá gente que te cae como golpe en la espinilla, sonríe, ve, cómete todo, y recuerda: la mejor venganza es brillar mientras los demás hacen corajes, no te bajes al nivel de quien solo sabe criticar lo que no puede alcanzar.

Cuídate de personas de piel blanca o muy “amigueras”, porque podrían meterte en chismes o problemas sin querer queriendo, recuerda que no todo lo que brilla es oro, y no todo el que te sonríe es tu amigo. ¡Haz limpieza social urgente! Si tienes pareja, ponle atención o la rutina los va a tragar como telenovela sin final feliz y si estás soltero/a, disfruta tu soltería pero no juegues con quien sí quiere algo serio, que luego el karma llega con ganas. Números de la suerte: 3, 11, 27, 36. Color del día: Amarillo mostaza – porque estos días vas a condimentar la vida, pero también mancharás si no te cuidas.

CÁNCER

Cáncer, andas como agua para chocolate: caliente, hirviendo y listo/a para estallar, no es tu culpa, has cargado con tanto últimamente que lo único que quieres es explotar como olla express pero, por tu bien (y el de los demás), respira hondo antes de aventar la chancla emocional a quien no lo merece. Hay un viaje pendiente que parece no salirte como planeaste, tal vez la vida te está diciendo: “mejor quédate quietecito/a porque viene sacudida”, aguas con contratiempos, sobre todo si incluyen maletas, boletos y suegras que quieren ir también, a veces es mejor posponer que terminar llorando en un aeropuerto o varado en carretera con cara de meme.

En temas del amor, estás entre el “sí quiero” y el “pero me acuerdo lo que me hizo”. ¿Ya pa’ qué te haces? Si no te llena el tanque emocional, mejor no lo lleves ni al taller, si esa relación ya se enfría más que abrazo de ex, mándala por paquetería exprés al pasado y abre espacio para un amor que te haga vibrar hasta el alma… y otras cosas también. Mucho ojo con los temas de salud, especialmente con el estómago, no andes comiendo en la calle como si tu intestino fuera invencible y menos eso que venden en carritos con luces de neón a media madrugada, te puedes terminar intoxicando, literal y emocionalmente. ¡Cuida tu cuerpo, no eres un tamal para estar envuelto en preocupaciones!

Este es tu momento para dejar de andar guardando rencores familiares como si fueran tupper olvidados en el refri: se pudren, apestan y a nadie le sirven, ya dile a ese primo, tía, ex cuñado o quien sea lo que piensas y sigue tu camino, no te pongas a cargar dramas ajenos, que tú no eres terapeuta ni psicólogo familiar. Amores de una noche podrían aparecer, pero cuidado: podrías encariñarte y luego andar como canción dolida de los 2000’s, si solo es un rato, que valga la pena y no te deje llorando después en posición fetal. Se viene fin de semana reflexivo, ideal para pensar si lo que estás haciendo te lleva a donde quieres o solo estás girando como calzón en lavadora, no postergues más lo que sabes que tienes que hacer: cerrar ciclos, soltar idiotas y ponerte a ti como prioridad. Números de la suerte: 4, 13, 22, 39. Color del día: Azul marino — para mantener la calma aunque todo a tu alrededor parezca novela turca.