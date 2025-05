La Corte Suprema bloquea crear escuela autónoma católica, un revés para defensores de la religión

La Corte Suprema llegó a un punto muerto el jueves sobre si las escuelas abiertamente religiosas tienen derecho, según la Constitución, a recibir dinero público a través de los programas de escuelas autónomas estatales.

El fallo bloqueó la creación de la primera escuela chárter religiosa del país en Oklahoma, manteniendo vigente un fallo de la Corte Suprema estatal que prohibía el establecimiento de escuelas chárter abiertamente religiosas financiadas por los contribuyentes.

El fallo significa que se mantiene vigente el fallo de la Corte Suprema de Oklahoma que declaró que la propuesta de lanzar la Escuela Virtual Católica San Isidore of Seville viola tanto la Constitución federal como la ley estatal.

San Isidore habría operado en línea a nivel estatal con el objetivo de promover la fe católica.

Paul Coakley, arzobispo de Oklahoma City, y David Konderla, obispo de Tulsa, declararon en un comunicado conjunto que están explorando otras opciones para ofrecer educación en línea a nivel estatal.

“Las familias de todo el estado de Oklahoma merecen las oportunidades educativas que ofrece la Escuela Católica Virtual San Isidoro de Sevilla”, añadieron.

Al no haber mayoría, el tribunal no emitió una decisión escrita detallada, y el caso no sienta precedente a nivel nacional sobre la controvertida cuestión legal de si las escuelas religiosas deben poder participar en los programas de escuelas chárter estatales financiados con fondos públicos.

Un factor clave en el resultado fue que la jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien habría tenido el voto decisivo, no participó en el caso. No explicó el motivo, pero probablemente se deba a sus vínculos con la Facultad de Derecho de Notre Dame. La clínica de libertad religiosa de la facultad representa a la institución.

La decisión, de una sola página, no especificó el voto de cada juez. Durante los argumentos orales del mes pasado, la mayoría de los jueces conservadores de la corte expresaron su apoyo a la escuela, mientras que los liberales expresaron su preocupación.

Es probable que al menos un conservador se haya alineado con los liberales, probablemente el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Es probable que se solicite a la corte, con Barrett a su cargo, que intervenga en el asunto en futuros casos, aunque es probable que ninguno llegue a los jueces de forma inminente.

Con información de The New York Times, NBC News y NPR

