Adamari López se entera al aire que deberá cambiarse pronto sus implantes de seno

La presentadora boricua Adamari López, quien acaba de celebrar su cumpleaños número 54, se llevó una inesperada sorpresa en el programa ‘Desiguales’, luego de que la Doctora Tania Medina le hiciera saber que ya era tiempo de que se cambiara sus implantes de seno.

La conversación entre la experta y la también actriz se produjo luego de que la primera compartiera con las presentadoras de la emisión los cuidados que se deben tener con los implantes, en especial con aquellos que se colocaron hace más de una década, como es el caso de Ada.

“Se supone que los implantes antiguos hay que cambiarlos cada 10 años. Hay nueva tecnología de implantes, que son gummy bear. ¿Qué pasa con los gummy bear? Partimos el implante y el silicón no se exterioriza. No importa qué, no se mueven. Los antiguos sí se pueden mover, entonces si tienes más de 10 años con los implantes, mi recomendación es que te chequees y pienses en cambiártelos”, dijo la experta.

Las revelaciones de la experta llevaron a Adamari López a darse cuenta que sus implantes ya podrían ser obsoletos, pues se los puso cuando superó al cáncer de mama que le aquejó.

“Dios mío, yo no me quiero cambiar nada”, dijo la presentadora preocupada.

A pesar de que la mamá de la pequeña Alaïa se mostró renuente a cambiárselos, la Doctora Tania Medina le compartió los riesgos que podría presentar en un futuro si no se los retira a tiempo.

“Hay que hacerlo. Imagínate que se te explote un implante o se rompa, Dios libre, pero puede pasar de vieja tecnología, en el cual el se te riegue”, dijo la experta, quien hizo recapacitar a Adamari sobre las complicaciones que podía experimentar con los implantes que se puso tras la mastectomía a la que se sometió a causa del cáncer que la aquejó.

