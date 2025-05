Bárbara del Regil ventila que el fallecido Memo del Bosque intentó besarla a la fuerza

La actriz mexicana Bárbara de Regil, quien forma parte del reality show ‘Secretos de Parejas’, sorprendió con las recientes confesiones que hizo en la emisión, luego de que revelara que el productor Memo del Bosque, quien falleció el 7 de abril de 2025, intentó besarla a la fuerza.

Aunque el testimonio de la actriz apenas vio la luz, la realidad es que su confesión la hizo meses antes de la irreparable pérdida del reconocido realizador, quien fuera pareja de Mónica Noguera y de Vica Andrade.

La esposa de Fernando Schoenwald detalló que esa escena se produjo en los inicios de su carrera en la que fuera la oficina de Memo del Bosque.

“Hace muchos años me habló, cuando estaba en un programa, y estando en su oficina se me lanzó a besos. Él es Memo del Bosque. No busco dañar a nadie, simplemente lo conté como parte de un proceso personal”, compartió la actriz en la emisión.

Ese episodio, que define como repulsivo, se dio años después de que fuera víctima de abuso por parte del jardinero de su familia, un suceso del que por años se sintió culpable.

“Sentí mucho asco. Si me lo llega a hacer alguien, me sentiría indignada. En ese momento sentí asco, miedo”, se sinceró Bárbara, quien reconoció que su rechazo hacia el productor provocó que quedara fuera de un proyecto que ella quería y que buscaba realizar. “Supe que por no seguir el beso no conseguí el trabajo”.

Las confesiones de Bárbara no terminaron ahí, pues, en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, encabezado por Gustavo Adolfo Infante, ahondó en detalles con lo que vivió con el productor, con quien se reencontró en la boda de Alexis Ayala y pensó confrontarlo ahí, pero optó por no hacerlo para no amargar un momento que era de celebración.

La primera vez que Bárbara habló del tema fue en noviembre pasado, pero fue hasta ahora que salió al aire, lo que imposibilitó que Memo del Bosque pudiera ver todo lo que le hizo sentir cuando ella lo único que quería era un trabajo en televisión.

“Este programa se filmó en noviembre. Yo no sabía que se nos iba a ir al cielo. Eso es algo que siento muchísimo y que me pesó también porque me hubiera gustado que viera que no me dio miedo y que lo dije, pero ya no se logró. Cuando se fue al cielo dije: ‘Chin por su familia y chin también porque no lo vio’. No vio que tomé valor y que lo dije”, alcanzó a decir antes de que se cortara la comunicación y de que confesara que a una amiga el realizador le ofreció ponerle hasta un departamento.

Hay que recordar que Memo del Bosque, quien fuera famoso por estar detrás de exitosas telenovelas, perdió la vida tras luchar por años contra el cáncer que le aquejaba.

