La Opinión Hoy: Con apenas un voto de diferencia, aprueban la “hermosa” ley de impuestos y presupuestal

El Departamento de Seguridad Nacional tendrá un incremento de alrededor del 65% en su presupuesto, bajo el llamado único grande y hermoso proyecto de ley propuesto por el presidente Donald Trump, el cual ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, bajo el proceso de reconciliación.

Con 215 votos a favor, la ley se impuso a los 214 en contra, un significativo triunfo para el presidente en la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley contempla significativos recortes a Medicaid, Medicare, al programa de asistencia nutricional suplementaria, entre varios otros que afectarían a millones de personas.

Particularmente, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, recibiría 14,400 millones de dólares, para el transporte y deportación de inmigrantes. Tanto ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza, recibirán 16,200 millones de dólares para contratar a más agentes.

Un reciente reporte de Voto Latino indicó que al menos 26 millones de latinos serán afectados con estos recortes propuestos por los republicanos.

Ahora el proyecto será enviado al Senado, donde requiere también una mayoría mínima, pero varios republicanos y demócratas propondrán enmiendas según lo adelantaron.

