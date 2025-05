Pato O’Ward se enfoca en las Indy 500 luego de trampas de Penske

A Pato O’Ward no se le olvida el dramático -y un tanto cruel- final de las 500 Millas de Indianapolis del año pasado. El piloto mexicano se enfilaba a un histórico triunfo cuando Josef Newgarden lo rebasó en la penúltima curva de la vuelta final.

“El timing es todo”, dice Pato O’Ward al intentar resumir lo que aprendió de aquella dolorosa experiencia tras la cual el nacido en Monterrey se quebró en lágrimas al haber dejado escapar una gran oportunidad de saborear la gloria deportiva.

Pero cuando una nueva arrancada para la carrera de autos más grande de los Estados Unidos se aproxima (domingo, 9:45 am Pacífico/FOX), O’Ward intenta tener su mente limpia, clara y sin mirar al pasado, ni siquiera porque el resultado de 2024 pudo haber estado manchado por la misma trampa que ha emergido esta semana y que ha sacudido a la serie IndyCar.

Dos de los autos del equipo Penske violaron el reglamento por presentar modificaciones en los llamadores atenuadores traseros de los monoplazas, las cuales presumiblemente les brindan una ventaja ilegal, por lo que el mencionado Newgarden y su compañero Will Power fueron sancionados para la carrera del domingo y saldrán desde el final de la parrilla.

Pero existe aparente evidencia de que dichas modificaciones antirreglamentarias estaban presentes desde el año pasado, como se explicó en un artículo de ESPN Deportes, el cual eleva la pregunta de si Pato O’Ward, de Arrow McLaren, perdió la bandera a cuadros por trampa del equipo Penske.

O’Ward cuestionó en días recientes la conducta de integrantes del equipo Penske, el cual luego despidió a algunos de sus manejadores por múltiples instancias de violación al reglamento de manera deliberada.

El piloto de 26 años dijo este jueves en una entrevista con La Opinión que de todos modos no le hubiera gustado recibir el triunfo de las Indy 500 del año pasado suponiendo que Newgarden hubiese sido penalizado.

“Él ganó el año pasado y así es como cayó, así es como se va a quedar para la historia”, dice O’Ward. “Yo la quiero ganar bien y poder realmente absorber la experiencia de qué es ganar aquí, pero la verdad no le pienso ya mucho; ya fue en el pasado, no es mi problema… realmente yo estoy enfocado en mis cosas”.

Pato O’Ward no pudo contener sus emociones al final de las 500 Millas de Indianapolis de 2024, cuando el triunfo se le escapó de la bolsa. Crédito: Darron Cummings | AP

La mejor posición de arrancada para O’Ward en las Indy 500

Más allá del sabor más agrio que dulce por lo de hace un año, O’Ward se siente muy motivado y en sus propias palabras, listo, para intentarlo de nuevo el domingo. Largará desde la primera fila (posición 3), que es su mejor posición en el mítico óvalo de Indianapolis.

“Antes de que llegue la carrera ya se han cumplido bastantes objetivos que yo tenía en mente”, comenta el carismático piloto mexicano. “Es una carrera muy larga, muchas cosas pueden pasar, realmente no sabes con quién vas a estar peleando hasta el final o si sí vas a estar peleando por el liderato. Te tienes que posicionar bastante específico para poder tener esa chance… pero estamos listos para otra Indy 500, que seguramente no será similar al año pasado porque todas son diferentes”.

Ante la pregunta de cuál puede ser la clave para lograr el triunfo más importante de su carrera en el automovilismo, el hombre que dos veces ha acabado segundo en las Indy 500 respondió: “Estar allí al final, eso es lo más importante. Si estás dentro de la pelea las últimas 15 o 20 vueltas… Las últimas cinco vueltas son las que valen”.

Pato O’Ward compra 300 boletos para regalar a fans

En la charla con La Opinión, Pato O’Ward explicó el gesto que tuvo de comprar 300 boletos para regalarlos a seguidores suyos que hayan comprado alguna mercancía del piloto que corre con el No. 5 de Arrow McLaren, como lo reportó The Athletic en un artículo enfocado en la creciente popularidad del regiomontano.

“No se me olvida por qué estoy haciendo esto. Yo puedo tener un fan o puedo tener millones y yo al final del día sigo haciendo esto porque me encanta y me da vida… Ha sido mi vida”, afirma O’Ward. “Es una experiencia inolvidable y yo quería poder darle la chance a gente, la gente que me apoya a mí: si compran algo darles un regalito, y ese regalito era un asiento para poder venir a ver la carrera de las 500 millas de Indianapolis”.

Hasta el jueves por la mañana, O’Ward ya había entregado unos 200 boletos, según dijo. Y aclaró que para esta edición adquirió una suite en el Indianapolis Motor Speedway, pero que esos asientos no son parte de la promoción.

“Es la primera vez que tengo una suite, pero esa sí no la estoy regalando porque cada boleto vale un ojo de la cara y una pierna”.

O’Ward marcha en el cuarto puesto de la clasificación de IndyCar luego de cinco fechas con 148 puntos. El español Álex Palou (Ganassi Racing) tiene 248.

