Belinda hará una canción con Jared Leto

Belinda está centrada en trabajar en su nuevo disco Indómita, que promete tener muchas sorpresas y colaboraciones especiales como una junto a Jared Leto.

En una reciente entrevista con Publimetro, la cantante mexicana reveló que lanzará una canción con el vocalista de 30 Seconds to Mars llamada “Never Not Love You”.

“Hay canciones con artistas increíbles que ni se imaginan. Te puedo confirmar que en el disco hay una colaboración con Jared Leto”, dijo la artista, quien reveló que el tema será interpretada en spanglish.

Sobre cómo se dio la colaboración, Belinda contó que son amigos desde hace tiempo y se admiran mutuamente.

“Cuando terminé de grabar la canción me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’. Que alguien como él me diga eso… no puedo explicarlo”, contó la mexicana.

Aunque no dio muchos detalles, Belinda adelanto que el “Never Not Love You” será un tema de regional mexicano con un toque romántico.

“Es un experimento que tiene un toque regional, imagínense a Jared Leto con eso, pero sin perder su esencia. Es una canción en Spanglish, demasiado especial”, dijo.

El tema lo escribieron ambos, explicó Belinda. Ella se encargo de componer la parte en español y Leto la parte en inglés.

“Habla de que nunca he dejado de amar, aunque la relación no haya podido ser. No está dedicada a nadie, por favor. Es una canción que hicimos juntos. Yo escribí la parte en español y él la parte en inglés”, explicó.

Belinda también reveló que Jared Leto tiene interés en cantar en español. “Él decía: ‘Beli, por favor, quiero cantar en español’. Muy lindo. Es un gran amigo desde hace más de diez años”.

Hasta el momento, no se conoce la fecha de lanzamiento de “Never Not Love You”. Se espera que los cantantes compartan más información en los próximos días.

