El ‘Piojo’ Herrera criticó decisión de Robin van Persie sobre jugador de Costa Rica

Miguel ‘El Piojo’ Herrera, entrenador de la selección nacional de Costa Rica, no ocultó su molestia ante lo que considera una injusta marginación del defensor Jeyland Mitchell por parte del Feyenoord de los Países Bajos. El zaguero fue apartado del primer equipo por orden directa del técnico Robin van Persie, situación que ha generado incomodidad en el entorno del futbolista.

Actualmente, Mitchell se encuentra en su país tras haber finalizado su participación con el equipo Sub-21 del club neerlandés.

En Países Bajos afirman que Jeyland Mitchell podría ir a préstamo al FC Utrecht, el jugador no entra en los planes de Robin van Persie pic.twitter.com/QmdjJ5UZ9P — TD Más (@tdmascrc) May 5, 2025

La decisión de Van Persie, según se filtró, habría estado motivada por el deseo de proteger a sus jugadores titulares en el cierre del torneo, considerando al defensor tico como un riesgo por su estilo “intenso”.

“No es un jugador malintencionado”

Herrera no dudó en respaldar al joven defensor. En declaraciones reseñadas por ESPN, afirmó: “Jeyland Mitchell está un poco golpeado por esta situación y trabaja con la intención de salir del equipo (a préstamo)”.

Más allá de lo deportivo, al técnico mexicano le sorprendió el argumento utilizado por Van Persie para justificar la exclusión. “Me parece inverosímil que Jeyland Mitchell no esté entrenando con el primer equipo del Feyenoord por jugar muy fuerte. Lo conozco y sé que no es un jugador malintencionado”, aseguró.

🚨INVEROSÍMIL🚨 Así califica Miguel Herrera la decisión de Robin van Persie con Jeyland Mitchell 😱🇨🇷 pic.twitter.com/R2Vrgqbk3t — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) May 23, 2025

El exentrenador del América también expresó su desacuerdo con la manera en que se ha manejado el tema. Aunque reconoció la experiencia del estratega neerlandés, fue directo: “Cada técnico tiene su idea, muy respetable lo que piense Robin van Persie, ha dirigido equipos importantes en su carrera. Pero si el jugador no te gusta, mejor decirlo: no llena mi ojo, mejor no tenerlo”.

La realidad para Mitchell es compleja. Aunque sigue siendo parte del plantel del Feyenoord, todo indica que buscará una salida temporal para no estancarse. Herrera, por su parte, cree que su fortaleza física es una virtud, no una falla: “Para mí es un jugador sumamente importante, su fortaleza me llena”.

Costa Rica debutará el próximo 15 de junio frente a Surinam en la fase de grupos de la Copa Oro 2025. Herrera no descartó contar con Mitchell, siempre y cuando llegue con ritmo de competencia.



Sigue leyendo:

· “Será un reto emotivo”: Javier Aguirre sobre enfrentar al “Piojo” Herrera en la Copa Oro

· ¿Copa Oro o Mundial de Clubes? El Vasco Aguirre espera que futbolistas prioricen al Tri

· Hugo Sánchez lamentó el nivel del fútbol mexicano