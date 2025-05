Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de mayo de 2025

LEO

Prepárate, porque hoy podrías descubrir que algunas personas a tu alrededor no son tan auténticas como pensabas. No te tomes todo tan a pecho: hay gente que solo busca desestabilizarte, y tu mejor defensa es ignorarlas y no darles poder sobre ti. Cuida tu salud: podrías enfrentar alguna infección inesperada, así que no ignores malestares por pequeños que parezcan. Deja de intentar agradar a todo el mundo, eso nunca va a pasar,

mejor sé tú mismo y que te quiera quien te acepte tal como eres; los demás, que se vayan a volar. Se vienen grandes cambios y una nueva etapa bastante poderosa y positiva. Estás por iniciar un ciclo lleno de éxitos y personas que te quieren bien. No te limites: lo que deseas y sueñas está por materializarse si mantienes la actitud correcta.

Una amistad cercana podría terminar su relación de pareja pronto, no te metas ni opines, porque podrías salir embarrado y causar conflictos innecesarios a veces es mejor morderse la lengua. Si ya no sientes amor por alguien, no sigas fingiendo tu tiempo vale oro: compártelo con quien sí te prende y te valore de verdad, además, alguien nuevo podría estar sintiendo cosas por ti: es de piel blanca y llegó recientemente a tu vida… ¿te suena? No dejes que la rutina arruine lo que has construido en tu relación si tienes pareja, es momento de moverse, reinventarse y evitar que la relación se estanque, la monotonía es traicionera, así que actúa antes de que sea tarde.

VIRGO

A veces pecas de ingenuo: sigues confiando en quienes ya te han fallado antes, es hora de aprender la lección y no confiar ni en tu sombra, si quieres evitar más decepciones, empieza por cuidar a quién le das tu confianza.

No pierdas tiempo discutiendo con gente terca o sin criterio, solo te vas a desgastar emocionalmente y no lograrás nada, en el amor, podrías sentir celos por alguien que te gusta, pero que anda coqueteando con otra persona, no te claves: quien de verdad te quiera, te lo demostrará sin rodeos.

Cuida tu alimentación, estás comiendo como si no hubiera un mañana y podrías terminar con malestares fuertes, tus defensas están bajas, así que incluye más frutas y verduras, pronto iniciarás alguna actividad física o gimnasio, lo cual te ayudará muchísimo en tu autoestima y salud. Un dinerito extra está por llegar, usalo con inteligencia: te servirá para darte un gustito, pero también para pagar deudas que te quitaban el sueño, hay buena racha si te cuidas de infecciones estomacales y evitas comer porquerías. Si tienes pareja y las cosas no van bien, recuerda que toda relación tiene altibajos, trata de ponerte en su lugar antes de explotar o tomar decisiones y si estás soltero, se viene un encuentro apasionado con alguien cercano… solo no te enamores, disfruta y ya. Sabes que la piel es tu debilidad.

LIBRA

Tu mayor error es aferrarte demasiado a tu pareja, sí, eres celoso por naturaleza, pero también hay que aceptar cuando la otra persona no está dando lo que prometió, últimamente te has puesto de un humor que ni tú mismo aguantas, ojo con eso: podrías lastimar sin querer a quienes más te quieren. Si tienes pareja, podrías sentirte sofocado o con ganas de estar solo, es válido necesitar espacio, pero si la otra persona no está dispuesta a dártelo, algo no anda bien, no cargues culpas ajenas ni dejes que te manipulen: tú tienes el control de tu vida.

Cuando alguien te quiera, lo hará todos los días, no solo cuando le convenga, si esa persona va y viene, aprende a decirle adiós sin culpa, deja de mendigar amor. Amores del pasado por fin se van a esfumar, gente nueva llegará, pero no le abras la puerta a cualquiera. Ya has cometido errores por confiar demasiado rápido, y no todos llegan con buenas intenciones. En el trabajo podrían venir cambios de última hora que te afecten fuerte, mantente alerta, ahorra y ten un plan B por si las cosas no salen como esperas.

ESCORPIÓN

No le temas a los cambios laborales, de hecho, un nuevo rumbo en tus ingresos podría beneficiarte mucho, si estás haciendo algo que no te gusta, ¿para qué sigues ahí? Busca algo que te haga crecer, tanto profesional como económicamente, no naciste para andar batallando por dinero.

Un proyecto importante podría cancelarse, pero no te desanimes, aprende de eso y prepárate mejor para lo que viene, ya es hora de lanzarte por ese sueño que tanto has postergado solo recuerda que los cambios no se ven de la noche a la mañana, sobre todo si llevas tiempo estancado. En el trabajo, ten cuidado con los chismes: alguien podría meterte en problemas por andar hablando de más, tú haz lo tuyo y deja que los demás se revuelquen en su propio drama. Ojo con las fiestas y el alcohol: podrías terminar con alguien que apenas conoces… y hasta correr el riesgo de un embarazo sorpresa, no digas que no se te advirtió.

Valórate más, no naciste para andar detrás de nadie rogando cariño cuando esa persona se dé cuenta de lo que perdió, ya será tarde pero tú, ya habrás avanzado.

PISCIS

Es hora de saborear más la vida y dejar de complicarte por todo, tienes que aprender a disfrutar, sin tanta carga emocional, vienen amores del pasado a tocar la puerta, pero cuidado: si vuelves a caer, solo repetirás el mismo ciclo de sufrimiento, recuerda que tu corazón es frágil y se enreda fácilmente.

En el trabajo, mantente al margen de los chismes, podrías equivocarte y perder amistades importantes por malentendidos. Comenzarás a ver con más claridad a las personas que te rodean; muchas máscaras caerán y por fin sabrás quién es quién. Se abren buenas oportunidades en el amor y los negocios, eso sí, podrías recibir críticas de alguien muy cercano, no te lo tomes personal, deja que te resbale, no todos te van a aplaudir, pero eso no significa que no lo estés haciendo bien.

Un familiar necesita tu apoyo, aunque no lo diga abiertamente dedica tiempo a tu gente cercana, ellos deben ser tu prioridad antes que cualquier otra cosa. Pronto entenderás por qué muchas cosas no funcionaron y también descubrirás que es mejor estar solo que con alguien que solo sabía reclamarte y hacerte sentir mal. En lo económico, hay mejoras: podrías recibir un dinero extra y saldar deudas, no gastes a lo loco ni inviertas en tonterías que no te dejarán nada. Adminístrate mejor.

ACUARIO

Quien te quiera, que te acepte completo y quien no, que se quite del camino y deje pasar a quien sí valore lo que ofreces, últimamente podrías andar con problemas digestivos y musculares: bájale a los irritantes y cuida más tu alimentación, o vas a terminar con una gastritis que te deje doblado. Ojo con tus finanzas, estás en una etapa de cambios importantes y si no administras bien, podrías perder más de lo que imaginas, también es momento de retomar el ejercicio y cuidar tu cuerpo; vas subiendo de peso y solo tú puedes frenar eso antes de que se te salga de control.

Una salida de la ciudad está por venir… y con ella, la posibilidad de que pase algo más con una amistad, aguas, que tú eres de enamorarte con solo una sonrisa y luego terminas sufriendo, disfruta, pero con cabeza. La gente te busca porque das calma, comprensión y apoyo, pero no todos se quedan: muchos solo aparecen cuando te necesitan, no te lo tomes personal, eres luz para quienes están en oscuridad, pero tú también necesitas que alguien te alumbre de vez en cuando. Si hay alguien que te importa, no te alejes tanto las ausencias largas a veces son puertas abiertas para que alguien más ocupe tu lugar.

CAPRICORNIO

La vida te pondrá en una situación complicada, pero necesaria, para que entiendas lo que realmente importa, es momento de dejar de vivir con prisa y darte la oportunidad de conocer nuevas personas y disfrutar más del presente. Ojo con tu peso: podrías subir uno o dos kilos en estos días y de todos los signos, tú eres de los que más rápido acumula. Si no te aplicas con la dieta y el ejercicio, luego te andas lamentando, no dejes que la flojera te gane. Aunque eres fuerte, a veces la mala vibra de otros te aplasta, ya has caído muchas veces, y aunque tus caídas te han enseñado, no puedes vivir eternamente tirado, levántate, que aún tienes mucho por hacer.

No te confundas: estar solo no es lo mismo que estar incompleto, si tu relación ya no te da confianza, respeto ni amor real, es momento de preguntarte qué haces ahí, no te conformes con migajas cuando tú puedes tener el banquete. Tienes un corazón enorme, pero cuando te traicionan, ese amor se convierte en frialdad total, no esperes nada de nadie, y enfoca tus fuerzas en tus propios sueños, estás en una etapa donde lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti y en tu cuerpazo, que con disciplina lograrás ponerte justo como quieres.

SAGITARIO

Cuidado con cómo tratas a ciertas amistades, porque podrías enamorar a alguien sin querer… y no es alguien que te interese, sé claro desde el principio y evita dar falsas señales, no juegues con corazones ajenos, en el amor, estás en un momento complicado, antes de meterte en relaciones que no te aportan nada, enfócate en ti, hay alguien por ahí que podría truncarte sueños y quitarte tu libertad, y tú viniste a volar, no a encadenarte, si estás por empezar una relación, no te apresures. No escojas solo por llenar un vacío: espera a que de verdad valga la pena.

Pronto verás el verdadero rostro de algunas personas, sobre todo en momentos difíciles, no todos están cuando se te cae el mundo, y eso te enseñará a cerrar la puerta a quienes solo aparecen cuando estás bien. Hay trámites o documentos por resolver, no los dejes pasar y cuidado con dolores en el estómago y las piernas que podrían bajarte el ánimo. Tienes que soltar el orgullo, porque no todo se trata de tener la razón, aprende a perdonar, porque si no lo haces, puede que cuando tú lo necesites, no encuentres quien te dé una segunda oportunidad.

ARIES

Hay altas posibilidades de un encuentro amoroso con una amistad… pero ni te claves, disfrútalo y sigue con tu camino. Si estás soltero o soltera, no tienes por qué dar explicaciones, vive a tu ritmo y sin presiones. Es tiempo de cerrar ciclos, ya deja de arrastrar esos problemas del pasado que solo te detienen, no te sabotees con tu propia boca: a veces hablas de más y luego te cuesta reparar el daño, piénsalo dos veces antes de soltar veneno, por más razón que tengas. Estás cargando con muchas cosas del ayer que no te dejan avanzar, busca a alguien de confianza, desahógate y suelta lo que te pesa, no eres de piedra, y hasta tú necesitas soltar lágrimas de vez en cuando.

El amor no te ha fallado, tú eres quien pone tantas barreras que cuando llega, no sabes cómo recibirlo, aprende a confiar, porque si no, te vas a quedar esperando algo que ya tenías enfrente. A veces te dejas llevar por impulsos y acabas diciendo o haciendo cosas que sacan chispas, recuerda: lo que te hace fuerte también puede ser tu mayor debilidad, usa tu fuego con inteligencia. Debes de tener cuidado con cambios de última hora en cuestiones laboral que se pueden presentar de último momento y pueden venir afectar tu economía de una manera que no imaginas. Aprende a decir que no a personas que no te suman y que solo buscan aprovecharse de ti.

TAURO

Si ya tienes a alguien con quien compartir la cama, deja de andar buscando fuera lo que ya tienes en casa, la fidelidad es de ida y vuelta: no exijas lo que no estás dispuesto a dar. Se acercan decisiones importantes en el trabajo. No tengas miedo de dar pasos grandes: si lo haces bien, puedes avanzar mucho económicamente, eso sí, cuidado con amores fugaces que solo traen dolores de cabeza, no todo lo que brilla vale la pena. Deja de aparentar lo que no eres, no necesitas impresionar a nadie, solo decepcionas a quienes sí te quieren tal cual. En lo económico andarás algo limitado, pero es una racha pasajera, el problema es que gastas en tonterías… y luego te preguntas por qué no te alcanza.

Aprende a tener paciencia, el tiempo es tu mejor aliado para sanar y salir adelante a veces te desesperas por no ver resultados inmediatos, pero todo llega cuando debe llegar confía. Y antes de andar exigiendo una pareja perfecta, mírate bien que a veces esperas mucho y no estás dispuesto a ofrecer ni la mitad, ponte las pilas, mejora lo que puedas mejorar, y verás cómo llega alguien que sí valga la pena. Es momento de aprender de cada caída y de cada golpe para no volver a cometer los mismos errores de siempre.

GÉMINIS

En el trabajo se vienen cambios a veces te aburre la rutina, pero recuerda: si estás ahí es porque tú lo decidiste. ¿Ya te hartaste? Busca nuevas opciones, pero no sueltes lo que tienes sin tener algo mejor asegurado. No pongas tus sueños en pausa por nadie, cumple tus metas sin andar pidiendo permiso, y que te valga lo que digan los demás, nadie va a apostar por ti más que tú mismo, así que deja de esperar apoyo externo y ponte en marcha.

Podrías tener un encuentro muy pasional con alguien que apenas conoces… solo recuerda que a veces la calentura trae complicaciones. También podrías enterarte de chismes en tu entorno, especialmente de una amistad de piel clara o un compañero de trabajo, no te enganches, que hablen lo que quieran. Tus ideas y proyectos tienen futuro, pero a veces te falta constancia, quieres resultados rápidos sin hacer el trabajo que se necesita, respira, organiza tu mente y empieza a darle forma real a tus planes. ¿Un amor a distancia? Puede funcionar, pero no es fácil, tu necesitas contacto, presencia y caricias, y la distancia te frustra, antes de meterte en algo así, asegúrate de que puedes manejarlo.

Cuida tu cuerpo, dolores en la espalda o piernas pueden arruinarte el humor, deja la flojera, muévete, y recupera ese cuerpazo que dejaste olvidado por andar procrastinando.

CÁNCER

Confía más en ti, tienes lo necesario para lograr lo que te propones, pero a veces te saboteas solo, ojo con los amores de una noche… podrías terminar bien enredado con alguien mucho menor que tú, y eso podría complicarse más de lo que esperas. Se cancelará un viaje o plan que tenías en mente, no te frustres, porque puede que sea para mejor y ya deja de pensar en quien se fue y no quiso quedarse, la vida te va a mandar nuevas oportunidades, solo abre los ojos y deja de mirar atrás. Si estás en una relación, ten cuidado con los celos y las inseguridades, no atosigues ni le cortes las alas a tu pareja, porque si no, te van a mandar a la fregada, tal vez no te engañen con el cuerpo, pero sí con las palabras… y eso también duele.

Si estás soltero, recuerda que el amor no cae del cielo, se construye poco a poco, con trato, con tiempo, con intención, nada de andar queriendo maratón emocional desde el primer mensaje. Se acercan visitas de familia que vive lejos o noticias desde el extranjero, buen momento para reconectar con tus raíces y recordar lo que de verdad importa. Tu economía mejora, podrías salir de una deuda, pero no te confíes: no gastes lo que no tienes. Aprende a organizarte y a priorizar.

Cuida tu carácter, andarás algo sensible por cosas del pasado, y si no controlas ese mal humor, vas a terminar empujando a gente que sí te quiere, no le eches en cara a otros lo que te duele por dentro.