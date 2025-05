Jennifer Lopez asegura que está bien tras su accidente en los ensayos de los AMA’s

Jennifer Lopez se encuentra bien tras su accidente en los ensayos previos a la gala de los American Music Awards 2025, que se celebrarán este lunes en Las Vegas.

En una reciente entrevista con la revista People, JLo, quien será la presentadora de los premios, compartió algunos detalles sobre su accidente que sufrió.

“Me lastimé la nariz. Me la golpeé en el ensayo y me tuvieron que dar puntos. Estoy bien. Algunos nos hemos lastimado en los ensayos. Estamos haciendo un número atlético con mucha energía, así que supongo que es inevitable”, dijo la cantante.

JLo, quien ha sido presentadora de los premios en varias oportunidades, reflexionó sobre su regreso a la ceremonia de los AMA’s y lo especial que es para ella.

“He participado en esta entrega de premios durante tanto tiempo y he formado parte de la escena musical estadounidense durante tantos años, y no puedo creer la cantidad de veces que he actuado en los American Music Awards. ¡Creo que son 10! ¡Una locura!”, dijo.

La semana pasada, Jennifer Lopez reveló a través de sus historias de Instagram que sufrió un doloroso accidente, que le causó una lesión en el rostro que requirió sutura, en los ensayos previos a los American Music Awards.

La cantante compartió una foto de su rostro tras el incidente. “Así que… esto pasó”, escribió junto a una foto en la que muestra un corte profundo en el puente de su nariz, con moretones alrededor de su ojo derecho.

En otra publicación, JLo aseguró que su hereda estaba sanando bien y que está siendo atendida por el cirujano plástico Dr. Diamond.

“Una semana después y mucho hielo, ya estoy como nueva”, escribió en una foto junto al doctor.

En abril, se anunció que JLo conducirá la gala de los premios, cuyas nominaciones lidera el rapero Kendrick Lamar

