Jennifer Lopez acapara las miradas al usar un enterizo de látex en color rosa

El 19 de abril fueron las prácticas finales para el Gran Premio de Arabia Saudita, y los asistentes se llevaron una sorpresa cuando vieron que Jennifer Lopez apareció en los pits, usando un ajustado enterizo de látex en color rosa.

El atuendo de JLo contaba con largas cremalleras, tanto en la parte delantera como en la posterior. También tenía un cinturón en un tono un poco más oscuro; los complementos perfectos fueron sus zapatillas transparentes y de suela triangular, gafas oscuras y un bolso clutch.

Eso no fue todo, ya que después de posar al lado del auto del piloto Charles Leclerc la diva del Bronx se preparó para dar un show por la noche. Interpretó varios de sus éxitos, como “Waiting For Tonight”, “Let’s Get Loud” y “Jenny From The Block”, usando vistosos outfits.

El espectáculo de Jennifer también sirvió como un avance de la gira que hará este verano, titulada Up All Night; comenzará el 1 de julio en Antalya, Turquía, y finalizará el 3 de agosto en Ereván, Armenia. Otros de los países en los que se presentará son España, Polonia y Hungría.

A Jennifer le encanta usar enterizos, y hace algunos días publicó en su cuenta de Instagram una selfie en la que aparece luciendo su figura mientras modela uno de color negro. Junto a la imagen (que lleva más de medio millón de likes) ella escribió: “Registro de gratitud ✨ Mi cuerpo: trabajando duro, pero mejor que nunca. 1. Las personas que me llenan el corazón. 2. Los pequeños momentos que se convierten en los mejores recuerdos. ¿De qué estás agradecido hoy?”

