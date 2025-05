Lorena Herrera revela una de sus herramientas para cuidar de su salud mental

Lorena Herrera, actriz conocida por su participación en producciones como “María Isabel” y “Un poquito tuyo”, abrió su corazón para hablar como nunca antes sobre uno de sus secretos para mantenerse saludable a nivel físico, emocional y mental: el ejercicio. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una poderosa reflexión realizada desde su cuenta de Instagram, la también cantante colocó una fotografía en la que se le ve posar frente al espejo desde el gimnasio. Y aunque la imagen fue suficiente para dar de qué hablar entre su comunidad digital gracias al ajustado atuendo deportivo que usó para la ocasión, hubo otro detalle que se robó los reflectores.

Se trató del emotivo mensaje que compartió junto al post, mismo que sirvió de espacio para que Lorena Herrera se sincerara sobre el gran papel que el ejercicio juega en su bienestar a nivel emocional y mental.

“Aquí en el gym. Nunca subo fotos ni rutinas en el gym por que toda mi vida he hecho ejercicio sola, y es un momento que me gusta estar enfocada en el ejercicio y no estar viendo el cel o grabándome, pero esto es algo que hago diario y es parte fundamental de mi vida. No es sólo por tener un cuerpo en forma,sino por toda la salud que te da hacerlo“, comenzó la famosa.

A continuación, la estrella de la pantalla chica procedió a listar los beneficios de tener el hábito de realizar ejercicio: “Se producen un sin fin de reacciones químicas que nos ayudan a tener una mejor salud física, mental y emocional, ayudan a tener mejor enfoque, memoria, actitud, mejor ánimo, a tener más energía, a prevenir problemas cardíacos, Alzheimer, mejora la depresión y ansiedad, mejora nuestro sistema inmune y se crean nuevas neuronas en una parte fundamental de nuestro cerebro“, explicó.

Es así como Lorena Herrera demostró que más allá de una silueta envidiable, una de sus herramientas clave para una vida plena que se refleje por dentro y por fuera es mantenerse en movimiento: “Aparte de darnos mejor movilidad y todos los beneficios en la apariencia de nuestro cuerpo que ya sabemos”, dijo para finalizar.

Como resultado de esta hazaña dentro de la plataforma, una que otra celebridad acudió a la sección de comentarios para extornarle su apoyo a la mexicana. Tal fue el caso de Maribel Guardia y Raquel Bigorra, quienes escribieron “Maestra” y “La mejor. Que bárbara, que disciplina”, respectivamente.

Por su parte, los seguidores más fieles de la artista también se hicieron notar a través de felicitaciones y muestras de cariño como: “Lore pásanos la rutina, queremos ponernos igual de bellas”, “Eres una mujer muy disciplinada”, “Siempre has sido un: ‘así de fuerte quiero estar’. Gracias por la inspiración” y “Rostro, pelazo, cuerpazo y actitud”, por mencionar algunos.

