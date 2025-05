5 aplicaciones para descubrir música nueva en Spotify o Apple Music

Encontrar las canciones y los músicos que te gustan requiere un nuevo conjunto de habilidades en la era del streaming, al existir nuevas vías para descubrir música, puede tornarse más complicado encontrar tus canciones favoritas.

Existen alternativas que pueden ser descritas como “servicios a terceros”, que no están incluidas en plataformas con Spotify o Apple Music. Estas aplicaciones permiten explorar subgéneros hasta algoritmos que te muestran artistas similares a los que ya escuchas.

Las aplicaciones de música han evolucionado más allá de simples reproductores de canciones, permitiendo disfrutar de nuestros temas favoritos, pero también descubrir y compartir música con amigos y familiares.

Usa estas aplicaciones para conocer música nueva

Hay diferentes alternativas para escuchar música nueva en todas las plataformas de streaming musicales y aquí te mencionamos 5 de ellas:

Every Noise at Once: Esta fue una de las páginas por excelencia usada por los usuarios para descubrir todos los subgéneros que existían en Spotify. Si bien, es una alternativa, en este momento dejó de tener acceso a las APIs internas de Spotify, es una gran herramienta de exploración.

Music Map: Esta permite descubrir artistas relacionados con otros que sean de tu interés. Además, ofrece una serie de sugerencias para explorar otros que sean similares. Para ello se debe usar el buscador de la aplicación para escribir el nombre del artista o agrupación y verás una gran cantidad de sugerencias.

Last.fm: Es una de las páginas más importantes para unificar las estadísticas de lo que escuchas. Al ser una red abierta, se puede vincular a la cuenta de los principales servicios de streaming, incluso en aplicaciones con las que escuchar música desde archivos MP3. Así, tendrás los datos de todo lo que escuchas.

Otro de sus atributos es que es una potente plataforma de recomendaciones, por lo que basándose en tus gustos musicales te recomienda artistas, discos o canciones. Es siempre interesante entrar y mirar las recomendaciones diarias.

Shazam: Es una de las mejores que existe para reconocer la música que está sonando en un momento determinado. Solo basta con activarla para que se quede escuchando y luego decir el nombre exacto de la canción.

Una vez dentro de la canción, Shazam ofrece una ficha con enlaces para escucharla, información adicional sobre el artista y la posibilidad de añadirla en una lista de reproducción. Esta aplicación está disponible tanto para Android, como para iOS.

Smarter Playlists: Se basa en Spotify, para crear listas de reproducción inteligentes, con una amplia cantidad de órdenes, solo se debe configurar esta lista y a partir de ese momento, se generará automáticamente.

Al momento de configurarla, se pueden elegir varias fuentes como artistas, álbumes, géneros musicales y demás filtros que se adapten a los gustos específicos de los usuarios. Esta puede ser un poco compleja, aunque es original.