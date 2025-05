Joven de 17 años sufre brutal arresto en San Bernardino

Una adolescente de 17 años, que según se informa estaba esposada, fue violentamente golpeada durante un arresto por un oficial de la policía de San Bernardino, denunciaron representantes de la víctima y de su familia.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 p.m. del miércoles 21 de mayo en el estacionamiento de un supermercado Food4Less, en San Bernardino, denunció Najee Ali, representante de la familia, este domingo en una conferencia de prensa frente al Departamento de Policía de San Bernardino (SBPD).

De acuerdo con las autoridades, oficiales acudieron al área después de recibir reportes sobre una persona que invadía una propiedad privada y alguien que intentaba pelear activamente contra otras personas que se encontraban en el interior del supermercado.

Sigue leyendo: Cinco hombres arrestados por crimen de hispana en el sur de California

La grabación de un teléfono celular captó el momento en que la víctima, quien estaba parada contra una patrulla de la policía, fue levantada y violentamente arrojada al suelo por un oficial.

La adolescente, afroamericana y residente de San Bernardino que ha sido identificada únicamente como Erin, sufrió varias lesiones por el incidente y necesitó ser atendida de forma inmediata por una muñeca dislocada, así como por cortes en el mentón y el rostro que requirieron puntos de sutura.

“Ni siquiera debería haberla sujetado, pero la levantó como si fuera una muñeca de trapo y la tiró al suelo. Quiero justicia”, expresó el padre de Erin, Christopher Crowser.

Sigue leyendo: Hispano acusado de matar a esposa por supuesta infidelidad

En el lugar había otro oficial que se encontraba frente al policía que cometió la violenta acción contra la adolescente.

“Desde ese día, siento mucho dolor y me da miedo dormir. Si salgo a caminar, aunque sea para sacar la basura, tengo miedo porque no sé qué me puede pasar”, declaró la propia Erin durante la conferencia de prensa.

De acuerdo con una declaración de los funcionarios del SBPD, el oficial de policía únicamente había esposado una de las manos de la joven cuando, según las autoridades, la adolescente comenzó a alejarse caminando, momento en que el oficial utilizó la maniobra de derribo.

Sigue leyendo: Policía investiga muerte de bebé hallado en San Bernardino

Los familiares de la adolescente golpeada solicitaron al fiscal general de California, Rob Bonta, que ordene una investigación exhaustiva en relación con este incidente.

Un abogado que representa a los familiares de la adolescente golpeada declaró a los medios que tienen la intención de presentar una demanda en contra del Departamento de Policía de San Bernardino.

Sigue leyendo:

· Redada antidroga en el sur de California deja 51 arrestados

· Familia pide justicia tras la muerte a balazos de hispano de 14 años en San Bernardino

· San Bernardino logra acuerdo de $4 millones de dólares por fatal tiroteo de la policía en 2022