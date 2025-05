‘Nuestro negocio ya no puede sobrevivir’, afirman comerciantes en Los Callejones

Eran ya pasadas las 12 del mediodía y Olivia Sánchez no había vendido ningún vaso de fruta a pesar de que el fin de semana largo atrajo a más tráfico peatonal a Los Callejones, las ventas permanecieron bajas.

El centro de Los Ángeles que hace año era un apogeo para los comerciantes de moda, belleza, joyas, juguetes y más ahora parece una zona desierta.

“Lo que es sábado y domingo ya ni gente hay”, dijo la mexicana que tiene dos años trabajando como vendedora ambulante. “Y es cuando antes se trabajaba más”.

Cuando comenzó a trabajar por lo regular vendía más de $200 al día, pero actualmente apenas alcanza los $40. Debido a que es trabajadora y no dueña del carro de fruta, teme la posibilidad de perder su trabajo.

Olivia Sanchez dice que actualmente no vende mas de $40 al día.

Sánchez no es la única que enfrenta momentos difíciles, muchos otros comerciantes de Los Callejones han experimentado lo mismo, ventas bajas y la posibilidad de tener que cerrar su negocio o perder su trabajo.

Redadas y precios

Los conocedores del negocio coinciden en que los principales factores de la caída de las ventas son una economía difícil que puede verse aún más afectada por los aranceles y el temor a la presencia de ICE.

De acuerdo con un reporte de NBC News, a partir del 23 de mayo más de 48,000 personas han sido detenidas por ICE desde que tomó cargo el presidente Donald Trump.

Además, los funcionarios de la administración Trump han dicho que priorizarán la deportación de criminales, pero los datos de ICE muestran que aproximadamente la mitad de los que fueron deportados en febrero no tenían antecedentes penales, y más de la mitad de los que actualmente están detenidos no tienen cargos o condenas penales, según NBC News.

Dos clientes salen de una tienda el 25 de mayo 2025.

Rosario Estrada, trabajadora en el Distrito de la Moda, ha vendido ropa por más de 17 años y nunca ha visto las ventas tan bajas como estas últimas semanas.

La originaria de Colima espera que Trump acabe con los aranceles que ella ve como algo que impacta no solo a los comerciantes sino también a los clientes debido a que tendrán que pagar más por el mismo producto.

“Para la gente no hay dinero entonces, aunque quieran comprar se detienen”, dijo Estrada. “O compras ropa o lo que te hace falta o compras comida”.

El impacto de las redadas de ICE y deportaciones ha creado ansiedad entre la comunidad migrante y en algunas instancias las noticias falsas que corren por publicaciones en las redes sociales solo sirven para aumentar el problema.

Rosario Estrada jamás ha visto las ventas tan bajas en 17 años de trabajar en Los Callejones.

Recientemente, Estrada vio una inspección de oficiales en busca de vendedores de ropa falsa y por las redes sociales se creó un rumor de que agentes de ICE estaban en el área.

“Ahorita con todo lo de TikTok, Facebook e Instagram te afecta porque no dicen lo que es”, explica la comerciante.

No obstante, la trabajadora habla con sus clientes e intenta asegurarse de que entiendan que lo que ven por las redes sociales no siempre es cierto.

“Durante estos 17 años aquí, nunca he dicho, ‘No he vendido’ aunque sea poquito, pero vendo”, dijo Estrada. “Pero ha disminuido bastante porque antes era una locura”.

Cuando le recortaron el horario de trabajo de seis a cuatro días por semana en Alex’s Sandwich Shop, Jesús Contreras correr el riesgo y salir a vender su propia comida.

Los días que descansa se lleva un carro donde vende: aguachiles, cóctel de camarón con jaiba, camarones a la diabla y camarones al mojo de ajo entre otras cosas.

Como conoce a muchos de los comerciantes ellos son sus principales clientes y les entrega la comida a su negocio.

Jesus Contreras vende comida a los comerciantes.

A pesar de que le ha ido bien en su nuevo emprendimiento, también ha visto que el miedo de ICE ha afectado el número de personas visitan la zona.

“Tienen miedo pero tenemos que salir y echarle ganas a la vida, porque tenemos familias que mantener”, dijo Contreras

Por su parte, Jesenia Calderón, que vende juguetes en el negocio familiar llamado Toy Store San Cristóbal, dijo que su familia ha sido parte del comercio de Los Callejones por más de 30 años y dijo que en el último año las ventas han bajado por un 70%.

Jesenia Calderon, izquierda, y su hija Victoria Banda venden juguetes en Los Callejones.

“Lo de ICE sí ha afectado mucho, mucha gente que viene de otros estados nos ha dicho que han querido venir, pero por el miedo no han venido”, dijo Calderón.

La latina subraya que no ha visto ninguna operación de inmigración en el área y cree que es importante que las personas se informen bien en vez de creer lo que vean en las redes sociales.

A pesar de que las ventas han bajado, Calderón dice que actualmente se venden más los peluches que están de moda como los Labubu, peluches del personaje Stich y peluches de carpincho.

Piensan en cerrar

Otros negocios tienen un panorama más complicado, como es el caso de Five Star Hip Hop Inc. las ventas no son bajas sino simplemente no existen.

Sara Tee, dueña de Five Star Hip Hop Inc., ha vendido ropa para hombres por más de 17 años y dice que durante el último año las ventas solo se han empeorado con cada mes.

“La gente ya no tiene tanto dinero porque la gasolina está alta, la comida está cara, los alquileres están altos, así que para gastar eso en ropa no tienen suficiente dinero”, dijo la emprendedora.

También compartió que actualmente en un día normal ganan $50 o menos lo que les parece nada debido a que su alquiler es $10,000 al mes.

“Nuestro negocio ya no puede sobrevivir”, dijo Tee. “Si esto continúa así, tendremos que cerrar”.

Por ahora la emprendedora dice que se va a esperar hasta navidad para ver si la situación se mejora, pero si no considera que la mejor opción es cerrar y jubilarse.

La comerciante dice que le gustaría ver más apoyo de la comunidad en la zona para evitar cierres.

“Cuanto más vengan, se presenten y apoyen a los negocios, más se beneficiarán”, dijo Tee. “De lo contrario, uno por uno tendremos que cerrar lamentablemente”.

Clientes tratan de apoyar

Jazlyn García aprovechó que feriado de Memorial Day para visitar la zona el domingo y comprar vestido para el verano.

Explicó que le encanta ir de compras debido a la variedad de opciones y ofertas.

A pesar de mas traficó peatonal, comerciantes dicen que la ventas permanecen bajas.

“Siento que las tiendas son muy caras y no tienen tantas opciones como aquí y aquí hay un poco de todo”, dijo García.

Para ella sería muy impactante perder negocios en un lugar que ha conocido desde que era niña pequeña.

“Honestamente, creo que sería muy triste ver que el lugar que visité durante mi infancia cierra y luego siento que todos tendrán que ir a comprar en línea, pero prefiero comprar en persona y probarme las cosas, verlas en persona en lugar de lidiar con el envío y los precios”, agregó.

Rosie Pérez también creció yendo a Los Callejones y fue el domingo con una amiga para comprar ropa para una boda. Para ella la pérdida de negocios y la cultura latina que existe sería impactante e invita a las demás personas a ir con más frecuencia.

“Es desalentador porque sé que todos están tratando de encontrar una manera de llegar a fin de mes y quiero decir que aquí, la mayoría son nuestra gente, latinos, y entonces, al menos para mí, es triste y mi cosa siempre es apoyar a las pequeñas empresas”, dijo Pérez.