Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de mayo de 2025

LEO

Si estás soltero o soltera, no es por falta de oportunidades, has tenido varios pretendientes, incluso de buen nivel, pero te haces el desentendido o la desentendida. Tu mente estará un poco dispersa estos días, lo cual te llevará a hacer muchos planes para el futuro, la mala noticia es que, aunque son buenas ideas, probablemente no los lleves a cabo… porque te falta iniciativa y te gana la flojera. Cuidado con los cambios físicos: podrías seguir subiendo de peso si no tomas cartas en el asunto, sabes que bajar te cuesta trabajo, y mientras sigas con esa actitud, será difícil lograrlo, no naciste para vivir a dieta, pero sí para cuidar tu salud.

No inviertas dinero en cosas que no te dejan nada; evita gastos impulsivos que no te aportan beneficios reales, si estás en una relación, podrías entrar en una etapa algo complicada, con dudas e incertidumbres, trata de no tomar decisiones apresuradas y mantén la calma. Es posible que sientas cierto estrés por asuntos que vienes arrastrando desde hace tiempo, recuerda : nada es eterno, disfruta lo que tienes mientras dure, y cuando sea el momento de cerrar ciclos, hazlo sin miedo. Ojo con traiciones de amistades, hay personas cercanas que podrían estar jugando doble, así que mide tus palabras, eso que cuentas como un secreto puede convertirse en un chisme, y sin darte cuenta, podrías estar revelando tus planes a alguien que no te desea el bien.

Eso sí: si juegas lotería o haces alguna apuesta, podrías tener mucha suerte, solo necesitas enfocarte, y los resultados podrían sorprenderte. Números de la suerte: 07, 21, 44

Color del día: Dorado

VIRGO

Es momento de aprender a decir “NO”, aunque se trate de tu propia familia, si sigues intentando complacer a todo el mundo, terminarás enredado en problemas ajenos que no te corresponden, no naciste para resolverle la vida a los demás ni para quedar bien con todos, tu paz mental debe ser prioridad. La vida te tiene preparadas grandes sorpresas, y una en particular te hará ver lo maravillosa que puede llegar a ser, sin embargo, tendrás que estar alerta, ya que podrías estar propenso a accidentes menores, sobre todo en vehículos, mantén la calma y evita las distracciones.

Hay días en los que te dan ganas de mandar todo al carajo, salir corriendo y desaparecer del mapa, pero también hay momentos en los que decides quedarte y luchar por lo que amas, el problema es que sabes perfectamente qué debes hacer, pero no lo haces, deja de ignorar esa voz interior: tu corazón ya tiene la respuesta correcta. Cuidado con los amores pasajeros: podrías verte envuelto en relaciones que solo te roban tiempo, energía y tranquilidad emocional, sé más selectivo con quien permites entrar en tu vida.

En lo económico, se vienen movimientos muy favorables, pero si no pones un freno a los gastos innecesarios, podrías meterte en problemas, evita las compras impulsivas y piensa a largo plazo, porque salir de una crisis financiera no es tan fácil como parece. La clave de esta etapa es reconocer tu valor, defender tus límites y actuar desde el amor propio, aprende a cuidarte como cuidas a los demás. Números de la suerte: 03, 15, 36 Color del día: Verde esmeralda.

LIBRA

Tu economía comenzará a mostrar señales positivas, tal vez no sea un golpe de suerte millonario, pero poco a poco verás mejoras y te llegarán sorpresas agradables de parte de familiares, acepta los cambios en tu estilo de vida: necesitas comer más sano, dormir mejor y cuidar más de ti, no dejes que el ritmo acelerado del día a día te haga descuidarte. Ten cuidado con golpes, tropiezos o caídas, podrías andar algo distraído, así que mantente alerta, sobre todo en casa o en lugares con escaleras o superficies resbalosas.

Evita contar tus planes antes de que se concreten, hay mucha envidia a tu alrededor y algunas personas solo están esperando que te vaya mal, lo que se planea en silencio, florece con más fuerza, aprende a proteger tu energía. No te castigues por decisiones del pasado, lo que viviste tenía una razón, y ahora el universo te ofrece nuevas oportunidades para hacer las cosas mejor, acepta lo que llega y lo que se va, cada experiencia te ha dejado una lección, así que no te lamentes por lo perdido.

En el amor, si tienes pareja, entrarás en una etapa de madurez emocional, entenderás que quien realmente te quiere, no necesita que lo estés rogando para quedarse y si estás soltero, el amor comenzará por ti mismo: empieza a darte el trato que esperas recibir. Vienen días muy favorables para tomar decisiones importantes, pero antes de moverte, medita sobre lo que estás haciendo con tu vida se acercan grandes cambios y deberás estar emocionalmente preparado para enfrentarlos con sabiduría. Números de la suerte: 02, 18, 40

Color del día: Azul celeste.

ESCORPIÓN

En tu economía se avecinan movimientos positivos que podrían beneficiarte mucho, pero presta mucha atención en qué y cómo inviertes tu dinero, no todos los gastos valen la pena y podrías perder más de lo que esperas si no eres cuidadoso. Un viaje que tenías planeado se cancelará, y existe la posibilidad de que tú o alguna amistad cercana tengan que cambiar de domicilio, es momento de cerrar ese ciclo vicioso en el que has estado atrapado y que te ha impedido avanzar, sabes que puedes lograr lo que te propones, pero en el amor y en la familia sueles ser vulnerable, aprende a poner límites y alejarte de las personas que solo te quitan energía.

Recuerda tu valor y quién eres realmente, es un buen momento para empezar desde cero: cierra capítulos pendientes y abre la puerta a una vida más plena y auténtica. Dios nunca se equivoca y te enviará grandes sorpresas, pero mantén la calma para aprovecharlas de la mejor manera. En el amor, podrían llegar relaciones muy importantes, aunque estés cansado de lidiar con amores superficiales o complicados que te hacen sentir invisible, estate atento a posibles cambios repentinos y evita gastos innecesarios relacionados con temas amorosos, Números de la suerte: 08, 27, 39. Color del día: Rojo intenso

ARIES

Es importante que aprendas a no correr tanto en la vida, a veces quieres avanzar tan rápido que olvidas que las cosas suceden en su tiempo, recuerda que nadie puede estar contigo a la fuerza; las personas se quedan por tu esencia, no por obligación. Evita esperar demasiado de los demás para no llevarte decepciones que te dejen con la mano vacía. Deja que cada quien se haga responsable de sus actos y permite que la vida siga su curso sin presiones.

En el amor, prepárate para cambios y para algunas aventuras que te sacudirán la rutina, ten cuidado con los amores pasajeros y con personas que intenten influenciarte negativamente con comentarios fuera de lugar m, tu tienes la fuerza para mantener tu camino. No temas a los cambios; son necesarios para crecer y traerán nuevas oportunidades y experiencias que llenarán tu vida de éxitos y amor, recuerda que estás en tu etapa de crecimiento, un momento para reflexionar, quizás sientas tristeza por quienes ya no están, pero también es tiempo para valorar lo que has logrado y planear lo que quieres.

Deja que el mundo conozca quién eres realmente, no permitas que nadie se interponga en tus planes y ve con confianza tras tus objetivos. Números de la suerte: 05, 16, 28. Color del día: Rojo vibrante

TAURO

Tómate las cosas con calma, no corras tras tus metas como si no hubiera mañana, porque si te brincas pasos importantes, podrías caer y tener que empezar desde cero, la clave está en avanzar firme, pero con paciencia. Últimamente has estado pensando mucho en personas del pasado, hay días en los que incluso te gustaría traerlas de vuelta, pero recuerda que si ya no están es por algo, es momento de soltar a quien ya cumplió su ciclo en tu vida; aferrarte solo traerá problemas y tropiezos innecesarios.

Si tienes pareja, evita hacer suposiciones o dar por hecho algo que no sabes con certeza, podrías generar conflictos donde no los hay, habla con claridad y evita armar tormentas en vasos de agua. El ambiente que te rodea se volverá más animado y lleno de sueños, lo que te motivará a poner en marcha proyectos y deseos que llevabas tiempo postergando. Buenas noticias están por llegar, especialmente respecto a algo que llevabas buscando desde hace tiempo.

Es momento de celebrar tu vida, de dejar de preocuparte por el “qué dirán” y comenzar a expresarte como realmente eres, rodéate de personas que te sumen, no de aquellas que solo generan conflicto o estrés, no temas hacer espacio en tu vida para lo nuevo y lo bueno. Números de la suerte: 04, 12, 37. Color del día: Verde oliva.

GÉMINIS

No tienes que bajarte al nivel de nadie para encajar, a tu alrededor hay personas bastante envidiosas que no soportan verte brillar, pero eso no es tu problema, mantente firme, mantente tú, tu esencia no es negociable. Cuidado con lo que dices a veces sueltas comentarios que, aunque suenen dulces, pueden ser como veneno disfrazado de miel, piénsalo bien antes de hablar, sobre todo en momentos de tensión o cuando te sientas molesto.

Tu color del día será el blanco, úsalo con intención, porque te ayudará a mantenerte con la mente clara y en paz, estás en una etapa de transición, donde estás cuestionando mucho tu forma de ver la vida y eso es positivo, siempre que no te dejes manipular por amistades que solo te jalan hacia lo negativo. En lo sentimental, aunque parezcas de carácter fuerte, también tienes tu corazoncito, y te pesa cuando las cosas no se dan como esperas, el amor te dará nuevas oportunidades, pero primero tienes que bajarle a ese carácter tan filoso que a veces ni tú mismo te aguantas. Si estás soltero, disfruta esa libertad, cómprate el mundo si quieres, pero hazlo con responsabilidad, no tienes por qué rendirle cuentas a nadie, pero sí ser honesto contigo mismo.

Oportunidades en el trabajo y en temas de negocio se asoman por ahí, así que abre bien los ojos y no dudes de ti, también podrías recibir la oportunidad de decirle sus verdades a alguien que ya te tenía harto, suéltalas, pero con estilo. Números de la suerte: 06, 23, 41. Color del día: Blanco.

CÁNCER

Se aproximan días un poco confusos, con pensamientos que te arrastran al pasado y a la persona que eras antes, si te sigues aferrando a lo que ya fue, solo lograrás estancarte, suelta, sana y enfócate en lo que tienes ahora: el presente es tu verdadera oportunidad de crecer. Un viaje exprés podría aparecer de manera inesperada, aprovéchalo porque te ayudará a despejar tu mente, también se visualiza un familiar enfermo, pero no te preocupes de más, se recuperará sin complicaciones.

En cuanto a tu crecimiento personal, seguirás madurando de forma importante, si estás en una relación, las cosas podrían mejorar mucho gracias a una etapa de comprensión mutua, si estás soltero, prepárate: alguien muy especial podría llegar en las próximas semanas y mover tus emociones de forma intensa. Recibirás noticias de familiares lejanos que podrían hacerte replantear algunas cosas importantes en tu vida, el amor llegará con lecciones que te ayudarán a entender mejor muchas de las cosas que antes te confundían o lastimaban.

A nivel laboral, se vienen cambios positivos que te dejarán un dinerito extra (para los gustos, los gastos… y el antojo también). Deberás estar atento a nuevas oportunidades y actuar con inteligencia para sacarles el mayor provecho. Números de la suerte: 03, 19, 44. Color del día: Azul cielo

SAGITARIO

Hay días en los que no te encuentras, no sabes hacia dónde ir ni qué camino tomar, es normal, pero no te quedes atrapado en la confusión, necesitas parar un momento, respirar profundo y volver a escuchar lo que quiere tu corazón. Si estás soltero o soltera, deja de mendigar cariño, amor o atención, tu no estás para andar de oferta ni mucho menos para que alguien te tome por segunda opción, quien te quiera, que lo demuestre y que se quede, pero sin que tú tengas que estar rogando.

Cuidado con los kilos de más, podrías estar subiendo de peso sin darte cuenta, si no pones un alto ahora, después te costará más trabajo recuperar tu energía y bienestar, tu cuerpo necesita que lo trates mejor, así que empieza a hacer pequeños cambios. Atención con lo que dices, porque a veces tus palabras pueden ser más filosas que una navaja, podrías lastimar a personas que no lo merecen con comentarios impulsivos o poco pensados, respira antes de hablar y piensa si vale la pena soltarlo.

Se vienen cambios importantes que abrirán los ojos y te quitarán la venda respecto a una persona cercana, posiblemente de tu familia. Te darás cuenta de que no era tan diferente a los demás como tú pensabas. Evita los amores de una noche si lo que buscas es estabilidad, porque terminarás más enredado emocionalmente, ya tienes suficientes asuntos que resolver en tu vida como para meterte en relaciones que solo te traen caos. Dos personas importantes podrían llegar a tu vida y poner tus emociones de cabeza. ¡Cuidado con arriesgar de más por alguien que no ha demostrado estar a tu altura!

Una separación, ruptura o distanciamiento podría estar en puerta, además, una salida que ya tenías planeada se cancelará y ojo con una amistad que podría jugarte chueco: chismes, traiciones y verdades ocultas saldrán a la luz. Números de la suerte: 08, 22, 39. Color del día: Rojo intenso

CAPRICORNIO

Un amor del pasado podría reaparecer en tu vida, pero tranquilo o tranquila… ya no tiene el poder de antes, será solo un recordatorio de lo que superaste, asegúrate de no abrir una puerta que tanto trabajo te costó cerrar. Vas a tener sueños muy reveladores, incluso premonitorios, presta atención, porque podrían darte pistas importantes sobre decisiones que estás por tomar, tu intuición está afilada, así que confía en ella. Te has movido muy rápido por la vida, y en el camino has dejado pasar momentos increíbles por enfocarte en personas o situaciones que no valían la pena, es hora de poner el freno, mirar a tu alrededor y darte cuenta de todo lo que sí tienes.

No confíes tanto en una amistad que se acerca con una sonrisa demasiado ensayada, esa persona podría meterte en un lío, especialmente si tienes pareja, no todo el que se dice leal lo es de verdad. En lo económico, cuidado con lo que deseas a veces lo que pides no llega como lo imaginaste, y lejos de obtener beneficios, podrías salir perdiendo, se realista y administra mejor tus recursos. Tu actitud cambiará repentinamente, estás empezando a ver la vida desde otra perspectiva, más madura, más consciente, eso es bueno, pero no te olvides de seguir aprendiendo de tus errores. Recuerda: crecer no es dejar de caer, es saber levantarse con más sabiduría.

Si estás en una relación, una noticia inesperada podría fortalecer el vínculo entre tú y tu pareja, además, por fin se alejará esa persona metiche que venía estorbando en la relación. ¡Ponte en modo conquistador o conquistadora! Hazle saber a tu pareja que aún sabes cómo encender esa chispa y sí… se viene una noche de pasión brava, intensa, de esas que se recuerdan con sonrisa traviesa, duro contra el muro, estilo Capricornio: firme, decidido y sin perder el estilo, disfrútalo sin culpa, te lo mereces. No permitas más faltas de respeto hacia tu persona, estás en un momento donde debes priorizarte, ponerte primero y hacer valer tu dignidad por encima de todo. Números de la suerte: 12, 30, 48. Color del día: Negro con toque dorado

ACUARIO

Tu lado emocional estará muy sensible estos días, cualquier comentario o situación podría afectarte más de lo normal, no es debilidad, es que estás en una etapa donde sientes todo más intensamente, acepta tus emociones, pero no dejes que te controlen. Deja de cargar con el pasado, lo que fue, ya fue, no puedes seguir arrastrando culpas, errores o nostalgias que no te permiten avanzar, la vida es muy corta para vivir en modo queja o remordimiento, enfócate en lo que sí puedes cambiar: tu presente y tu actitud.

Hay un viaje en puerta, pero no se concreta por culpa de personas indecisas o flojas que solo ponen trabas, si no te animas a hacerlo solo o sola, entonces sigue esperando… o mejor aún, arriésgate y hazlo a tu manera, necesitas moverte, salir de la rutina y respirar otros aires. Si estás en pareja y notas que hay distancia, es momento de tener una charla seria, no dejes que el silencio se convierta en costumbre, porque después será más difícil reparar lo que se enfría, una noticia de una amistad te sacará de onda, te va a incomodar o te hará cuestionarte su verdadera intención, se precavido o precavida con lo que cuentas; no todos los que te rodean quieren lo mejor para ti.

En lo personal, has pensado mucho en tu pasado últimamente, y eso puede traerte dolores de cabeza o emociones pesadas, no te atormentes más, agradece lo aprendido y sigue avanzando, si el pasado llama, no contestes: ya no vives ahí, confía en tu capacidad para lograr todo lo que te propones, las oportunidades no van a esperar toda la vida, así que toma acción, ponle energía a esos proyectos que has tenido en pausa. ¡Es momento de despabilarte y sacar a flote tu mejor versión! El mundo puede derrumbarse a tu alrededor, pero mientras tú sigas firme en tus metas, nadie podrá detenerte, haz lo tuyo, ignora el drama ajeno y enfócate en construir la vida que sueñas. Números de la suerte: 03, 21, 33. Color del día: Azul celeste.

PISCIS

Estás por comenzar a planear un viaje que no tenías en mente, algo inesperado te dará ese empujón que necesitas para salir de la rutina, aunque no se concrete de inmediato, esa idea ya te está abriendo la mente a nuevas posibilidades… y eso es lo importante. Te vas a enterar de chismes en los que te han metido sin pedir permiso, cuidado con personas de piel aperlada a morena (no es por prejuicio, es que esa descripción te ayudará a identificar al o la que anda de lengua suelta). La envidia estará rondándote fuerte estos días, así que abre bien los ojos y no cuentes tus planes a cualquiera. Es momento de creer más en ti y en lo que eres capaz de lograr, tienes todo para salir adelante, pero te falta algo clave: decisión, no dudes tanto, porque la vida no se detiene a esperarte, cada golpe que has recibido te ha enseñado algo, úsalo como impulso y no como freno.

Hay una oportunidad de negocio muy buena tocando tu puerta, es ideal para empezar tu propio proyecto o microempresa, ya es hora de dejar de trabajar para los sueños de otros y empezar a construir los tuyos. En el amor, las señales estarán clarísimas, quien te quiere, lo va a demostrar con hechos, el que da largas, solo está ocupando un lugar que alguien más sí merece, aprende a soltar a quien no suma y enfoca tu energía en quienes realmente se preocupan por ti. Un mensaje o noticia inesperada de alguien importante te va a sacudir el corazón, puede ser un amor antiguo, una amistad olvidada o alguien que vuelve a buscarte, maneja con madurez lo que venga, no te emociones de más sin saber bien de qué va la cosa.

Sigue siendo tú, sin filtros, directo y honesto, eso hace que la gente te respete, aunque a veces no te lo digan, no bajes tu voz para que otros se sientan cómodos, quien no aguante tu autenticidad, que se acomode en otra parte. Deja de castigar tanto tu mente, sueles ser tu juez más severo, y eso te desgasta, empieza a hablarte bonito, a reconocer tus logros, y a abrazar tu proceso, no necesitas ser perfecto o perfecta, solo constante. Números de la suerte: 07, 14, 26. Color del día: Verde esmeralda