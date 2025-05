Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de mayo de 2025

LEO

Con el paso de los días, entenderás mejor por qué estás atravesando esta situación, recuerda que todo tiene una causa y un efecto; lo importante es aprender de cada experiencia. No te confundas en tus sentimientos: aclara lo que deseas y con quién lo deseas compartir, se avecinan movimientos importantes en tu economía que te beneficiarán considerablemente. Es momento de dejar de caer por personas que no lo merecen, cuídate de golpes o caídas, ya que podrías estar más propenso a accidentes, en el amor, se vislumbran nuevas oportunidades y con ellas, renovadas esperanzas, sin embargo, evita entregarte por completo desde el inicio, ya que podrías no recibir lo mismo a cambio.

Cuida especialmente tu garganta y evita excesos que afecten tu estómago, si tienes pareja, presta atención a los celos; podrían tensar la relación innecesariamente, no hagas caso de chismes ni exageres los problemas: aprende a ver las cosas con mayor perspectiva. Recuerda que si te gusta una vida cómoda, tendrás que trabajar duro para mantenerla, el dinero no cae del cielo, así que organízate y esfuérzate, desconfía de quien no te ha dado razones para confiar, pero valora a quien te demuestra lealtad.

No sigas dejando pasar oportunidades, la vida te está ofreciendo momentos clave para crecer y superar aspectos que te incomodan de ti mismo, se muy cuidadoso con lo que compartes o comentas, ya que alguien podría usar esa información en tu contra más adelante.

Virgo

El amor a distancia se fortalece, pero también requiere paciencia y comunicación, si estás en una relación, pon atención a temas familiares: podrían surgir desacuerdos que afecten la armonía, la envidia de terceros puede influir negativamente, así que protejan su vínculo con diálogo y confianza. No sigas fingiendo sentimientos que no existen, si esa persona ya no te interesa, sé honesto contigo y con ella, el tiempo es valioso; inviértelo en quien realmente te haga vibrar. Podría llegar alguien especial a tu vida muy pronto, alguien que te enseñará mucho, eres una persona cambiante e inestable emocionalmente, y necesitas a alguien que te ayude a mantener el equilibrio.

Una amistad cercana anunciará un compromiso o una sorpresa similar, en lo económico, es momento de ahorrar más y organizarte mejor, ya que podrías atravesar una etapa de inestabilidad, un amor del pasado podría volver a inquietarte emocionalmente.

Recibirás una llamada o mensaje que te alegrará el día, si estas soltero o soltera, hay muchas posibilidades de conocer a alguien que te hará sentir mariposas, probablemente a través de una amistad, tómalo con calma y no apresures nada; deja que las cosas fluyan naturalmente.

Libra

Es momento de renovar tus espacios, empezando por tu hogar, haz una limpieza general y deshazte de todo lo que ya no usas o está roto, este tipo de objetos pueden acumular energía negativa y afectar tu bienestar emocional. Ten cuidado con la forma en la que tratas a las personas que te rodean, especialmente a quienes más quieres, podrías herir a alguien importante sin darte cuenta. Se acercan días de cambios significativos que te mostrarán nuevas posibilidades y traerán beneficios importantes. Pon los pies sobre la tierra y reflexiona sobre hacia dónde vas, algunas veces cometes errores por seguir lo que otros opinan, y eso te aleja de lo que realmente deseas. También es hora de dejar de esperar que todos actúen como tú; no todos tienen la misma forma de ver la vida o de amar.

Si estás en pareja, evita los celos innecesarios, si no confías, tal vez debas replantearte la relación, no vivas en la duda constante, se aproxima un nuevo proyecto o evento que te traerá ingresos económicos interesantes. No tengas miedo de iniciar una nueva relación o de conocer a otras personas, si estás soltero o soltera, disfruta esta etapa, sal, diviértete y vive sin remordimientos a veces es mejor arrepentirse de lo vivido que quedarse con las ganas. Esta semana será favorable para juegos de azar y loterías. La suerte podría estar de tu lado.

Escorpio

Es importante que prestes más atención a tus relaciones familiares y amistosas, podrías estar dándole prioridad a personas que no lo merecen, mientras descuidas a quienes siempre han estado para ti, aclara tus sentimientos: si alguien te gusta y ves un futuro con esa persona, atrévete a dar ese paso, no dejes pasar oportunidades que podrían no repetirse. Sueles entregarte por completo cuando te enamoras, y a veces pierdes de vista tus propios sueños, es momento de recuperar el control de tu vida y recordar que tú también importas, una amistad cercana podría molestarse contigo por tu terquedad; escucha y sé más receptivo.

Un embarazo inesperado en tu entorno te tomará por sorpresa, en cuanto al amor, evita caer una vez más en relaciones que no te aportan nada positivo, aprende a identificar a las personas que no buscan lo mismo que tú. Es tiempo de hacer limpieza emocional, suelta todo aquello que te frena: relaciones, pensamientos y heridas del pasado, cierra esos ciclos que ya cumplieron su propósito, solo así podrás avanzar hacia una etapa nueva, más libre y auténtica.

Aries

Tu tendencia a distraerte puede meterte en situaciones incómodas o hacerte parecer ingenuo ante los demás, mantente más atento y no dejes que abusen de tu confianza, en lo sentimental, podrías vivir un encuentro inesperado con una amistad que despertará algo más, también se vislumbra la llegada de dinero extra, lo cual te ayudará a aliviar ciertas presiones. Es importante que pongas en orden tus finanzas y no retrases pagos, especialmente si tienes deudas pendientes. Podrías evitar problemas más adelante si te organizas desde ahora.

Estás en una etapa de descubrimiento personal, pronto encontrarás un propósito que le dará más sentido a tu vida y te ayudará a apreciar lo que tienes pero cuidado con dejarte llevar por la energía negativa de otros: aléjate de personas que drenan tu ánimo o te desmotivan. Aclara tus emociones, no sigas arrastrando dudas ni manteniendo situaciones a medias, define lo que quieres y con quién lo quieres, en lo económico, se aproximan movimientos favorables que te permitirán avanzar hacia tus objetivos.

Ya no te desgastes por personas que no lo merecen, de ahora en adelante, cada decisión que tomes será clave para cumplir tus sueños. Escucha tu intuición y ve por lo que te hace bien.

Tauro

Es momento de centrar tu atención en lo que realmente importa: tu familia, has estado dispersando tu energía en personas o situaciones que no te aportan, y es hora de regresar a tus raíces, pronto descubrirás un propósito que te ayudará a valorar más tu entorno y a reconectar contigo mismo.

Se acercan días de cambios positivos, especialmente en el ámbito emocional, poco a poco comenzarás a sentirte más querido y comprendido, algo que te hacía falta desde hace tiempo, no te permitas caer en pensamientos negativos o en estados de ánimo que afecten tu autoestima, tu tienes el poder de levantarte de cualquier situación. Evita involucrarte en relaciones prohibidas o donde no eres prioridad, no aceptes ser solo una opción cuando tú mereces ser la elección principal, un familiar te dará una gran alegría que te motivará a seguir adelante.

Visualiza lo que deseas y deja de darles importancia a comentarios malintencionados a veces te dejas afectar por palabras sin valor, cuando lo que deberías hacer es ignorar lo que no te ayuda a crecer, quítate de encima esas cargas y sigue tu camino con firmeza. Es momento de cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no te hace bien, la felicidad te está esperando, pero tú sigues entretenido en los mismos errores, haz un cambio real: conoce nuevas personas, sal de la rutina y atrévete a ir tras tus sueños.

Géminis

Sueles distraerte con facilidad y eso te lleva a caer en errores que otros pueden aprovechar, mantente más alerta para que no te vean la cara, en los próximos días podrías sentirte abrumado por el trabajo, los estudios o una situación personal, pero todo irá mejorando conforme tomes el control. Pon atención a tu forma de actuar y cuida tu salud, especialmente en temas íntimos, es buen momento para cambiar de actitud y dejar de quejarte por lo que no tienes, si realmente deseas algo, debes luchar por conseguirlo, nada cae del cielo.

Tu orgullo podría alejarte de alguien que te valora, tal vez hayas cambiado después de ciertos golpes que la vida te dio, pero no dejes que eso te vuelva frío o distante con quienes sí te quieren bien. Cuando te enamoras, entregas todo y te olvidas de ti mismo, no pierdas de vista tus propios sueños por complacer a alguien más, es tiempo de poner tus intereses primero y proteger tu bienestar emocional.

Toma decisiones con firmeza, porque lo que elijas ahora tendrá un impacto importante en tu futuro, aléjate de personas negativas que solo buscan arrastrarte con sus problemas, rodéate de quienes te impulsen a crecer.

Cancer

Tienes un gran corazón y tu familia es una parte esencial de tu vida, pero sueles caer en provocaciones cuando no comprenden tus decisiones, recuerda que nadie resolverá tus problemas por ti, es momento de hacerte responsable y actuar con determinación. No aceptes menos de lo que mereces, quien realmente te quiera sabrá valorarte como es debido. Un amor del pasado podría regresar con una sacudida emocional que no te dejará nada bueno, piensa bien antes de abrir esa puerta otra vez.

Si sigues dejando que las críticas te afecten, nunca saldrás del hoyo en el que te has metido, no permitas que la opinión de personas que no suman te robe la paz, recuerda: el amor no se mendiga ni se implora, si no es mutuo, no vale la pena. Estás en un momento clave, cambia tu actitud y deja de quejarte por lo que no llega, es hora de luchar por lo que realmente deseas. No gastes lo que no tienes ni compres cosas que no necesitas solo para impresionar a otros.

Aprende a poner límites, tu paz vale más que cualquier comentario o crítica, sobre todo, confía en ti: tienes más fuerza de la que imaginas.

Sagitario

Te estás volviendo más firme y selectivo con las personas, y eso está bien, es hora de tratar a cada quien como se merece, sin permitir manipulaciones ni de otros… ni tuyas, estás iniciando una etapa de cambios importantes, donde podrás pulir esos defectos que tanto te molestan y trabajar en tu mejor versión. Se acerca una reunión familiar o un reencuentro con alguien que hace mucho no ves, esa conexión podría traerte recuerdos, aprendizajes o incluso nuevas oportunidades, eso sí, cuida tus palabras: podrías decir algo de más y meterte en líos.

En el amor, el panorama aún es incierto, tal vez necesitas estar un tiempo solo o sola para descubrir qué es lo que realmente quieres en tu vida, pronto conocerás nuevas personas; dos opciones se cruzarán en tu camino, una ya tiene compromiso, la otra está disponible, tómate tu tiempo para decidir con cabeza fría y corazón firme, no repitas errores del pasado.

Vienen avances personales y la posibilidad de dejar atrás viejos traumas, una vez que superes tus miedos, verás cómo la vida empieza a sonreírte de nuevo, cuidado con confiar demasiado: algunas personas a las que contaste tus ideas podrían apropiarse de ellas. Mantente alerta y protege tus proyectos.

Los chismes y la envidia andan rondando, si notas que a alguien le molesta tu progreso, es porque estás avanzando, lleva contigo una medalla de protección o algo que te dé seguridad espiritual, te ayudará a bloquear esas energías. Tu familia es tu punto débil, pero también tu fuerza, estás por comenzar una etapa de sanación y transformación, no te costará cambiar, porque esa rebeldía y fortaleza… la traes en la sangre.

Capricornio

No des por sentado que las oportunidades siempre estarán ahí, es momento de aprovechar lo que la vida te está ofreciendo y dejar de caer en provocaciones innecesarias, no todo merece tu atención ni tu energía. En cuestiones económicas y laborales, ten mucho cuidado: hay riesgo de fraude o malas decisiones de negocio, lee bien lo que firmas y no te fíes de palabras bonitas, si estás en una relación, la desconfianza, los celos y las mentiras pueden dañar seriamente lo que han construido, la clave será la comunicación clara y la sinceridad.

A nivel emocional, estás atravesando momentos de altibajos, tu autoestima y tu humor pueden mejorar si dejas de centrarte en lo que no salió bien y te enfocas en lo que sí puedes cambiar, evita dedicarle tiempo a cosas que no te dejan nada y te desenfocan de lo importante. En el amor, hay altas probabilidades de reconciliación con alguien con quien tuviste diferencias, puede ser tu pareja o alguien que aún significa mucho para ti, si realmente te interesa, ve con honestidad, pero sin rogar.

No dejes que los comentarios negativos te afecten, si otros se creen muy listos, tú también sabes cómo jugar, no te eches para atrás ni te dejes vencer tan fácilmente, tienes más capacidad de la que crees para superar cualquier obstáculo. Habrá una decepción por parte de una amistad: no te tomes todo tan personal, pero sí aprende a poner límites, si sales de fiesta o a convivir, cuida tu consumo de alcohol, podrías acabar compartiendo demasiado… con la persona equivocada. También, mucha atención con caídas o accidentes menores, camina con seguridad, tanto literal como emocionalmente.

Acuario

Esta semana podrías sentirte algo bajoneado o con incertidumbre, no te claves en lo que no fue; levanta la cabeza y enfócate en lo que sí puedes hacer, la vida te está mostrando nuevas oportunidades, solo necesitas abrir bien los ojos para verlas. Vas a enfrentarte a una decisión difícil, confía en tu intuición y escucha lo que tu corazón te dice, ese sexto sentido que te caracteriza será tu mejor guía, no permitas que el miedo te paralice: lo que viene puede ser muy positivo si te atreves a dar el paso.

Ten cuidado con lo que dices o comentas, podrías herir a alguien cercano o meterte en un lío innecesario, es un buen momento para dejar atrás la amargura y enfocarte en construir tu propia felicidad, quienes se fueron sin razón podrían volver buscando disculpas o segundas oportunidades… tú decides si las merecen.

Aunque a veces te conformas con menos de lo que mereces, no olvides que tu signo es ambicioso por naturaleza y le gusta vivir bien, no te acostumbres a lo poco: exige lo que realmente vale la pena. Una situación inesperada te hará abrir los ojos sobre alguien que creías conocer bien, no pongas las manos al fuego por quien solo ha traído dudas y decepciones, recuerda: el amor no se extingue, solo cambia de cama. Si ya tienes pareja, evita los celos y la inseguridad, no arruines lo que tienes por ideas que solo existen en tu cabeza. La confianza será clave para mantener la armonía.

Piscis

Es momento de poner orden en tu vida y sacar de tu entorno a quien ya no aporta nada positivo, si alguien altera tu paz, no tiene lugar en tu camino, prioriza tu estabilidad emocional y verás cómo todo empieza a fluir mejor. Mantente alerta: podrías bajar la guardia y confiar en personas que no lo merecen, se más selectivo, así evitarás traiciones dolorosas, en lo sentimental, un nuevo amor se aproxima y podría parecer solo una amistad al principio, pon atención… esta persona podría cambiar tu vida.

Has estado descuidando tus relaciones importantes, ya sea pareja, familia o amistades, organiza tu tiempo y reparte mejor tu energía, antes de que alguien cercano se aleje o reclame tu ausencia, también, evita caer en provocaciones, una decisión impulsiva por una noche de locura podría traerte problemas serios, piensa bien antes de actuar, especialmente si hay algo importante que podrías perder.

Una persona cercana podría enfermarse pronto, estarás más sensible y emocional por estos días, nuevas conexiones amorosas se visualizan, una de ellas llegará a través de una amistad cercana, si estás soltero o soltera, no te cierres.

Prepárate para un posible rompimiento en la familia o círculo cercano y en lo personal, has construido una barrera emocional por miedo a ser traicionado, estas bien proteger tu corazón, pero no te vuelvas de hielo, la vida también se disfruta con emociones.