Stitch: la nueva herramienta de Google que hace más fácil diseñar apps con inteligencia artificial

Google acaba de presentar Stitch, una herramienta nueva que usa inteligencia artificial para ayudar a crear diseños de aplicaciones de forma más rápida y sencilla. La idea es simple: en vez de tener que saber mucho de diseño o programación, solo necesitas escribir lo que quieres o subir una imagen como ejemplo, y Stitch se encarga del resto. Perfecto para quienes están empezando en el mundo del desarrollo.

Stitch funciona con Gemini 2.5 Pro, uno de los modelos de IA más potentes de Google. Esto le permite entender lo que escribes en lenguaje natural (como si se lo dijeras a un amigo) y convertirlo en pantallas de aplicación bien diseñadas y listas para usar. Si además le das una imagen como referencia (por ejemplo, un boceto hecho a mano), también puede basarse en eso para crear los diseños.

¿Qué puede hacer Stitch?

Esta herramienta tiene varias funciones que te pueden ahorrar mucho tiempo si estás pensando en crear tu propia app o página web. Por ejemplo:

Genera diseños de interfaz automáticamente a partir de lo que escribes o subes.



a partir de lo que escribes o subes. Crea varias versiones del diseño para que elijas la que más te gusta.



para que elijas la que más te gusta. Puedes cambiar colores, estilos y temas de forma fácil.



de forma fácil. Permite exportar el diseño a Figma , una app muy usada para diseño web, y seguir editando ahí si lo necesitas.



, una app muy usada para diseño web, y seguir editando ahí si lo necesitas. También puedes descargar el código HTML y CSS, listo para copiar y pegar en tu proyecto.



Todo esto se hace en pocos minutos. Literalmente puedes tener el esqueleto visual de una app sin escribir una sola línea de código.

Ideal para quienes están empezando

Si siempre has querido hacer tu propia app pero no sabías por dónde empezar, Stitch puede ser justo lo que necesitas. No hace falta ser diseñador profesional ni programador experto.

Te ayuda a probar ideas rápidamente , sin pasar horas frente al código.



, sin pasar horas frente al código. Es perfecto para hacer prototipos o modelos de prueba.



o modelos de prueba. Puedes enfocarte en lo más importante: cómo va a funcionar tu app y qué problema va a resolver.



Además, como Stitch da varias versiones de cada diseño, puedes experimentar y ver qué estilo te convence más.

¿Dónde puedo usar Stitch?

Stitch es un experimento que está disponible gratis en stitch.withgoogle.com, dentro del sitio de Google Labs. Solo necesitas una cuenta de Google y ya puedes empezar a jugar con esta herramienta.

Google quiere que más personas puedan crear sus propias aplicaciones sin que el diseño sea un obstáculo. Con Stitch, crear una app ya no es algo reservado solo para expertos. Ahora cualquiera con una buena idea puede convertirla en realidad, con ayuda de la inteligencia artificial.

Si quieres ver un ejemplo en acción o probar con una idea que tengas en mente, te recomiendo visitar la página oficial. Es muy fácil de usar, incluso si nunca has diseñado nada antes.

