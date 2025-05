Apple celebra el Día Mundial del Running con una recompensa exclusiva para usuarios de Apple Watch

Este 4 de junio, Apple se une a la celebración del Día Mundial del Running con un incentivo especial para quienes aman correr y usan un Apple Watch. La compañía ofrecerá una recompensa digital exclusiva a todos los usuarios que completen una carrera de al menos 5 kilómetros (3.1 millas) durante esa jornada, sin importar la app que utilicen, siempre que los datos del entrenamiento se registren en la app Salud.

Sí, leíste bien: solo necesitas salir a correr 5K con tu Apple Watch, y recibirás una medalla digital conmemorativa de edición limitada. Esta es una forma divertida y motivadora de mantenerse activo, unirse a la comunidad global de corredores y, de paso, sumar una distinción única a tu colección de logros fitness.

Cómo ganar la recompensa del Día Mundial del Running

Para participar, basta con realizar una sesión de running el 4 de junio y asegurarse de que el Apple Watch registre el recorrido. Puedes usar cualquier app compatible con la app Salud de Apple, como Nike Run Club, Strava o la propia app de Entrenamiento del Apple Watch.

La app de Entrenamiento es particularmente completa. Ofrece métricas avanzadas como longitud de zancada, oscilación vertical, tiempo de contacto con el suelo y potencia, ideales para quienes buscan mejorar su rendimiento. Además, puedes configurar entrenamientos personalizados, alertas de ritmo, sesiones por intervalos y hasta competir contra tus marcas anteriores con la función “Race Route”.

Si tienes un Apple Watch con detección automática de pistas, incluso podrás entrenar en una pista de atletismo estándar y disfrutar de una precisión mejorada en el seguimiento de distancia y ritmo gracias a la integración con Apple Maps y el GPS.

Entrenamientos especiales en Apple Fitness+ para inspirarte

Apple también ha preparado contenidos especiales en Fitness+ para celebrar este día. Desde el 2 de junio, estará disponible un entrenamiento en cinta dirigido por el periodista y atleta Raymond Braun, junto con el entrenador Scott Carvin. Este workout está inspirado en el Día Mundial del Running y busca motivar a corredores de todos los niveles.

Además, en la sección Time to Run podrás encontrar episodios ambientados en destinos icónicos como Central Park, Roma, Río de Janeiro y Edimburgo. Cada uno ofrece una experiencia inmersiva con fotos, música y coaching que te transportan a esos lugares, sin importar dónde te encuentres.

Si buscas mejorar tu forma y evitar lesiones, puedes complementar tus entrenamientos con la serie “Yoga for Every Runner” del legendario ultramaratonista Scott Jurek, diseñada para mejorar la postura, el equilibrio y la movilidad.

Tips prácticos para correr mejor con Apple Watch

Apple también ha compartido algunos consejos útiles de entrenadores Fitness+ para que disfrutes más tus carreras:

Empieza poco a poco: si eres principiante, alterna entre caminar y correr. Un minuto caminando, uno corriendo. Aumenta gradualmente.



si eres principiante, alterna entre caminar y correr. Un minuto caminando, uno corriendo. Aumenta gradualmente. Divide y vencerás: en vez de pensar en todo el recorrido, enfócate en metas pequeñas: una canción a la vez, un kilómetro a la vez, o hasta llegar a un árbol.



en vez de pensar en todo el recorrido, enfócate en metas pequeñas: una canción a la vez, un kilómetro a la vez, o hasta llegar a un árbol. Agrega velocidad: si ya tienes algo de experiencia, prueba con pequeños sprints durante tu música favorita o hasta un punto de referencia visual.



La app de Entrenamiento del Apple Watch permite configurar alertas por tiempo o ritmo, y usar funciones como Pacer para mantenerte en el camino hacia tus metas.

Así que si tienes un Apple Watch, ¡prepárate para ponerte los tenis el próximo 4 de junio! No solo vas a mejorar tu salud, sino que también obtendrás una recompensa única que no se repetirá. Corre a tu ritmo, pero no te quedes sin tu premio.

