Donald Trump pretende limitar la cantidad de alumnos extranjeros en la Universidad Harvard

El presidente Donald Trump intensificó su disputa entablada en contra de la Universidad de Harvard al considerarla una institución que respalda el antisemitismo y por ello le sugiere reducir la cantidad de extranjeros en su matrícula escolar.

Desde su retorno a Washington, el republicano de 78 años ha emprendido una cruzada en contra del rechazo hacia la comunidad judía que se ha presentado en distintas universidades del país a raíz de la devastación causada por el ejército israelí en Gaza.

De todas las instituciones educativas que figuran en el radar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Universidad de Harvard es la que más se ha visto afectada.

Bajo la óptica del mandatario de la nación, en la universidad fundada en 1936 resulta necesario cerrarle la puerta tanto a estudiantes como profesores de origen extranjero que comulguen con el antisemitismo antes de que surja un problema mayor.

Por ello, Kristi Noem, secretaria del DHS, le retiró la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio.

Sin embargo, al presentar una demanda en contra del gobierno, Harvard logró, gracias al respaldo de una jueza, la suspensión temporal de dicha medida.

En respuesta, además de ordenarles a todas las agencias federales rescindir o transferir los contratos con Harvard y sus filiales, el gobierno amagó con retirarle $3,000 millones de dólares en subvenciones.

La disputa entre el presidente de la nación y la Universidad de Harvard parece estar lejos de terminar. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Uno de los requisitos exigidos por el gobierno es que Harvard le comparta los datos personales de los extranjeros inscritos en su matrícula.

Ante la renuencia de la institución educativa, el presidente Donald Trump ahora cree conveniente que reduzca su porcentaje de alumnos extranjeros, pues lo considera demasiado alto.

“Estos países no nos están ayudando. No están invirtiendo en Harvard… nosotros sí. Entonces, ¿por qué 31%… una cifra tan grande? Creo que deberían tener un límite de alrededor del 15%, no del 31%.

Quiero asegurarme de que esos estudiantes extranjeros sean personas que amen a nuestro país. No queremos ver centros comerciales estallando. No queremos ver disturbios”, expresó ante varios medios informativos en la Casa Blanca.

Asimismo, el presidente afirmó que el exceso de alumnos extranjeros le cierra la puerta de Harvard a estudiantes locales, lo cual no debe ser.

“Tenemos gente que quiere ir a Harvard y a otras universidades, pero no pueden entrar porque tenemos estudiantes extranjeros. Muchos de esos estudiantes eran alborotadores provocados por los lunáticos de la izquierda radical de este país”, aseveró.

