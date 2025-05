Gabriel Milito descartó dejar tirado el trabajo en las Chivas como su paisano Gago

Tanto Gabriel Milito como el director deportivo de Chivas, Javier Mier garantizaron que el director técnico sudamericano no utilizará al Guadalajara como trampolín, a diferencia de como actuó su compatriota Fernando Gago en el momento en que recibió una oferta del popular cuadro de Boca Juniors.

En su primera conferencia de prensa como estratega de la oncena tapatía, Milito dijo claramente que mientras tenga vigente su contrato con el Guadalajara no hará caso a ninguna oferta que pudiera recibir en el futuro cercano después de haberse arreglado con los tapatíos.

“…yo no vine a Chivas para que sea un trampolín hacia otros lados, vine a Chivas a intentar crecer y hacer crecer al equipo. Yo esto lo veo como un reto máximo, no vengo acá pensando si me va bien acá a ver a donde voy a ir a trabajar…” Gabriel Milito pic.twitter.com/C3bEQHfctR — Karina Herrera 🦮 (@chapis_herrera) May 27, 2025

“Yo no vine a Chivas para que sea un trampolín hacia otros lados, vine a intentar crecer y hacer crecer al equipo; yo esto lo veo como un reto máximo, no vengo pensando si me va bien acá, a ver dónde voy a ir a trabajar, no. Deseo de corazón que me vaya bien para quedarme mucho tiempo aquí”.

“Luego, en función de cómo me sienta, tomaremos decisiones. Mi intención inicial es aprovechar esta oportunidad y quedarme el tiempo que yo considere necesario; los DT’s sentimos cuando un ciclo termina o aún hay carrete para seguir, ojalá esto sea una historia linda y que dure”, dijo ante los medios reunidos en la sala de prensa del estadio Akron.

Evidentemente, el medio periodístico estaba muy intrigado por la postura del técnico sobre este tema después de la mala imagen que dejó atrás Fernando Gago al no ser transparente en su negociación con Boca Juniors y asumir un sinfín de mentiras que esperan que en Guadalajara hayan aprendido la lección.

El estratega de 44 años dejó claro que no quiere se le vea como un entrenador solo para el corto plazo, una vez más tomando distancia de su paisano Fernando Gago, al confirmar que tiene contrato vigente con el Guadalajara hasta mediados del 2027.

Además, agregó que si logran los objetivos planteados, como lo es salir campeón, incluso la posibilidad de extender su vínculo laboral con las Chivas.

"Jamás escucharía a un club mientras que pertenezca a Chivas…"



Así reitera Gabriel Milito su compromiso por cumplir su contrato de 2 años con Chivas cuando le preguntamos por el supuesto interés en ser el presidente de Independiente. pic.twitter.com/opWAiYgQQ9 — 𝔍𝔲𝔢́𝔤𝔲𝔢𝔩𝔢 (@rams_alex) May 27, 2025

“Yo estoy acá para cumplir mi contrato y si todo va como soñamos, extenderlo, así lo marca mi historia como entrenador. Mientras trabajo me centro y agradezco día a día a los que me eligieron”, patentizó el extécnico de Atlético Minerio, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata.

El estratega, que en su carrera ha dirigido a clubes como Atlético Mineiro, Argentinos Juniors e Independiente (club del cual surgió como jugador), dijo que mientras él tenga trabajo en Chivas, no escuchará a ningún otro equipo en el planeta.

“Respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera que a mí no me gustaría, mientras estoy en funciones, que Javier (Mier, director deportivo), o la institución busque otro entrenador mientras yo estoy trabajando, yo jamás escucharé a un club mientras que pertenezca a Chivas.

“Lo hice así en mis anteriores clubes, por lo tanto, en esta oportunidad no va a ser diferente, será exactamente igual”.

Milito reconoció que tuvo algunos ofrecimientos de otros equipos, a los cuales si bien no nombró, uno de ellos se sabe que fue precisamente de Boca Juniors, luego de que echaron a Fernando Gago por malos resultados.

“Tuve distintos ofrecimientos, no me interesa entrar en detalles de qué tipo y clubes, porque no tiene caso. Soy muy feliz de estar en Chivas, sé perfectamente al club que vengo, me esforzaré para dar lo mejor día a día de mí, para llevar a Chivas lo más lejos posible y de manera muy definida y muy marcada”.

😳 "Ojalá cumpla Gabriel Milito porque la afición de Chivas está harta".



Palabra firme de @J_Pietra sobre el nuevo entrenador del Guadalajara.



Disfruta Futbol Picante en ESPN y #DisneyPlus. pic.twitter.com/8swJaa2klA — Futbol Picante (@futpicante) May 28, 2025

Javier Mier descartó que les vuelvan a jugar chueco

En este sentido, el director deportivo Javier Mier expuso que no les volverá a pasar un “Gagazo” y que eso lo estableció en el contrato el departamento legal de las Chivas para evitar este asunto de las cláusulas de rescisión de contrato que deben tener los contratos laborales.

Como se recordará la directiva de Chivas quedó muy mal parada cuando la directiva de Boca Juniors vino por Fernando Gago para llevárselo como su nuevo técnico, sin tener el mínimo respeto por la escuadra de Chivas por su contrato vigente y que lo hizo trizas avalado en la famosa cláusula de rescisión de contrato.

Lo demás es historia conocida.

