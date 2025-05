Hallan muerto en un contenedor a un conocido escritor de Las Vegas

Matthew Kelemen, un respetado periodista cultural con dos décadas de trayectoria en Las Vegas, fue encontrado muerto dentro de un contenedor de basura en un establecimiento del centro de la ciudad, informó la policía local. El macabro hallazgo se produjo el pasado 20 de mayo, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un fuerte olor proveniente del lugar.

El escritor, de 56 años, fue reconocido por su trabajo en publicaciones como Las Vegas Weekly y City Life, donde escribió reseñas de cine, perfiles y artículos de interés general. A pesar del trágico final, su última pieza, un texto sobre la residencia artística de Donny Osmond en el Strip, fue publicada póstumamente el fin de semana en Las Vegas Magazine.

Hasta ahora, la causa de su muerte sigue bajo investigación, de acuerdo con la oficina forense del condado de Clark.

La policía identificó como principal sospechoso al compañero de vivienda de Kelemen, un hombre de 63 años cuya identidad no fue revelada públicamente. El sujeto murió días después en Utah tras un accidente automovilístico ocurrido durante una persecución de alta velocidad conducida por la Patrulla de Carreteras de ese estado. Las autoridades aclararon que dicho incidente no está vinculado directamente con la muerte de Kelemen, pero no ofrecieron más detalles.

Según relató Mikki Zaferatos, hermana de la víctima, Kelemen planeaba dejar el domicilio que compartía con el sospechoso, con quien había desarrollado una relación incómoda. “Decía que ese hombre era extraño y no se sentía seguro allí”, señaló al Las Vegas Review-Journal.

Kelemen, quien se mudó a Las Vegas en 2003, dejó una huella significativa en el periodismo local independiente. Su muerte ha causado conmoción en la comunidad artística y mediática de la ciudad, donde era ampliamente conocido por su estilo agudo y sensibilidad cultural.

Las autoridades no han revelado aún el tipo de establecimiento donde se descubrió el cuerpo, ni el motivo detrás del presunto crimen.

