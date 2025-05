Madre suplica a gobierno de Trump que renueve permiso humanitario para salvar la vida de su hija

La familia de Sofía, una niña mexicana de cuatro años, que entró al país en 2023 por medio de una visa humanitaria para recibir el tratamiento médico que le salvara la vida, se enfrenta a una deportación inminente luego de que el gobierno de Trump les suspendió sin estatus migratorio y le ordenó salir de inmediato.

“En 2023, mi hija y yo recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida. Ella nació con el síndrome del intestino corto y depende de un sistema especializado para sobrevivir”, dijo Deysi, la madre de Sofía durante una conferencia de prensa.

Afirmó que debido a esta condición tiene que conectar a su hija a sondas gástricas cuatro veces al día, un proceso que dura una hora cada vez.

“Además mi hija debe ser conectada vía intravenosa 14 horas cada noche, solo para sobrevivir. Cuando vivíamos en México, mi hija no crecía ni mejoraba. Con la ayuda que ha recibido en Estados Unidos, ha tenido la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”.

Deysi dijo que los médicos del Children’s Hospital Los Angeles donde la menor es atendida, le han dicho que si los deportan y le quitan a Sofía, el acceso al sistema médico especializado que recibe, morirá.

Sofía, la niña oaxaqueña, a la que Trump quiere deportar. (Araceli Martínez/La Opinión)

Sofía y sus padres se presentaron en el cruce fronterizo por Tijuana, México en julio de 2023, y los mismos oficiales de migración los trasladaron al Hospital para Niños de San Diego donde estuvieron un año, y de ahí fueron llevados al Hospital para Niños de Los Ángeles.

“Tuvimos que cruzar la frontera por Tijuana con Sofía conectada con nutrición y suero”, dijo.

Deysi reveló que a raíz de la cancelación del permiso humanitario y de la orden para que se autodeporten, se ha sentido con mucha impotencia e intranquilidad porque de eso depende el tratamiento médico para la menor, y los permisos de trabajo para sostener los gastos.

“Ahora lo que más disfruta es ver a su hija fuera del hospital, porque estuvo tres años sin poder salir, en una cama”.

En la actualidad, el tratamiento que le da el Children’s Hospital Los Angeles se le suministra en su casa en Bakersfield donde están viviendo.

Aunque su condición ha mejorado, no ha sido dada de alta.

“Este tratamiento no puede administrarse fuera de Estados Unidos, por lo que es imperativo que permanezca aquí en el país”, dijo la abogada Gina Amato Lough directora de la organización Public Counsel que lleva la defensa legal de Sofía y su familia.

Rebecca Brown es la abogada de Sofía. (Araceli Martínez/La Opinión)

El 14 de abril, Deysi recibió un aviso del Servicio de Migración en el que le informan que su permiso humanitario para permanecer en el país había sido revocado y las autorizaciones de trabajo de sus padres canceladas.

“Semanas más tarde recibieron otro aviso, y otro más en mayo, en los que se les notifica que ya no tienen un estatus legal y están expuestos a la deportación”, dijo la abogada Lobato.

Los avisos del Servicio de Migración ordenan a la familia dejar el país de inmediato.

“Los doctores de Sofía han dejado claro que sin el tratamiento, morirá. Así que deportar a esta familia bajo las circunstancias actuales no solo es legal sino que constituye una falla moral que viola los principios básicos de la humanidad y decencia”, puntualizó la defensora.

Rebecca Brown, abogada de Public Counsel, a cargo de la defensa de Sofía y su familia, dijo que Deysi ha hecho todo lo que ha podido conforme a la ley para salvar la vida de su hija.

“Solicitó entrar a Estados Unidos para que recibiera un mejor tratamiento y esperó a que le aprobaran la solicitud antes de ingresar. Lo único que Deysi desea es que su hija siga recibiendo la increíble atención que le han dado en el Hospital Infantil de Los Ángeles”.

Enfatizó que según el equipo médico de Sofía, enviar a la menor a México antes de que se concluya el tratamiento, significa que puede morir en cuestión de días.

“Si alguien se hubiera tomado el tiempo de realizar una evaluación individualizada del caso de mi clienta, estamos seguros de que habrían visto claramente la necesidad humanitaria”.

Conferencia de prensa en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Dijo que el gobierno no realizó una evaluación individualizada, como exige la ley, y tomó la cruel decisión de enviar a Sophia a una situación de peligro.

“Esperamos sinceramente que el gobierno reconozca la necesidad médica y otorgue la libertad condicional humanitaria a esta familia que la merece. La política de este gobierno de intentar erradicar el permiso humanitario es cruel y absurda”.

Indicó que están afectando a innumerables personas que se encuentran en Estados Unidos por diversas razones para salvar sus vidas.

“Atender las necesidades humanitarias no es político, es lo correcto. La libertad condicional existe para proteger a los más vulnerables como Sophia. Esta administración está actuando con rapidez y amplitud. Los niños se están viendo afectados por las consecuencias”.

Añadió que estamos ante una crisis que puede y debe evitarse.

“Mantenemos la esperanza de que quienes toman las decisiones hagan lo correcto y permitan que nuestra clienta, Sofía siga en Estados Unidos para que reciba la atención vital que necesita con urgencia”.

Deysi Vargas lucha por la vida de su hija Sofia. (Araceli Martínez/La Opinión)

La abogada Lobato agregó que a principios de mayo mandaron una carta al ICE diciéndoles que habían cometido un error al cancelar el permiso humanitario porque Sofía aún está muy enferma y no puede salir del país.

“La siguiente semana, volvimos a renovar la aplicación para renovar el permiso humanitario.Una semana después, el ICE confirmó que habían cancelado el estatus y los permisos de trabajo, diciendo que tenían que salir del país”.

Añadió que no hay ninguna garantía para la familia de Sofía, pero están haciendo todo lo posible para que puedan quedarse en el país y que la menor reciba su tratamiento médico.

“La meta del Children’s Hospital Los Angeles es que el intestino de Sofía se rehabilite y su condición ha mejorado sustancialmente, pero no puede sobrevivir aún por sí misma, y no saben cuándo pueda pasar eso. No hay una línea de tiempo”.

Deysi Vargas en la lucha por su hija Sofía que nació con un síndrome que amenaza su vida. (Araceli Martínez/La Opinión)

La abogada dijo que la familia continuará luchando para quedarse en el país porque saben que la deportación es una sentencia de muerte para su hija.

La madre de Sofía, aseguró que no piensan esconderse sino que están tratando de actuar de manera correcta de acuerdo a lo que establece el sistema legal.

“Lo que me sostiene para seguir luchando es mi fe en Dios, y durante todo este tiempo ha hecho maravillas en la vida de Sofía”, dijo Deysi quien junto con su hija son de la costa del estado de Oaxaca, México.

Al gobierno del presidente Trump, les suplicó que tomen en cuenta la frágl condición de salud de su hija Sofía. “¡Por favor!”.

También puedes apoyar con donativos a la familias Sofía en la cuenta de GoFundMe: Support Sofia’s Life-Saving Care.