¿Sientes sequedad en todo el cuerpo? Cómo puedes encontrar alivio

Ojos irritados, piel reseca y resequedad en la zona íntima. Aquí tienes algunas estrategias que pueden ayudarte.

By Ashley Abramson

La piel incómodamente reseca es bastante común con el paso de los años. Pero también puedes notar que este mismo problema afecta a la boca, los ojos y, en las mujeres, la vagina.

La mayoría de las veces es simplemente parte del envejecimiento, debido a los cambios naturales en las partes de nuestro cuerpo que producen humedad, generalmente después de los 65 años, afirma el doctor John van Bockxmeer, médico familiar del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.

Pero no tienes por qué vivir con estas molestias. Los remedios caseros y los tratamientos de venta libre suelen ser útiles. Si no lo son, tu médico podría recetarte terapias más efectivas.

Boca seca

La edad es el factor más común de resequedad bucal, según un estudio de Scientific Reports de 2024, y a menudo se debe simplemente a no beber suficientes líquidos. “La sensación de sed puede cambiar con la edad, por lo que es importante esforzarse por mantenerse hidratado”, afirma el doctor Richard Marottoli, geriatra de Yale Medicine en New Haven, Connecticut. Recomienda beber ocho tazas diarias de líquidos sin cafeína ni alcohol (las sopas y las frutas jugosas ayudan). También puedes masticar chicle o chupar pastillas de venta libre para estimular la producción de saliva.

Los efectos secundarios de los medicamentos son otra de las principales causas de resequedad bucal en los adultos mayores, afirma van Bockxmeer. Los medicamentos recetados, como ciertos antidepresivos y medicamentos para la presión alta, pueden provocar este problema. Algunos antihistamínicos y descongestionantes de venta libre también pueden resecar la boca y la nariz. Si sospechas que tus medicamentos son la causa, habla con tu médico sobre alternativas. Y si fumas, intenta dejarlo. El tabaco es una causa importante de resequedad bucal.

También existen afecciones médicas que pueden contribuir. Por ejemplo, la enfermedad tiroidea y el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune, pueden causar resequedad bucal, al igual que la diabetes tipo 2 (la micción frecuente asociada con esta afección puede reducir la humedad del cuerpo). Los medicamentos de reemplazo tiroideo pueden ayudar con el hipotiroidismo, y para el síndrome de Sjögren, la saliva artificial o los medicamentos que estimulan la producción de saliva pueden mantener la boca húmeda. En el caso de la diabetes, un control estricto del azúcar en la sangre puede prevenir la sed constante.

Ojos secos

Dos hábitos (forzar la vista para mirar una pantalla y usar lentes de contacto durante períodos prolongados) pueden hacer que sientas los ojos resecos y arenosos, dice van Bockxmeer. Si no puedes reducir el tiempo que pasas frente a la pantalla, intenta aumentar el tamaño de la letra. Alterna los lentes de contacto con los anteojos.

También puedes probar lágrimas artificiales de venta libre para lubricar los ojos. Consumir más ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos como el salmón, también puede ayudar a mejorar la hidratación general de los ojos.

Y ten en cuenta que los mismos medicamentos que causan sequedad bucal también pueden resecar los ojos, al igual que el síndrome de Sjögren y los problemas de tiroides. La blefaritis, que es una inflamación de los párpados, puede causar resequedad, formación de costras y picazón. Aplicar regularmente una compresa tibia en la zona y limpiarla suavemente con champú para bebés puede reducir las molestias. Tu médico también podría recomendarte gotas oftálmicas con esteroides.

Si tus ojos secos están acompañados de dolor ocular o cualquier cambio en tu visión, que puede significar un problema más grave, Marottoli recomienda que consultes con un oftalmólogo.

Resequedad vaginal

Esta puede ser incómoda, incluso dolorosa durante las relaciones sexuales, y causar picazón, además de aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario. La deshidratación puede contribuir, pero la ausencia de estrógeno después de la menopausia es un origen más probable. “Los cambios hormonales relacionados con la menopausia son probablemente la causa más común de resequedad vaginal en mujeres mayores”, afirma Marottoli.

Afecciones médicas, como el síndrome de Sjögren o la enfermedad tiroidea, también pueden influir en algunos casos. Como se mencionó anteriormente, también causan resequedad en otras partes del cuerpo.

El uso regular de un humectante vaginal de venta libre puede mantener la zona más húmeda y cómoda. Los lubricantes tópicos, como los geles de silicona o a base de agua, pueden aliviar el dolor durante las relaciones sexuales, afirma Marottoli.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de junio de 2025 de Consumer Reports On Health.

