Administración Trump amenaza a ciudades santuario con lista pública y sanciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está notificando a más de 500 “jurisdicciones santuario” en todo el país que la Administración de Donald Trump considera que obstruyen la aplicación de las leyes de inmigración.

La lista de jurisdicciones incumplidoras dada a conocer en un comunicado de prensa de DHS incluye a “ciudades, condados y estados que obstruyen deliberadamente la aplicación de las leyes federales de inmigración y ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses”.

El departamento publicó el jueves una lista de las jurisdicciones y afirmó que cada una recibirá una notificación formal indicando que el gobierno las ha considerado incumplidoras y si se cree que infringen alguna ley penal federal.

La lista se publicó en el sitio web del departamento, en un intento por aumentar la presión sobre estas comunidades que, según se informó por DHS, obstaculizan la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump.

“Estos políticos de las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a delincuentes extranjeros ilegales violentos”, declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem.

“Estamos exponiendo a estos políticos santuario que albergan a delincuentes extranjeros ilegales y desafían la ley federal. El presidente Trump y yo siempre priorizaremos la seguridad del pueblo estadounidense. Los políticos santuario están sobre aviso: cumplan con la ley federal”, aseguró Noem.

Entre las demandas de la lista de jurisdicciones que infringen la política de deportaciones de masivas de la Administración, está la exigencia de DHS de “estas jurisdicciones revisen y modifiquen inmediatamente sus políticas para alinearlas con las leyes federales de inmigración y renueven su obligación de proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los peligrosos inmigrantes ilegales”.

El zar de la frontera Tom Homan asegura que ni las ciudades santuario serán inmunes a las grandes deportaciones de inmigrantes que se realizarán. Crédito: Andrew Harnik | AP

El gobierno de Trump ha criticado repetidamente a comunidades, estados y jurisdicciones que, según afirma, no están haciendo lo suficiente para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su intento de cumplir las promesas de campaña del presidente Donald Trump de expulsar a millones de personas que se encuentran sin permiso en el país.

La lista se compiló considerando diversos factores, como si las ciudades o localidades se identificaban como jurisdicciones santuario, su grado de cumplimiento con las autoridades federales encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración, si tenían restricciones para compartir información con las autoridades migratorias o si contaban con alguna protección legal para las personas que se encuentran sin permiso en el país, según DHS.

Trump firmó una orden ejecutiva el 28 de abril que exige a la secretaria de Seguridad Nacional y a la fiscal general publicar una lista de estados y jurisdicciones locales que, según su criterio, obstruyen las leyes federales de inmigración. Esta lista se actualizará periódicamente.

En la estipulaciones de dicha orden ejecutiva está que los departamentos y agencias federales, en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto, se encargarían de identificar subvenciones o contratos federales con los estados o jurisdicciones locales que el gobierno federal identificó como “jurisdicciones santuario” y de suspender o cancelar los fondos.

Si se notifica de ello a las “jurisdicciones santuario” y la administración Trump determina que “permanecen en desobediencia”, la fiscal general y la secretaria de Seguridad Nacional estarán facultadas para aplicar las “medidas legales y de cumplimiento” que consideren necesarias para obligarlas a cumplir.

Aunque no hay una definición precisa no legal de lo que constituye una “jurisdicción santuario”, el término se utiliza a menudo para referirse a las agencias policiales, estados o comunidades que no cooperan con las autoridades migratorias federales.

ICE hace cumplir las leyes de inmigración en todo el país, pero la agencia a menudo busca ayuda estatal y local para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para deportación y retener a esa persona hasta que los oficiales federales tomen custodia.

Las jurisdicciones santuario suelen priorizan la seguridad y el bienestar de todos los residentes, incluidos los inmigrantes, al limitar la cantidad de recursos y personal locales que se utilizan para ayudar a ICE con la aplicación de las leyes migratorias federales.

