Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 29 de mayo al 4 de junio

Miguel Mateos y Moenia en La Boom

Miguel Mateos trae su gira “40 años” y Moenia su tour “Pixel” a La Boom Night Club (6611 S. Alameda St., Los Angeles). Ambos artistas vendrán a remover la nostalgia de sus seguidores con sus decenas de éxitos ochenteros y noventeros. Viernes 30 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $66. Informes ticketon.com.

Foto: Archivo Crédito: Especial para La Opinión – René Miranda< / person>

Edén Muñoz en el Toyota Center

Edén Muñoz sigue recorriendo varias ciudades del país con su gira “Como en los viejos tiempos”. Llegará al Toyota Center (4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario) para interpretar los éxitos de su carrera. Sábado 31 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $57. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: French Toast Agency. | Cortesía

Exhibición en el Academy Museum

Barbie to Anna Karenina: The Cinematic Worlds of Sarah Greenwood and Katie Spencer, en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), es una vista inmersiva y experimental de los trabajos de uno de los equipos de producción más distintivos de la actualidad. Resalta el proceso de Greenwood y de Spencer y muestra cómo desarrollaron el concepto visual general de estas cintas. Termina el 18 de octubre de 2026. Boletos desde $15; gratis a poseedores de tarjetas EBT. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum of Motion Pictures Crédito: Cortesía

Apertura de Raging Waters

El parque acuático más grande de California, Raging Waters (111 Raging Waters Dr., San Dimas), ya abrió sus puertas con más de 50 atracciones de agua, más lockers y más espacios con sombra. Los visitantes ahora pueden disfrutar de la comida de Señor Solís, un restaurante de comida mexicana que ofrece tacos, burritos y bowls. Entradas desde $45. Informes ragingwaters.com.

Foto: Raging Waters Crédito: Cortesía

Noches en el Zoológico de San Diego

El evento Nighttime Zoo, en el Zoológico de San Diego (2920 Zoo Dr., San Diego), ya comenzó, e incluye música en vivo, entretenimiento y momentos con la fauna nocturna. A partir de las 3:30 pm, habrá espectáculos de trampolines, acróbatas, presentaciones educativas con el Dr. Zoolittle, marionetas, danza, música del oriente de África y más. Termina el 10 de agosto. Boletos desde $66. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Foto: San Diego Zoo Crédito: Cortesía

Vuelve Dogs! al Science Center

Dogs! A Science Tail, es una exhibición en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) que resalta la naturaleza única y dinámica del vínculo entre humanos y perros y permite a los visitantes experimentar la forma extraordinaria cómo estos animales ven, escuchan y huelen el mundo. Entrada gratuita. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: California Science Center Crédito: Cortesía

Nueva atracción en Legoland

Las escuelas de manejo en Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) reabrieron sus puertas y están adornadas con un lego gigante construido con más de 2,500 ladrillos. Las escuelas, localizadas en Fun Town, incluyen escenarios con caminos realistas, intersecciones, glorietas y un lavado de autos equipado con burbujas. Abierto todo el año. Boletos desde $90. Informes legoland.com.

Foto: Legoland

Hamlet en el Music Center

Hace medio siglo se produjo Hamlet en el Taper, y ahora, el premiado director, Robert O’Hara, regresa para montar el estreno mundial de la adaptación moderna de una de las historias más famosas jamás contadas. Este Hamlet tiene un giro inesperado. En días selectos hasta el 6 de julio. Boletos desde $40. Informes centertheatregroup.org.

Calles sin autos en Glendale

Desde la primera vez que la ciudad de Glendale realizó el evento Let’s Go Glendale, en 2017, se transformaron 1.3 millas en el sur de la Glendale Ave., en un espacio libre de automóviles. Con presentaciones artísticas y culturales, puestos cívicos, camiones de comida, información sobre programas locales, comida y mucho más. Sábado 31 de mayo de 10 am a 4 pm. Gratis. Informes glendaleca.gov.